Công nghệ Silicon-Carbon giúp Galaxy S27 Ultra và Pro phá vỡ giới hạn pin 5.000 mAh Samsung chuẩn bị trang bị công nghệ pin Silicon-Carbon trên Galaxy S27 Pro và Ultra, nâng dung lượng tối đa lên 5.700 mAh mà không làm tăng độ dày thân máy.

Sau nửa thập kỷ duy trì mức dung lượng 5.000 mAh từ thời Galaxy S20 Ultra (năm 2020), Samsung được cho là sẽ tạo ra bước ngoặt lớn về mặt năng lượng trên dòng flagship tiếp theo. Thông tin rò rỉ mới nhất chỉ ra rằng hai phiên bản cao cấp bao gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn đáng kể nhờ áp dụng công nghệ vật liệu cực anode Silicon-Carbon thế hệ mới.

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Thông số dung lượng pin chi tiết trên dòng Galaxy S27

Dữ liệu từ chuyên trang GalaxyClub cho biết thế hệ Galaxy S27 series sẽ bao gồm 4 phiên bản khác nhau. Trong đó, mức dung lượng pin của hai mẫu máy cao cấp nhất đã ghi nhận sự gia tăng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Mẫu điện thoại Dung lượng định mức Dung lượng tiêu chuẩn (truyền thông) So với thế hệ trước Galaxy S27 Pro 5.087 mAh 5.200 mAh Vượt mốc 5.000 mAh Galaxy S27 Ultra 5.534 mAh 5.700 mAh Tăng khoảng 15% (so với 5.000 mAh của S26 Ultra)

Đối với phiên bản Galaxy S27 Ultra, viên pin định mức 5.534 mAh (dự kiến quảng bá ở mức 5.700 mAh) đại diện cho mức tăng trưởng khoảng 15% so với mức 5.000 mAh truyền thống trên Galaxy S26 Ultra. Đây là sự bổ sung năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý tác vụ nặng và màn hình độ phân giải cao.

Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ có pin vượt mốc 5,000 mAh

Nguyên lý đằng sau công nghệ pin Silicon-Carbon

Rào cản lớn nhất của việc gia tăng dung lượng pin trên smartphone là giới hạn không gian vật lý bên trong thân máy. Việc tăng dung lượng theo cách truyền thống bằng cực anode Than chì (Graphite) sẽ khiến viên pin gia tăng kích thước đáng kể, làm ảnh hưởng đến độ mỏng nhẹ của thiết bị.

Để giải quyết bài toán này, Samsung áp dụng cấu trúc cực anode Silicon-Carbon. Vật liệu Silicon có khả năng lưu trữ ion Lithium cao hơn gấp nhiều lần so với Than chì trên cùng một thể tích. Bằng cách kết hợp Silicon với Carbon để đảm bảo độ bền kết cấu trong quá trình sạc/xả, công nghệ này giúp tối ưu hóa mật độ năng lượng. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể nhồi nhét viên pin dung lượng lớn hơn vào thiết bị mà không làm thay đổi độ dày tổng thể.

Samsung sẽ áp dụng công nghệ pin Silicon-Carbon cho các flagship tiếp meo của mình

Giải pháp kỹ thuật này trước đó đã được Samsung thử nghiệm và triển khai trên các dòng sản phẩm màn hình gập như Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Sự kết hợp tối ưu năng lượng trên thế hệ mới

Bên cạnh cải tiến về mặt hóa học của viên pin, dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ tận dụng lợi thế từ thế hệ vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm. Tiến trình bán dẫn mới giúp giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ trên mỗi tác vụ tính toán.

Sự kết hợp giữa vi xử lý tiến trình 2nm tiết kiệm điện, thuật toán tối ưu phần mềm và viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên đến 5.700 mAh hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng thực tế vượt trội cho người dùng Galaxy S27 Ultra và S27 Pro.