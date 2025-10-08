Kinh tế Công nghiệp chế biến, chế tạo trước “cú sốc” thị trường Trước chính sách thuế đối ứng của Mỹ, không thể đoán định trước. Nhưng đây là thời điểm cho doanh nghiệp tự lớn thêm, thông qua tạo sản phẩm chất lượng, cạnh tranh giá, mở rộng thị trường.

Nhà máy Giày Nam Hà Việt Nam trong Cụm công nghiệp Nam Hà. Ảnh: Ngọc Lân

1. Những ngày này, Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam (Cụm công nghiệp Nam Hà, xã Trà Tân, Lâm Đồng) đang lắp thêm dây chuyền sản xuất giày thứ 4, đồng thời cũng đã tuyển và đào tạo 600 lao động để chuẩn bị đi vào vận hành. Đến nay, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, công ty này đang có 4 dây chuyền sản xuất với khoảng 3.300 lao động và sắp tới vào tháng 9, sẽ tuyển thêm 600 - 700 lao động nữa để vận hành dây chuyền sản xuất thứ 5. Các dây chuyền sản xuất may những sản phẩm giày thể thao dưới thương hiệu Solomon của Pháp, xuất vào các thị trường Pháp, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tín hiệu tốt trên cho thấy, kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 4 rồi trải qua mấy tháng bấp bênh với các động thái “quay xe”, trì hoãn và đàm phán, chưa ảnh hưởng gì đến công ty này nói riêng và các công ty hoạt động sản xuất cùng ngành nghề dệt may khác tại tỉnh.

Bằng chứng, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025 của Thống kê tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, sản phẩm giày, dép trong 7 tháng cho sản lượng 3.558.000 đôi, tăng gấp 2,08 lần so với cùng kỳ. Lý do nhờ doanh nghiệp nhận thêm đơn hàng và năng lực tăng thêm ở Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam.

Giày dép cũng là sản phẩm có mức tăng cao nhất trong 15 sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, các sản phẩm khác đều cho sản lượng tăng so cùng kỳ năm trước. Như sản phẩm rau, quả cấp đông, đạt hơn 11.000 tấn, tăng 20,53% cùng mở đường vào siêu thị lớn như: Mega Market và xuất khẩu sang Malaysia, Indonesia. Hay bất ngờ như hạt điều nhân đạt 11.780 tấn, tăng mạnh 23,2%, nhờ giá điều nhân xuất khẩu cao. Bên cạnh đó, sản phẩm quần áo may sẵn các loại đạt 22.732.000 cái, tăng 17,09%; sản phẩm alumin đạt gần 897.000 tấn, tăng 3,58%...

Theo nhận định của Thống kê tỉnh Lâm Đồng, ngành công nghiệp đã có những bước chuyển tích cực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng cao nhất. Nhìn chung, đà tăng trưởng của ngành được duy trì ổn định, là kết quả của sự phục hồi sản xuất ở các lĩnh vực chủ lực và đóng góp từ các dự án mới.

2. Ngày 7/8, mức thuế mới của thuế đối ứng đã chính thức có hiệu lực với các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Mỹ. Tại tỉnh, với thuế suất 20% áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng vào Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều, vì hàng dệt may chủ yếu vào thị trường Đài Loan; hàng thủy hải sản cũng có xuất vào Mỹ nhưng không đáng kể.

Theo lãnh đạo của Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam, trong tổng công ty có một vài công ty con sản xuất giày dưới thương hiệu Nike, có xuất vào thị trường Mỹ nhưng cũng chỉ chiếm 4 - 6%. Còn riêng công ty thì tập trung sản xuất giày dưới thương hiệu Solomon của Pháp nên xuất vào nhiều thị trường trên thế giới, không ảnh hưởng gì lắm.

Tương tự, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng xuất khẩu hàng đến nhiều thị trường trên thế giới nên lúc này, câu chuyện “chia trứng nhiều giỏ” thật có giá trị.

Theo số liệu của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã thu hút tổng cộng 234 dự án đầu tư, gồm 187 dự án trong nước và 47 dự án nước ngoài. Diện tích đất đã cho thuê đạt 756,6 ha trên tổng số 1.520 ha đất thương phẩm, tương ứng với tỷ lệ lấp đầy 49,78%. Bên cạnh, một số KCN khác đang trong quá trình thi công hạ tầng gồm: KCN Tuy Phong, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 (tại Bình Thuận cũ) và KCN Phú Bình (tại Lâm Đồng cũ) với kỳ vọng sẽ là động lực phát triển mới trong thời gian tới.

Điều đáng chú ý, trong tháng 7, chỉ số sử dụng lao động tại các KCN tăng 1,94% so với tháng trước và tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân nhờ một số doanh nghiệp mới được thành lập, đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã gia tăng tuyển dụng để đáp ứng tiến độ sản xuất theo các đơn hàng mới phát sinh trong tháng.

Theo nhiều người nhận định, với những dữ liệu của hiện tại, việc kịch bản xây dựng tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp năm 2025 lên 6,2%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7% là khả thi. Nhưng thực tế từ đây đến cuối năm như thế nào, nhất là chính sách thuế đối ứng của Mỹ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn gián tiếp thì không thể đoán định trước.

Tuy nhiên, đây được ví như “cú sốc” thị trường để doanh nghiệp tự làm lớn mình, thông qua tạo sản phẩm chất lượng, cạnh tranh giá, mở rộng thị trường, đồng thời cũng là đặt nền tảng cho những năm sau.