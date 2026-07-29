Công nghệ pin silicon-carbon trên Galaxy S27: Bước ngoặt thay đổi thiết kế Samsung Samsung bắt đầu thương mại hóa công nghệ pin silicon-carbon, hứa hẹn gia tăng dung lượng và tối ưu độ mỏng cho dòng flagship Galaxy S27 ra mắt năm 2027.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã chính thức thương mại hóa công nghệ pin silicon-carbon trên bộ ba smartphone màn hình gập gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra. Bước tiến này được xem là tiền đề quan trọng giúp gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc tối ưu hóa dung lượng pin và thiết kế cho dòng flagship Galaxy S27 ra mắt vào năm 2027.

Giải pháp kỹ thuật vượt qua giới hạn của pin silicon-carbon

Mặc dù công nghệ pin silicon-carbon đã xuất hiện trên thị trường từ trước, Samsung vẫn duy trì dòng pin lithium-ion truyền thống cho đến khi hoàn thiện giải pháp xử lý các rào cản kỹ thuật. Nhược điểm lớn nhất của pin silicon-carbon là mức độ giãn nở vật lý mạnh của silicon trong quá trình sạc.

Để giải quyết thách thức này, Samsung đã kết hợp tỷ lệ silicon phù hợp cùng các giải pháp cấu trúc gia cường và kỹ thuật đóng gói nhằm bảo đảm tính ổn định và độ an toàn cho thiết bị.

Ưu thế vượt trội của pin silicon-carbon nằm ở mật độ năng lượng cao hơn hẳn so với pin lithium-ion. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể linh hoạt lựa chọn một trong hai hướng đi: gia tăng dung lượng pin trong khi giữ nguyên kích thước máy, hoặc thu gọn độ dày và trọng lượng thiết bị mà không làm giảm thời lượng sử dụng.

Ảnh minh họa.

Sự linh hoạt này đã được Samsung chứng minh ngay trên dải sản phẩm màn hình gập mới:

Galaxy Z Fold 8 Ultra: Dung lượng pin tăng lên mức 5.000 mAh (so với 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7) dù kích thước tổng thể gần như không thay đổi.

Dung lượng pin tăng lên mức 5.000 mAh (so với 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7) dù kích thước tổng thể gần như không thay đổi. Galaxy Z Fold 8: Sở hữu kiểu dáng mỏng hơn, ngắn hơn và rộng hơn nhưng vẫn tích hợp viên pin 4.800 mAh.

Sở hữu kiểu dáng mỏng hơn, ngắn hơn và rộng hơn nhưng vẫn tích hợp viên pin 4.800 mAh. Galaxy Z Flip 8: Duy trì dung lượng 4.300 mAh tương tự thế hệ trước nhưng nằm trong thân máy mỏng gọn hơn.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8.

Kỳ vọng bứt phá cho thế hệ Galaxy S27

Việc ứng dụng thành công công nghệ pin mới trên dòng máy gập tạo tiền đề để đưa pin silicon-carbon lên thế hệ Galaxy S27. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại những nâng cấp vượt trội về cả thời lượng lẫn thiết kế.

Giới phân tích đưa ra các kịch bản phát triển cho dòng Galaxy S27:

Galaxy S27 bản tiêu chuẩn: Có thể giữ dung lượng 4.300 mAh để tối ưu thân máy mỏng nhẹ hơn, hoặc giữ nguyên phom dáng để gia tăng dung lượng.

Có thể giữ dung lượng 4.300 mAh để tối ưu thân máy mỏng nhẹ hơn, hoặc giữ nguyên phom dáng để gia tăng dung lượng. Galaxy S27 Pro: Dự kiến sở hữu màn hình 6,47 inch đi kèm viên pin 5.000 mAh (tương đương Galaxy S26 Ultra).

Dự kiến sở hữu màn hình 6,47 inch đi kèm viên pin 5.000 mAh (tương đương Galaxy S26 Ultra). Galaxy S27 Ultra: Kỳ vọng nâng dung lượng pin lên ngưỡng 5.300 mAh đến 5.500 mAh. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần tăng dung lượng pin đầu tiên cho dòng Ultra kể từ thời Galaxy S21 Ultra ra mắt vào năm 2021.

Bên cạnh việc kéo dài thời gian sử dụng, việc tiết kiệm diện tích viên pin còn giải phóng không gian bên trong khung máy. Điều này tạo điều kiện cho Samsung bổ sung các linh kiện phần cứng mới hoặc phát triển các mẫu máy siêu mỏng như Galaxy S27 Edge mà không phải đánh đổi dung lượng pin.