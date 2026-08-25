Công nghệ Super Zoom 120x trên Google Pixel 11 Pro XL: Tranh cãi AI tạo sinh bù chi tiết Tính năng Super Zoom 120x trên Google Pixel 11 Pro XL sử dụng mô hình AI tạo sinh để bổ sung chi tiết hình ảnh từ xa, dấy lên tranh luận về tính chân thực.

Google chính thức ra mắt bộ đôi Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL với điểm nhấn công nghệ là tính năng Super Zoom 120x. Mặc dù mang lại khả năng phóng đại ấn tượng, tính năng này đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi thuật toán xử lý can thiệp trực tiếp bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để tái tạo dữ liệu hình ảnh thay vì dựa hoàn toàn vào cảm biến quang học.

Cơ chế hoạt động của Super Zoom 120x qua thử nghiệm thực tế

Thử nghiệm từ phóng viên Kimberly Gedeon thuộc chuyên trang công nghệ PCMag cho thấy Super Zoom 120x hoạt động bằng phương thức sử dụng AI tạo sinh nhằm bù đắp dữ liệu bị khuyết thiếu ở khoảng cách xa. Khi thực hiện chụp một bức tượng Android nhỏ màu xanh từ khoảng cách hơn 12 mét (khoảng 40 feet), hình ảnh ban đầu dù mờ nhòe đã được chuyển đổi thành khung hình sắc nét chỉ sau vài giây thuật toán xử lý.

Trải nghiệm thực tế từ phóng viên với Google Pixel 11 Pro

Tuy nhiên, sự sai lệch xuất hiện khi chụp lại cùng một vật thể ở cùng một vị trí vào ngày hôm sau. Hai tệp ảnh thu được hiển thị các chi tiết khác nhau rõ rệt: phần chân trái vật thể bị biến dạng nhẹ, khớp nối màu trắng trên cánh tay bị thu nhỏ, trong khi kích thước đôi mắt lại lớn hơn so với bức ảnh chụp trước đó. Kết quả này phản ánh việc thuật toán AI tự động dựng lại chi tiết theo phán đoán thay vì tối ưu hóa dữ liệu quang học thu được từ ống kính.

Hai file ảnh chụp 2 lần khác nhau lại cho ra những chi tiết hoàn toàn khác biệt

Yêu cầu phần mềm và cảnh báo minh bạch từ Google

Khả năng zoom 120x không kích hoạt theo mặc định trên dòng Pixel 11 Pro. Để sử dụng mức phóng đại này, người dùng cần tải về gói dữ liệu Pro Zoom sử dụng AI tạo sinh có dung lượng 1,14GB. Nếu không cài đặt gói bổ trợ này nhằm tiết kiệm bộ nhớ, giới hạn zoom trên thiết bị sẽ dừng lại ở mức 30x.

Khi kích hoạt tính năng, một dòng cảnh báo rõ ràng sẽ xuất hiện cảnh báo sai lệch do AI

Đáng chú ý, giao diện máy ảnh của Google hiển thị thông báo trực tiếp khi kích hoạt chế độ: "Pro Zoom cải thiện chất lượng bằng AI tạo sinh, kết quả có thể không chính xác". Thông điệp này khẳng định các chi tiết hiển thị ở mức zoom cực đại là kết quả tái cấu trúc dựa trên mô hình suy đoán của trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước chuyển dịch lớn của nhiếp ảnh điện toán trên điện thoại thông minh hiện đại.