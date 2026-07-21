Công nghệ OLED kép 1,600 nits của Samsung: Bước ngoặt mới cho màn hình laptop Samsung Display vừa thiết lập tiêu chuẩn hiển thị mới với tấm nền OLED kép đạt độ sáng 1,600 nits và chứng nhận DisplayHDR True Black 1400, giúp tối ưu pin và độ bền cho laptop.

Samsung Display vừa chính thức trình làng tấm nền OLED kép dành cho máy tính xách tay với độ sáng đỉnh lên tới 1,600 nits. Đây được xem là một làn gió mới cho thị trường màn hình laptop, đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên một tấm nền OLED đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 1400 từ VESA trên thiết bị di động.

Samsung ra mắt màn hình OLED kép dành cho máy tính xách tay

Cấu trúc OLED kép: Bí mật đằng sau độ sáng 1,600 nits

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên tấm nền mới này chính là cấu trúc OLED kép (tandem OLED). Thay vì chỉ sử dụng một lớp phát xạ hữu cơ như các thế hệ trước, Samsung đã chồng hai lớp phát xạ lên nhau. Việc bổ sung lớp phát xạ thứ hai giúp màn hình đạt độ sáng tối đa 1,600 nits trong các vùng hiển thị nhỏ, tăng tới 40% so với các màn hình OLED thông thường hiện nay.

Cấu trúc này cho phép các nội dung HDR được hiển thị sống động, rực rỡ và có chiều sâu hơn. Đặc biệt, nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng ở cấp độ điểm ảnh, màn hình có thể tái tạo độ tương phản cực cao, mang lại trải nghiệm thị giác chân thực cho người dùng chuyên nghiệp.

Tấm nền OLED kép mới của Samsung có độ sáng ấn tượng

Tối ưu năng lượng và giải quyết bài toán độ bền

Một trong những ưu điểm vượt trội của công nghệ OLED kép là khả năng tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Dù sở hữu độ sáng cao hơn đáng kể, cấu trúc hai lớp giúp màn hình duy trì hiệu suất hoạt động ổn định mà vẫn giữ mức tiêu thụ điện năng tương đương hoặc thấp hơn các thế hệ cũ. Điều này giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin cho laptop, một yếu tố sống còn đối với người dùng di động.

Bên cạnh đó, Samsung cũng tập trung giải quyết vấn đề lưu ảnh (burn-in) và tuổi thọ linh kiện. Bằng cách sử dụng vật liệu mới và cấu trúc hai lớp, áp lực lên mỗi lớp phát xạ được giảm bớt, từ đó tăng cường độ bền cho tấm nền trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thông số kỹ thuật Chi tiết tấm nền OLED kép Samsung Độ sáng đỉnh (Peak Brightness) 1,600 nits Chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400 Công nghệ cấu trúc OLED kép (Two-stack tandem) Cải thiện độ sáng Tăng 40% so với OLED truyền thống

Màn hình mới của Samsung có độ bền cao

Ứng dụng thực tế và tương lai của dòng Galaxy Book

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition là chiếc laptop đầu tiên trên thế giới được trang bị tấm nền tiên tiến này, sau khi nhận chứng nhận từ VESA vào tháng 07/2026. Dự kiến trong nửa cuối năm 2026, các thương hiệu lớn như ASUS, Dell và MSI cũng sẽ sớm tích hợp công nghệ này vào các dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Đối với người dùng hệ sinh thái Samsung, công nghệ OLED kép được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên dòng Galaxy Book thế hệ tiếp theo. Việc làm chủ công nghệ sản xuất tấm nền giúp Samsung tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn, đặc biệt là trong phân khúc laptop dành cho đồ họa và giải trí cao cấp.

Màn hình OLED kép mới của Samsung có thể sử dụng trên dòng Galaxy Book

Để chứng minh sức mạnh thực tế, Samsung Display sẽ trưng bày tấm nền này tại sự kiện K-Display 2026 diễn ra tại Seoul từ ngày 22 đến 24 tháng 7. Đây là cơ hội để giới công nghệ đánh giá chi tiết hơn về sự thay đổi của tiêu chuẩn hiển thị trong tương lai gần.