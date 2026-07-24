Công nghệ pin silicon carbon trên Galaxy Z Fold8 Series: Bứt phá dung lượng và thiết kế Samsung áp dụng công nghệ pin silicon carbon trên Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra và Z Flip8, mang lại dung lượng pin lớn hơn cùng thiết kế mỏng nhẹ vượt trội.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã tạo nên bước ngoặt lớn khi chính thức trang bị công nghệ pin silicon carbon thế hệ mới lên bộ ba smartphone màn hình gập bao gồm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Giải pháp vật liệu tiên tiến này cho phép tăng cường mật độ năng lượng đáng kể, giúp thiết bị lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong một không gian vật lý tối ưu, mở ra lời giải cho bài toán thời lượng pin trên dòng máy gập.

Thông tin rò rỉ về viên pin silicon carbon thế hệ mới đầy hứa hẹn trên Galaxy Z Fold8

Nguyên lý và ưu thế kỹ thuật của pin silicon carbon

Pin silicon carbon là công nghệ lưu trữ năng lượng cải tiến, trong đó vật liệu silicon được bổ sung vào cực anốt thay cho cấu trúc than chì (graphite) thuần túy trên pin lithium-ion truyền thống. Nguyên tố silicon có khả năng lưu trữ lượng ion lithium cao hơn gấp nhiều lần so với graphite, từ đó gia tăng mật độ năng lượng tổng thể của viên pin.

Nhờ mật độ năng lượng cao hơn, viên pin silicon carbon có thể duy trì sức chứa năng lượng vượt trội nhưng lại chiếm ít không gian phần cứng hơn bên trong thân máy. Samsung đã đẩy mạnh tiến trình nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ này từ năm 2025 nhằm hoàn thiện cấu trúc anốt, đảm bảo độ bền chu kỳ sạc và độ an toàn nhiệt độ trước khi đưa vào sản xuất thương mại hàng loạt.

Pin Silicon Carbon mang đến nhiều lợi ích ấn tượng

Tối ưu dung lượng đột phá trên Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra

Việc áp dụng vật liệu anốt silicon carbon đã mang lại lợi ích trực tiếp cho hai mẫu điện thoại gập dạng mở rộng không gian hiển thị. Cụ thể, phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra cao cấp nhất sở hữu viên pin dung lượng đạt mức 5,000mAh. Trong khi đó, biến thể Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được nâng cấp dung lượng lên 4,800mAh, tăng đáng kể so với mức 4,400mAh của thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Fold7.

Đáng chú ý, dù dung lượng pin tăng mạnh, Galaxy Z Fold8 vẫn duy trì được trọng lượng nhẹ 201g cùng khung viền Advanced Armor Aluminum bền bỉ. Sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sản xuất trên tiến trình tối ưu giúp kéo dài đáng kể thời gian hoạt động thực tế, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đa nhiệm và giải trí cường độ cao.

Galaxy Z Fold8 Series có thân máy khá mỏng

Galaxy Z Flip8: Tối ưu kích thước cho thiết kế siêu mỏng

Khác với dòng Fold tập trung vào việc tăng tối đa dung lượng, Samsung khai thác công nghệ silicon carbon trên Galaxy Z Flip8 theo hướng tối ưu kích thước vật lý. Chiếc smartphone gập vỏ sò này giữ nguyên dung lượng pin 4,300mAh như thế hệ trước, nhưng thể tích tổng thể của viên pin đã giảm đi đáng kể.

Nhờ thu gọn diện tích linh kiện bên trong, độ dày của Galaxy Z Flip8 khi gập lại được giảm từ 13.7mm xuống còn 13.1mm. Cải tiến kỹ thuật này giúp thiết bị trở nên mỏng nhẹ hơn, nâng cao trải nghiệm cầm nắm và tính cơ động. Bên cạnh đó, máy được trang bị chip Exynos 2600 tiến trình 3nm, hỗ trợ tối ưu mức tiêu thụ điện năng cho màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch và màn hình phụ 4.1 inch.

Galaxy Z Flip8 sở hữu thân máy mỏng ấn tượng

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ ba Galaxy Z thế hệ mới

Thông số Galaxy Z Flip8 Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Dung lượng pin 4,300 mAh 4,800 mAh 5,000 mAh Công nghệ pin Silicon Carbon Silicon Carbon Silicon Carbon Vi xử lý Exynos 2600 (3nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X 7.6 inch Dynamic AMOLED 2X 8.0 inch Dynamic AMOLED 2X Thân máy / Độ mỏng 13.1mm (khi gập) Trọng lượng 201g Khung Armor Aluminum Công suất sạc Sạc nhanh không dây / dây Sạc nhanh 45W Sạc nhanh 45W

Định hình chuẩn mực mới cho dải sản phẩm di động Samsung

Việc triển khai thành công pin silicon carbon trên dòng thiết bị gập cao cấp đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển phần cứng của Samsung. Công nghệ này không chỉ giải quyết triệt để rào cản về thời lượng sử dụng trên điện thoại màn hình gập mà còn tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc.

Công nghệ pin mới của Samsung sẽ được đánh giá cao

Sau khi tối ưu hóa quy trình sản xuất thương mại trên dòng Galaxy Z, Samsung dự kiến sẽ tiếp tục ứng dụng giải pháp pin silicon carbon trên các phân khúc smartphone khác như Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F. Cải tiến này hứa hẹn sẽ nâng cao tiêu chuẩn thời lượng pin toàn diện cho các thiết bị di động trong tương lai.