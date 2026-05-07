Thời sự Công nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng bứt phá cuối năm Dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp Lâm Đồng vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hầu hết sản phẩm chủ lực tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến hết năm, tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm.

Sản xuất điện là một trong những điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng Lâm Đồng

Nhiều ngành hàng chủ lực duy trì đà tăng trưởng

Theo Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng tăng 9,46%, thấp hơn mức tăng 10,8% theo kịch bản đề ra.

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, một số yếu tố đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành trong thời gian qua như: giá xăng dầu tăng, làm gia tăng chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp; tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp chưa đạt kỳ vọng; chỉ tiêu sản lượng alumin được giao 1,75 triệu tấn vượt năng lực thiết kế 1,5 triệu tấn của nhà máy.

Bên cạnh đó, giá alumin giảm sâu cũng tác động đáng kể đến kết quả sản xuất công nghiệp.

Mặc dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng, ngành công nghiệp vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi có 16/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường và nhận được đơn hàng xuất khẩu với khối lượng lớn.

Sản phẩm may xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm 2026

Tại khu vực phía Đông Lâm Đồng, ngoài lĩnh vực sản xuất điện, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, may mặc, giày dép, cao su, hạt điều... đều duy trì mức tăng trưởng khá.

Đối với ngành thủy sản, bước vào chính vụ cá Nam, sản lượng khai thác tăng, sản lượng chế biến xuất khẩu trong 6 tháng đạt trên 12.700 tấn, tăng hơn 24,1% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực may mặc - ngành sử dụng nhiều lao động tại địa phương cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 15 - 22%.

Ông Phan Quang Cương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH May Nhà Bè Đức Linh (xã Đức Linh) thông tin, doanh thu sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Lượng đơn hàng xuất khẩu đến hết năm 2026 đã được ký kết với số lượng lớn nên doanh nghiệp vừa mở thêm một dây chuyền sản xuất, đồng thời tuyển thêm khoảng 100 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Ngành may xuất khẩu giúp giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động tại các địa phương phía Đông Lâm Đồng

Ở lĩnh vực chế biến cao su, ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận cho biết, vụ khai thác, thu mua và chế biến mủ cao su năm nay diễn ra thuận lợi nhờ giá bán ở mức cao.

Theo ông Tám, năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng giá kế hoạch khoảng 47 triệu đồng/tấn mủ thành phẩm, trong khi hiện doanh nghiệp đang bán với giá khoảng 55 triệu đồng/tấn.

Giá bán mủ cao su thành phẩm đang ở mức cao sẽ giúp người dân đẩy mạnh đầu tư, tăng sản lượng khai thác

"Với diễn biến thị trường hiện nay, dự kiến lợi nhuận của công ty sẽ 2 con số, qua đó phấn đấu nộp ngân sách hơn 40 tỷ đồng trong năm 2026", ông Nguyễn Công Tám cho biết.

Tạo dư địa bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng

Theo ông Biện Tấn Tài, mặc dù tăng trưởng ngành công nghiệp chưa đạt kịch bản đề ra nhưng nhiều sản phẩm vẫn ghi nhận mức tăng trên 20%.

Trong những tháng cuối năm, khi bước vào cao điểm khai thác thủy sản, thu hoạch cà phê, khai thác mủ cao su... nguồn nguyên liệu dồi dào sẽ tạo điều kiện để công nghiệp chế biến và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng.

Công nhân chế biến mủ cao su xuất khẩu

Ông Biện Tấn Tài cho biết thêm, khi nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn như Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông, Nhà máy Neotek Việt Nam, Nhà máy Novita... đi vào hoạt động, cùng với sản lượng điện tăng thêm, ngành công nghiệp Lâm Đồng sẽ có thêm dư địa tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số".

Chế biến thủy sản xuất khẩu ở phía Đông Lâm Đồng

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", ngành công thương đặt mục tiêu tốc độ tăng GRDP đạt từ 10 - 10,5%, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,07%.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng những dư địa tăng trưởng từ các ngành chế biến, xuất khẩu và các dự án công nghiệp mới, ngành công thương kỳ vọng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu theo kịch bản đề ra, góp phần đưa GRDP của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng ở mức "2 con số" trong năm 2026.