Công nghệ DEER: Giải pháp hồi sinh pin lithium-ion đạt 95% dung lượng không cần tháo dỡ Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell đã phát triển phương pháp DEER giúp phục hồi pin lithium-ion cũ về trạng thái gần như mới, giảm 56% chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn so với tái chế truyền thống.

Việc tái chế pin lithium-ion hiện nay thường đòi hỏi quy trình tháo dỡ phức tạp và tiêu tốn nhiều năng lượng để chiết xuất nguyên liệu thô. Tuy nhiên, một bước tiến mới từ các nhà khoa học tại Đại học Cornell (Mỹ) có thể thay đổi hoàn toàn cục diện này bằng cách "hồi sinh" pin trực tiếp mà không cần nghiền nát hay phân tách hóa học nặng nề.

Phương pháp mới hứa hẹn kéo dài tuổi thọ của pin lithium.

Cơ chế hoạt động của công nghệ DEER

Phương pháp mới này được gọi là Tái tạo trực tiếp từ điện cực đến điện cực (Direct Electrode-to-Electrode Regeneration - DEER). Thay vì phá hủy cấu trúc pin, DEER ngâm pin vào một dung dịch điện hóa đặc biệt. Dung dịch này có khả năng hòa tan lớp bám dính dày đặc tích tụ sau hàng trăm chu kỳ sạc, được gọi là lớp liên pha điện phân rắn (Solid Electrolyte Interphase - SEI).

Về mặt kỹ thuật, một lớp SEI mỏng là cần thiết để pin hoạt động ổn định. Tuy nhiên, theo thời gian, lớp này dày lên đáng kể, làm tăng điện trở và làm suy giảm dung lượng. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến pin bị hỏng dù cấu trúc vật lý bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Công nghệ DEER giúp loại bỏ lớp SEI thừa, đưa pin trở lại trạng thái hoạt động tối ưu.

Hiệu quả phục hồi ấn tượng và lợi ích kinh tế

Trong các thử nghiệm thực tế, những viên pin được xử lý bằng phương pháp DEER đã khôi phục tới 95% dung lượng ban đầu. Đáng chú ý, quy trình này còn phủ một lớp bảo vệ mỏng lên điện cực để làm chậm quá trình xuống cấp trong tương lai. Kết quả cho thấy sau lần tái tạo thứ hai, pin vẫn duy trì được khoảng 90% dung lượng.

Chỉ số so sánh Phương pháp tái chế truyền thống Công nghệ DEER Quy trình xử lý Tháo dỡ, nghiền nát, chiết xuất hóa học Ngâm dung dịch điện hóa trực tiếp Dung lượng phục hồi Phụ thuộc vào việc sản xuất pin mới Lên đến 95% Chi phí sản xuất Cao (do tiêu tốn nhiều năng lượng) Giảm khoảng 56% Tác động môi trường Phát thải khí và tiêu tốn nước lớn Giảm ô nhiễm và tiết kiệm nước

Hướng tới tương lai bền vững cho xe điện

Bên cạnh hiệu suất, phân tích kinh tế cho thấy DEER có thể cắt giảm chi phí sản xuất tế bào pin tái chế tới 56%. Đồng thời, phương pháp này cũng giảm thiểu đáng kể lượng khí thải độc hại và lượng nước sử dụng so với các phương pháp luyện kim truyền thống thường thấy trong ngành công nghiệp tái chế.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang mở rộng công nghệ để xử lý các dạng hư tổn khác như hiện tượng mất mát lithium. Mục tiêu dài hạn là biến việc tái chế pin trở nên nhanh chóng, rẻ tiền và bền vững hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn trên toàn cầu.