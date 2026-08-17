Công nghệ Galaxy AI My FanCam trên Samsung Galaxy S26 FE giúp tự động theo dõi chủ thể video Galaxy S26 FE sắp ra mắt cùng tính năng trí tuệ nhân tạo My FanCam, giúp xử lý hậu kỳ video và tự động căn chỉnh bám đuổi theo chủ thể được chỉ định.

Samsung chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone cận cao cấp Galaxy S26 FE tích hợp công cụ trí tuệ nhân tạo mới mang tên My FanCam. Tính năng này hỗ trợ trích xuất và tối ưu hóa các đoạn video từ nguồn dữ liệu có sẵn, tập trung vào một đối tượng duy nhất theo yêu cầu của người dùng.

Cơ chế hoạt động của công nghệ AI My FanCam

Theo nguồn tin rò rỉ từ leaker Tarun Vats trên nền tảng TikTok, My FanCam là giải pháp xử lý video dựa trên thuật toán Galaxy AI. Công nghệ này phân tích thước phim đã quay, sau đó tự động cắt cúp (crop) và căn chỉnh góc nhìn nhằm liên tục bám đuổi một chủ thể nhất định do người dùng chọn.

Galaxy S26 FE sẽ có tính năng My FanCam thú vị

So với tính năng Tự động căn khung hình (Auto Framing) hiện có trên các thiết bị Samsung, My FanCam có sự khác biệt rõ rệt về thời điểm can thiệp:

Tự động căn khung hình: Tối ưu hóa vị trí chủ thể theo thời gian thực ngay trong quá trình bấm máy quay phim.

Tối ưu hóa vị trí chủ thể theo thời gian thực ngay trong quá trình bấm máy quay phim. My FanCam: Can thiệp ở giai đoạn hậu kỳ, giúp biên tập lại các video cũ bằng thuật toán thông minh mà không đòi hỏi thao tác chỉnh sửa thủ công phức tạp.

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Hệ điều hành One UI 9.0 và lộ trình cập nhật thiết bị

Galaxy S26 FE dự kiến được cài đặt sẵn hệ điều hành One UI 9.0 phát triển trên nền tảng Android 17 ngay khi xuất xưởng. Đây cũng là phiên bản phần mềm được quy hoạch cho hai dòng thiết bị gập tiếp theo là Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8, giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Galaxy S26 FE sẽ sớm ra mắt

Bên cạnh việc trang bị tiêu chuẩn trên Galaxy S26 FE, Samsung có kế hoạch mở rộng My FanCam lên toàn bộ hệ sinh thái thuộc dòng Galaxy S26 bao gồm bản tiêu chuẩn, S26+ và S26 Ultra. Các dòng flagship thế hệ trước cũng có thể nhận tính năng này thông qua các bản cập nhật One UI 9 trong tương lai. Dù vậy, phiên bản One UI 9 beta hiện tại trên dòng Galaxy S26 vẫn chưa tích hợp chính thức công cụ này.

Thông số kỹ thuật tham chiếu từ thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 FE

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy S26 FE, dòng Galaxy S25 FE hiện hành vẫn đáp ứng tốt nhu cầu người dùng với cấu hình phần cứng ấn tượng: