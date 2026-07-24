Công nghệ giả lập mới của Microsoft mở đường đưa game Xbox 360 xuất hiện trên PC Bằng chứng từ cộng đồng lập trình tiết lộ Microsoft đang dùng trình giả lập Xbox 360 nhiều lớp trên PC, mở ra cơ hội chơi lại hàng loạt tựa game kinh điển.

Microsoft từng gây bất ngờ cho cộng đồng người hâm mộ khi âm thầm phát hành 4 tựa game Xbox đời đầu (OG Xbox) trên ứng dụng PC mà không yêu cầu dịch vụ chơi game đám mây. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật mới nhất từ dữ liệu mã nguồn đã hé lộ một phát hiện quan trọng: cơ chế tương thích ngược này hoàn toàn có thể giúp người dùng PC trải nghiệm trực tiếp các tựa game thuộc hệ máy Xbox 360 huyền thoại ngay trên hệ điều hành Windows.

Banner cho tính năng tương thích ngược của Xbox 360

Bóc tách kiến trúc giả lập nhiều lớp XEO3 và Fission

Theo phân tích từ trang TrueAchievements, Microsoft không xây dựng một bộ biên dịch riêng lẻ cho từng tựa game cũ trên PC. Thay vào đó, tập đoàn công nghệ này đang tái sử dụng một phiên bản của trình giả lập Xbox 360 vốn được phát triển cho các dòng máy console Xbox One và Xbox Series X|S.

Cụ thể, chương trình gốc mang tên XEO3 (hoặc Fission) chứa bên trong một lớp giả lập thứ hai gọi là Fusion. Lớp Fusion này chịu trách nhiệm khởi chạy các trò chơi Xbox đời đầu như BLiNX: The Time Sweeper trên phần cứng Xbox 360. Chuyên gia phân tích mã nguồn với tài khoản TheLunarixus trên mạng xã hội X đã phát hiện các đoạn mã xác nhận cấu trúc giả lập lồng nhau này. Về mặt kỹ thuật, việc một trình giả lập hoạt động bên trong một trình giả lập khác cho thấy kiến trúc linh hoạt mà Microsoft đã xây dựng trong nhiều năm.

Thử nghiệm thực tế từ cộng đồng lập trình bên thứ ba

Đáng chú ý, tính khả thi của giải pháp này đã được chứng minh qua các thử nghiệm thực tế. Nhóm phát triển dự án XWine1 — một lớp tương thích Xbox One bên thứ ba dành cho máy tính — đã tiến hành trích xuất và tích hợp đoạn mã Fission vào công cụ của họ.

Kết quả cho thấy, các tựa game phát hành nguyên bản trên Xbox 360 như Plants vs Zombies đã có thể khởi chạy thành công trên môi trường Windows. Bên cạnh đó, hàng loạt trò chơi Xbox đời đầu chưa xuất hiện trên ứng dụng chính thức của Microsoft cũng vận hành ổn định sau khi áp dụng phương pháp tùy chỉnh này. Điều này khẳng định cốt lõi của bộ giả lập Xbox 360 trên PC hoàn toàn đủ khả năng xử lý các tác vụ đồ họa và logic phức tạp.

Thách thức về kiểm định chất lượng và bản quyền pháp lý

Dù nền tảng kỹ thuật đã sẵn sàng, quá trình thương mại hóa kho game Xbox 360 trên PC vẫn gặp phải một số rào cản nhất định. Không giống như các phần mềm giả lập phi chính thức có thể mở khóa toàn bộ thư viện game cùng lúc, Microsoft phải tuân thủ quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt cho từng sản phẩm trước khi phát hành.

Bên cạnh đó, vấn đề bản quyền là một bài toán phức tạp. Nhiều nhà phát hành game từ thời kỳ Xbox 360 hiện đã đóng cửa hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu. Hơn nữa, bản quyền thương mại đối với âm nhạc hoặc hình ảnh thương hiệu trong game thường có thời hạn cụ thể. Việc hoãn phát hành tựa game Tony Hawk's Pro Skater 1+2 trên dịch vụ Game Pass trước đây là một ví dụ điển hình cho thấy việc đàm phán lại bản quyền âm nhạc đòi hỏi nhiều thời gian.

Kỳ vọng mở rộng kho game kinh điển trên Windows

Mặc dù chưa công bố lộ trình chi tiết, Microsoft đã tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng tương thích ngược trên cả PC lẫn các thiết bị chơi game cầm tay. Với một bộ giả lập Xbox 360 đã hoạt động hoàn chỉnh về mặt nguyên lý, việc đưa kho game đồ sộ này lên Windows chỉ còn là vấn đề thời gian và chiến lược phát hành từ phía hãng.