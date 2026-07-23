Kinh tế Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ nhịp tăng trưởng Lâm Đồng Những tín hiệu tích cực từ sản xuất, tiêu thụ và đơn hàng đang cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng ngành công nghiệp tại Lâm Đồng.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại Lâm Đồng đang tích cực đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh

“Đầu tàu” trong tăng trưởng

Trong những tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng tăng trưởng khá. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Trong vai trò là “đầu tàu” dẫn dắt, 6 tháng đầu năm, ngành chế biến, chế tạo ghi nhận tốc độ tăng trưởng 16,92%, đóng góp điểm phần trăm khá cao trong chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đây là một trong những động lực đưa GRDP của tỉnh tăng 9,22% trong quý II/2026.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo kỳ vọng vào sự phục hồi ngành công nghiệp cuối năm (Ảnh: Quốc Tùng)

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự vận hành ổn định của các nhà máy hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tổ hợp bô xít và nhiều sản phẩm công nghệ cao.

Theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út, công nghiệp Lâm Đồng đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp nặng sang cơ cấu đa dạng hơn. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm công nghệ cao ngày càng đóng góp rõ nét, từng bước giảm sự phụ thuộc vào một số sản phẩm truyền thống.

“ Sự chuyển dịch này không chỉ gia tăng giá trị sản xuất, mà còn tạo nền tảng để công nghiệp Lâm Đồng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Cùng với đà tăng của sản xuất, sức tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, khi chỉ số tiêu thụ tăng 12,35% so với cùng kỳ năm trước.

Những tín hiệu tích cực từ thị trường góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất, kinh doanh. Theo Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng, kết quả khảo sát xu hướng sản xuất, kinh doanh cho thấy, phần lớn doanh nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường trong những tháng cuối năm.

Trong quý II/2026, có 32,14% doanh nghiệp Lâm Đồng đánh giá tình hình sản xuất thuận lợi hơn quý trước; 50,12% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định và chỉ có 17,74% doanh nghiệp lo ngại tình hình khó khăn hơn.

Kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ

Theo Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng, mặc dù đạt kết quả tăng trưởng khá nhưng công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn phải chịu sức ép cạnh tranh cao. Cùng với đó là một số hạn chế cục bộ về nguyên, vật liệu hay nguồn lao động.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tại Lâm Đồng vẫn kỳ vọng rất lớn vào sự phục hồi mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. Đây sẽ là động lực quan trọng để Lâm Đồng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là “hạt nhân” của ngành công nghiệp Lâm Đồng



Thực tế, niềm tin đó không chỉ thể hiện trên các con số khảo sát, mà còn được cụ thể hóa bằng những kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Là doanh nghiệp sản xuất giày, dép phục vụ thị trường trong nước, Công ty Cổ phần Thịnh Phát (Lâm Đồng) vẫn duy trì sản lượng hàng tháng, mặc dù chịu áp lực từ giá nguyên liệu tăng cao. Đại diện Công ty Cổ phần Thịnh Phát cho biết, đơn vị đang tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, cũng như đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng tại những thị trường mới.

“Chúng tôi chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng sản lượng”, đại diện Công ty Cổ phần Thịnh Phát chia sẻ.

Chế biến sâu lĩnh vực nông sản đang ngày càng đóng góp giá trị lớn vào ngành công nghiệp Lâm Đồng

Theo nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, việc giá xăng, dầu “hạ nhiệt” so với những tháng đầu năm đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào. Nhờ đó, giá một số loại nhiên liệu, vật tư sản xuất cũng từng bước ổn định hơn.

Cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường tiêu thụ, đây được xem là những yếu tố thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Tận dụng cơ hội này, nhiều doanh nghiệp đang tập trung tối ưu chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, nhằm gia tăng sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Lâm Đồng kỳ vọng vào tăng trưởng khá

Theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út, ngành chế biến, chế tạo Lâm Đồng đang tạo được nền tảng tăng trưởng tích cực những tháng đầu năm. Cùng với đó là sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin vào sự phục hồi của thị trường, ngành chế biến, chế tạo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá.

“Không chỉ giữ vai trò là động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp, lĩnh vực này còn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa tới logistics, dịch vụ, việc làm, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" của tỉnh trong năm 2026”, ông Nguyễn Bá Út khẳng định.