Công nghệ đóng gói WMCM 2nm khiến iPhone 18 Pro Max đối mặt nguy cơ cháy hàng toàn cầu Công nghệ đóng gói WMCM trên tiến trình 2nm giúp A20 Pro bứt phá hiệu năng, nhưng đợt thiếu hụt DRAM khiến iPhone 18 Pro Max đối mặt nguy cơ cháy hàng.

Thế hệ iPhone ra mắt vào tháng 9 tới đây đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ với sự xuất hiện của dòng máy màn hình gập iPhone Ultra cùng hai phiên bản cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Được kỳ vọng sẽ mang lại bước ngoặt kỹ thuật vượt trội nhờ vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, tuy nhiên chuỗi cung ứng của Apple lại đang phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy nghiêm trọng ngay trước thời điểm mở bán.

Kiến trúc 2nm và đột phá từ công nghệ đóng gói WMCM

Trái tim của iPhone 18 Pro Max là con chip A20 Pro, được chế tạo trên tiến trình 2nm thế hệ mới của TSMC. Tiến trình tiên tiến này giúp gia tăng tốc độ xử lý lên tới 15% hoặc giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng so với công nghệ 3nm hiện tại. Bên cạnh việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, thay đổi cốt lõi nằm ở phương thức đóng gói chip.

Apple đã quyết định từ bỏ công nghệ đóng gói InFO-PoP (Integrated Fan-Out Package-on-Package) truyền thống để chuyển sang Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Đây là một biến thể nâng cấp từ công nghệ CoWoS 2.5D của TSMC, cho phép tích hợp trực tiếp CPU, GPU, Neural Engine và chip nhớ DRAM lên cùng một tấm nền silicon ở cấp độ wafer.

Nhờ cấu trúc này, giao tiếp giữa bộ xử lý và RAM LPDDR6 96-bit đạt băng thông vượt trội, giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền tải dữ liệu và tối ưu hóa khả năng tản nhiệt. Đây là nền tảng kỹ thuật quan trọng giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence vốn đòi hỏi cường độ tính toán rất cao.

Nút thắt chuỗi cung ứng từ sự bùng nổ AI toàn cầu

Dù mang lại ưu thế vượt trội về hiệu năng, công nghệ WMCM lại tạo ra rào cản lớn về mặt sản xuất. Do chip nhớ DRAM phải được gắn kết trực tiếp với vi xử lý ngay từ giai đoạn đóng gói trên tấm wafer, Apple không thể áp dụng phương thức dự trữ bộ xử lý trước rồi mới lắp bổ sung RAM ở công đoạn hoàn thiện sau.

Trong khi đó, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI trên toàn thế giới khiến các nhà sản xuất bộ nhớ tập trung năng lực cho phân khúc máy chủ nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Sự lệch hướng này dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM di động trầm trọng. Theo phân tích từ chuyên gia bán dẫn Tim Culpan, việc thiếu linh kiện RAM ở công đoạn đầu đã khiến TSMC tồn đọng lượng chip A20 Pro chưa hoàn thiện có trị giá ước tính lên tới 1 tỷ USD.

Sự tắc nghẽn tại công đoạn đóng gói chip kéo theo sự đình trệ ở các dây chuyền lắp ráp bo mạch chủ (MLB) cũng như công đoạn hoàn thiện sản phẩm tại các nhà máy đối tác như Foxconn và BYD. Trước đó, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cũng đã làm kéo dài thời gian giao hàng của các dòng máy tính Mac Studio, Mac mini và MacBook Air.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa các thế hệ vi xử lý

Thông số kỹ thuật Thế hệ cũ (Công nghệ InFO-PoP) Thế hệ mới A20 Pro (Công nghệ WMCM) Tiến trình sản xuất 3nm (TSMC) 2nm (TSMC) Cấu trúc đóng gói Package-on-Package (InFO-PoP) Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) Chuẩn bộ nhớ hỗ trợ LPDDR5X LPDDR6 96-bit Hiệu năng tính toán Cơ bản Tăng 15% tốc độ hoặc tiết kiệm 30% điện năng Khả năng tích hợp AI Xử lý tiêu chuẩn Tối ưu hóa cho Apple Intelligence nặng

Áp lực giá thành và biến động nguồn cung thị trường

Việc ứng dụng tiến trình 2nm đắt đỏ kết hợp với chi phí linh kiện DRAM gia tăng đang đẩy giá thành sản xuất dòng thiết bị mới lên mức kỷ lục. Giới phân tích dự báo iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sẽ có mức giá tăng thêm khoảng 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Ultra dự kiến có mức giá chạm ngưỡng 2.500 USD.

Do độ phức tạp trong chế tạo, phiên bản iPhone Ultra chỉ chiếm chưa tới 10% trong tổng sản lượng khoảng 200 triệu chiếc dự kiến của toàn bộ vòng đời sản phẩm. Phần lớn năng lực sản xuất còn lại sẽ được tập trung cho iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro. Bên cạnh đó, việc Apple lùi thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 càng khiến toàn bộ nhu cầu mua sắm dồn vào các phiên bản cao cấp trong đợt mở bán tháng 9.

Nhằm giảm bớt rào cản tài chính cho người dùng trước mức giá tăng cao, Apple dự kiến sẽ đẩy mạnh chương trình thuê bao phần cứng (Apple Upgrade) với hình thức trả góp hàng tháng. Dù vậy, với tình trạng nghẽn nguồn cung từ khâu đóng gói bán dẫn, đợt mở bán đầu tiên được dự báo sẽ rơi vào tình trạng cháy hàng nhanh chóng, buộc người dùng phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài.