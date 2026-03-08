Công nghệ màn hình M11 OLED và kiến trúc Super Pixel trên Redmi K100 Pro Series có gì đặc biệt? Xiaomi ra mắt công nghệ màn hình M11 OLED và Super Pixel trên dòng Redmi K100 Pro, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng pin 9.070mAh.

Dòng điện thoại thông minh Redmi K100 Pro series dự kiến ra mắt vào ngày 11 tháng 8 tại Trung Quốc được trang bị công nghệ màn hình M11 OLED kết hợp kiến trúc Super Pixel tiên tiến. Giải pháp kỹ thuật mới này giúp nâng cao độ sắc nét hình ảnh mà vẫn tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện năng năng cho thiết bị.

Dòng Redmi K100 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Kiến trúc Super Pixel và vật liệu M11 OLED hoạt động như thế nào?

Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi là ông Lữ Vĩ Băng cho biết công ty đã dành nhiều năm nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu suất hiển thị. Thay vì chỉ gia tăng độ phân giải đơn thuần, Xiaomi tập trung vào việc đổi mới vật liệu phát sáng OLED và cải tiến cách sắp xếp các điểm ảnh.

Tấm nền M11 OLED ứng dụng công nghệ pTSF thế hệ thứ tư, mang lại khả năng cải thiện 20% hiệu suất cho các điểm ảnh màu xanh lá. Công nghệ này phủ tới 90% dải màu BT.2020, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ của tấm nền thêm 5.2%.

Bên cạnh vật liệu mới, kiến trúc Super Pixel áp dụng bố cục RGB đầy đủ, đảm bảo mỗi điểm ảnh đều tích hợp đủ ba điểm ảnh phụ riêng biệt gồm đỏ, xanh lá và xanh dương. Trên màn hình 6.9 inch của mẫu Redmi K100 Pro Max, thiết kế này tạo ra 9.389 triệu điểm ảnh phụ. Mật độ này vượt trội hơn so với các tấm nền OLED sử dụng cấu trúc điểm ảnh kim cương độ phân giải 2K có cùng kích thước.

Nhờ sự kết hợp này, màn hình mang lại chất lượng hiển thị tương đương chuẩn 2K cao cấp nhưng mức tiêu thụ điện năng lại thấp hơn cả các tấm nền màn hình 1.5K thông thường.

Thông số hiển thị và tần số quét 185Hz trên Redmi K100 Pro Max

Phiên bản cao cấp Redmi K100 Pro Max được trang bị màn hình phẳng 6.9 inch với thiết kế viền siêu mỏng. Tấm nền này đạt độ sáng cục bộ tối đa lên tới 4,500 nits, cho khả năng hiển thị rõ ràng trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Màn hình của máy đạt tần số quét 185Hz kết hợp cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời 4,800Hz, giúp tối ưu hóa tốc độ phản hồi cho các thao tác cảm ứng nhanh.

Dòng Redmi K100 sẽ có phần cứng mạnh mẽ

Cấu hình phần cứng và dung lượng pin 9,070mAh

Redmi K100 Pro Max vận hành trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, phối hợp cùng chip đồ họa phụ AI D2 nhằm xử lý các tác vụ nội suy khung hình và siêu phân giải khi chơi game. Cấu hình phần cứng của thiết bị còn bao gồm chip cảm ứng chuyên dụng, hệ thống ăng-ten tối ưu cho chơi game và cụm âm thanh tinh chỉnh bởi Bose.

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 9,070mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W và sạc không dây 50W. Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 200 megapixel, ống kính góc siêu rộng 50 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel.