Kinh tế Công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, mở dư địa đầu tư mới cho Lâm Đồng Khu vực công nghiệp tiếp tục duy trì vai trò là động lực tăng trưởng của tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Trên nền tảng đó, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và đồng hành với doanh nghiệp nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới.

Sản xuất sợi len lông cừu của Nhà máy sợi Đà Lạt tại Cụm công nghiệp Trạm Hành, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Công nghiệp mở rộng dư địa thu hút đầu tư

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là điểm sáng khi tăng gần 9,2%, đóng góp quan trọng vào mức tăng GRDP 7,97% của toàn tỉnh. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp và nhiều ngành chế biến, chế tạo đều duy trì tăng trưởng tích cực.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn, chi phí đầu vào và logistics vẫn ở mức cao, kết quả này phản ánh khả năng thích ứng và sức phục hồi của khu vực sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh ghi nhận tăng trưởng, trong đó nhiều nhóm hàng có mức tăng hai con số như: phân bón từ hợp chất nitơ, giày dép thể thao, đá vật liệu xây dựng, sợi, sản phẩm may mặc, đồ uống và rau quả chế biến.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, khu vực công nghiệp còn tạo nền tảng để mở rộng không gian thu hút đầu tư. Khi năng lực sản xuất được cải thiện, hạ tầng công nghiệp từng bước hoàn thiện và chuỗi cung ứng ngày càng được hình thành, Lâm Đồng đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất sợi các loại tăng 17,32%

Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tại nhiều khu công nghiệp trọng điểm như: Tân Đức, Sơn Mỹ, Lộc Sơn và Nhân Cơ 2 nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất sạch đón các dự án quy mô lớn.

Đối với lĩnh vực năng lượng, tỉnh tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc cho Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, các Nhà máy BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II với tổng công suất 4.500 MW, Kho cảng LNG Sơn Mỹ cùng nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa tạo nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn trong tương lai.

Tăng cường thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Từ nền tảng phát triển công nghiệp, môi trường đầu tư của Lâm Đồng tiếp tục được cải thiện theo hướng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Trong điều kiện thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn, chi phí sản xuất, logistics và nguyên liệu đầu vào biến động, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn đạt mức tăng trưởng khá

“ Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 56.118 tỷ đồng và 0,2 triệu USD. Trong đó, có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), riêng các khu công nghiệp thu hút thêm 7 dự án mới.

Đáng chú ý, không chỉ có các dự án mới, nhiều nhà đầu tư đang hoạt động tại địa phương cũng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Trong kỳ, có 28 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 95.266 tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án trọng điểm, nhất là lĩnh vực năng lượng

Tại các khu công nghiệp, các dự án mới có tổng vốn đăng ký hơn 291 tỷ đồng và 0,2 triệu USD trên diện tích hơn 6 ha. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 244 dự án còn hiệu lực trong các khu công nghiệp, gồm: 58 dự án FDI và 186 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 46.728 tỷ đồng cùng 515,132 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy đạt gần 54%.

Ở các cụm công nghiệp, Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn khoảng 403 tỷ đồng, góp phần mở rộng không gian sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án trọng điểm, nhất là lĩnh vực năng lượng

Những con số này phản ánh hiệu quả từ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư mà tỉnh đang triển khai đồng bộ. Trong thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành được tăng cường, hoạt động đối thoại với doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và triển khai dự án.

Tuy vậy, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm. Một số dự án quy mô lớn vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư hạ tầng ở một số khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường ở một số dự án còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Sản xuất chế biến khoai lang xuất khẩu sang Nhật Bản

Song song với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nội lực của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, tăng 31% về số lượng và tăng 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng tích cực trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên cả nước vẫn chịu áp lực về chi phí vốn, thị trường tiêu thụ và sức ép cạnh tranh.

Việc số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của Lâm Đồng đang từng bước được cải thiện, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, bức tranh doanh nghiệp vẫn còn những gam màu cần quan tâm khi có 501 doanh nghiệp giải thể, tăng 69% so với cùng kỳ; khoảng 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, dù đã giảm 2%; đồng thời có 558 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10%.

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Bức tranh doanh nghiệp vì vậy mang hai gam màu. Một mặt, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Mặt khác, số doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức cao, cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chịu áp lực lớn về vốn, thị trường và chi phí sản xuất.

Do đó, bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư mới, việc hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường, tiếp cận tín dụng và chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng bền vững.

Theo đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao, công nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng, còn thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là hai động lực trực tiếp tạo ra tăng trưởng mới. Nếu tiếp tục tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành với doanh nghiệp, Lâm Đồng sẽ có thêm dư địa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.