Công nghệ lọc nước RO 2.0 của ANJIER có gì đặc biệt khiến lõi lọc bền tới 5 năm? Thương hiệu lọc nước 38 năm tuổi ANGEL chính thức có mặt tại Việt Nam dưới tên gọi ANJIER, mang theo dải máy lọc nước thông minh sở hữu màng RO 2.0 và diệt khuẩn APCM.

Thương hiệu lọc nước quốc tế ANGEL chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với tên gọi ANJIER, mang đến hệ sinh thái giải pháp xử lý nước chuẩn quốc tế. Với bề dày lịch sử hơn 38 năm phát triển, hãng gây chú ý nhờ công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO 2.0 đạt tuổi thọ lên tới 5 năm cùng vật liệu diệt khuẩn APCM tiên tiến, giải quyết bài toán độ bền và chi phí vận hành cho người dùng.

Nền tảng 38 năm phát triển và hệ sinh thái hơn 1.100 bằng sáng chế

ANJIER là tên gọi chính thức tại Việt Nam của ANGEL Group, tập đoàn thiết bị xử lý nước được thành lập từ năm 1987. Tên gọi ANJIER được tối ưu từ cách phát âm Pinyin Ānjí'ěr (An Cát Nhĩ), thể hiện sự minh bạch pháp lý và cam kết đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật trên mạng lưới phân phối tại hơn 65 quốc gia.

Về năng lực nghiên cứu phát triển, hãng sở hữu hơn 1.100 bằng sáng chế độc quyền. Các dòng máy lọc nước của thương hiệu này đạt chứng nhận chất lượng từ nhiều tổ chức kiểm định quốc tế uy tín như NSF (Ủy ban An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ), TÜV (Tổ chức kiểm định kỹ thuật Đức) và SGS (Thụy Sĩ).

Phân tích kỹ thuật: Công nghệ RO 2.0, diệt khuẩn APCM và lõi ROC Composite

Điểm then chốt trong giải pháp xử lý nước của ANJIER nằm ở ba trụ cột công nghệ cốt lõi:

Màng lọc RO 2.0: Thế hệ màng thẩm thấu ngược cải tiến giúp tăng độ bền cơ học và khả năng chống nghẹt, duy trì hiệu suất lọc ổn định với tuổi thọ lõi lọc kéo dài tối đa 5 năm.

Thế hệ màng thẩm thấu ngược cải tiến giúp tăng độ bền cơ học và khả năng chống nghẹt, duy trì hiệu suất lọc ổn định với tuổi thọ lõi lọc kéo dài tối đa 5 năm. Vật liệu diệt khuẩn APCM: Môi trường kháng khuẩn thế hệ mới giúp tiêu diệt vi sinh vật hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng tái nhiễm khuẩn trong quá trình lưu thông nước.

Môi trường kháng khuẩn thế hệ mới giúp tiêu diệt vi sinh vật hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng tái nhiễm khuẩn trong quá trình lưu thông nước. Lõi lọc ROC Composite: Thiết kế tích hợp giữa màng RO và than hoạt tính, có khả năng bổ sung vi khoáng Strontium có lợi cho sức khỏe trong quá trình lọc trực tiếp.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng máy ANJIER tại Việt Nam

Dòng sản phẩm Vị trí lắp đặt Công nghệ lọc chính Tuổi thọ lõi lọc RO Điểm nổi bật ANJIER T4 Để bàn Lõi ROC Composite, UVC Theo tiêu chuẩn hãng Tùy chỉnh nhiệt độ chính xác 1°C, bổ sung khoáng Strontium, không cần đi đường ống ANJIER A7 SE Âm tủ bếp Hai hệ lọc độc lập, RO 2.0 Lên đến 5 năm Tách biệt nước uống và nước nấu ăn công suất lớn, tiết kiệm chi phí lõi ANJIER X3 Âm tủ bếp Màng RO thế hệ mới Lên đến 3 năm Thiết kế siêu mỏng không bình chứa, tối ưu không gian hẹp ANJIER CF30 Tại vòi Lọc 8 tầng, công nghệ APCM Không dùng lõi RO Khử clo dư và rỉ sét, không dùng điện, không nước thải

Chi tiết tính năng trên bộ tứ thiết bị vừa chào sân

Mẫu máy lọc nước để bàn ANJIER T4 hướng đến tính linh hoạt khi không yêu cầu lắp đặt đường ống cấp nước phức tạp. Thiết bị tích hợp hệ thống đun nóng/làm lạnh cấp tốc, cho phép điều chỉnh nhiệt độ chính xác từng 1°C, kết hợp đèn diệt khuẩn UVC phù hợp cho nhu cầu pha sữa hay pha trà hàng ngày.

Ở nhóm lắp đặt âm tủ, dòng A7 SE giải quyết bài toán lưu lượng nhờ thiết kế hai đường nước ra riêng biệt cho nhu cầu nấu ăn và uống trực tiếp. Nhờ màng RO 2.0 bền bỉ 5 năm, chi phí thay thế linh kiện định kỳ được giảm thiểu đáng kể. Trong khi đó, mẫu ANJIER X3 loại bỏ hoàn toàn bình chứa áp lực, giúp thu gọn kích thước tối đa cho các gầm tủ bếp nhỏ.

Đối với nhu cầu làm sạch cơ bản tại bồn rửa, đầu lọc tại vòi CF30 vận hành theo nguyên lý cơ học với 8 tầng lọc. Thiết bị xử lý hiệu quả clo dư và tạp chất rỉ sét mà không tốn năng lượng điện hay phát sinh nước thải.

Khả năng ứng dụng trong quy mô thương mại và dự án lớn

Bên cạnh mảng gia dụng, ANJIER triển khai các hệ thống lọc nước công suất lớn cho nhà hàng, khách sạn và văn phòng tại Việt Nam. Trước đó, công nghệ của hãng đã được triển khai tại các hạ tầng quy mô lớn như Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, cũng như cung cấp giải pháp xử lý nước cho các chuỗi F&B như Haidilao, KFC và Cotti Coffee.