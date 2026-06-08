Công nghệ đằng sau TECNO POVA Curve 2 5G: Pin 8.000mAh trong thân máy mỏng 7.42mm TECNO POVA Curve 2 5G chính thức trình làng tại Việt Nam với viên pin 8.000mAh, thân máy mỏng 7.42mm, màn hình AMOLED 144Hz cùng vi xử lý Dimensity 7100.

Phân khúc smartphone tầm trung vừa ghi nhận bước tiến mới về tối ưu phần cứng khi thương hiệu TECNO chính thức ra mắt mẫu điện thoại POVA Curve 2 5G tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ việc phá vỡ giới hạn thiết kế công nghệ: tích hợp viên pin dung lượng lớn 8.000mAh bên trong một khung máy mỏng nhẹ vượt trội.

TECNO POVA Curve 2 5G ra mắt tại Việt Nam

Tối ưu kiến trúc phần cứng: Viên pin 8.000mAh trong thân máy 7.42mm

Định kiến về việc dung lượng pin lớn luôn đi kèm với thiết kế dày nặng đã được loại bỏ hoàn toàn trên TECNO POVA Curve 2 5G. Nhà sản xuất đã tối ưu cấu trúc bên trong để đưa viên pin 8.000mAh vào thân máy chỉ mỏng 7.42mm và trọng lượng dừng lại ở mức 195g.

Bên cạnh đó, kiểu dáng của thiết bị lấy cảm hứng từ tàu không gian tương lai với các đường bo cong mềm mại. Thiết kế này giúp gia tăng sự thoải mái khi cầm nắm, giảm thiểu tình trạng cấn tay hay mỏi tay khi thao tác giải trí trong thời gian dài.

Smartphone mới của TECNO có pin khủng

Màn hình AMOLED cong 3D tần số quét 144Hz

Không chỉ sở hữu dung lượng pin vượt trội, TECNO POVA Curve 2 5G còn tập trung vào khả năng hiển thị khi trang bị màn hình AMOLED cong 3D kích thước 6.78 inch. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở tần số quét đạt mức 144Hz, mang lại tốc độ phản hồi thao tác nhanh chóng.

Trải nghiệm hình ảnh mượt mà trên màn hình cong được kết hợp cùng hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos, giúp tái tạo không gian giải trí sống động khi xem phim hay chơi game trên điện thoại.

TECNO POVA Curve 2 5G có màn hình chất lượng

Sức mạnh từ Dimensity 7100 và công nghệ liên lạc FreeLink 2.0

Về mặt hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 được chế tạo nhằm cân bằng giữa sức mạnh xử lý và hiệu suất tiêu thụ điện năng. Mức hiệu năng này đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm cũng như các tựa game di động phổ biến hiện nay trên hạ tầng mạng 5G.

Đặc biệt, TECNO tích hợp tính năng kết nối FreeLink 2.0 và Flash Call. Công nghệ này cho phép các thiết bị TECNO liên lạc trực tiếp với nhau trong phạm vi tối đa 1.5 km mà không cần đến sóng nhà mạng hay thẻ SIM. Ngoài ra, hệ thống AI tích hợp trên máy hỗ trợ dịch cuộc gọi theo thời gian thực, tóm tắt văn bản và cung cấp trợ lý ảo Ella.

Toàn bộ thông số và tính năng nổi bật của POVA Curve 2 5G

Thông số kỹ thuật và giá bán niêm yết

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết của TECNO POVA Curve 2 5G:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 6.78 inch cong 3D, tần số quét 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 (Hỗ trợ 5G) Dung lượng pin 8.000 mAh (Hỗ trợ sạc nhanh 45W) Kích thước & Trọng lượng Độ mỏng 7.42 mm, trọng lượng 195g Tính năng đặc biệt FreeLink 2.0 (liên lạc 1.5km không cần sóng/SIM), Âm thanh Dolby Atmos, AI Ella Tùy chọn bộ nhớ 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB

Sản phẩm chính thức phân phối từ ngày 08/08/2026 với 3 màu sắc gồm Tím Huyền Bí, Bạc Ánh Kim và Titan Phong Vũ. Mức giá niêm yết cho các phiên bản bao gồm:

Phiên bản 8GB + 128GB: 10.990.000 VNĐ

10.990.000 VNĐ Phiên bản 8GB + 256GB: 12.690.000 VNĐ

12.690.000 VNĐ Phiên bản 12GB + 256GB: 13.990.000 VNĐ

TECNO POVA Curve 2 5G đã lên kệ tại CellphoneS

Người dùng mua máy tại hệ thống CellphoneS còn nhận thêm quà tặng tai nghe Tecno Buds 4, chương trình hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, ưu đãi S-EDU giảm thêm 5% (tối đa 300.000đ) và chính sách thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 30%.