Kinh tế Công nghiệp Trà Tân chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới Phát triển công nghiệp ở Trà Tân không chỉ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn, tạo nguồn thu ngân sách... mà còn tạo hướng đi mới khi giải được bài toán tăng giá trị từ quỹ đất ít hiệu quả. Với các điều kiện thuận lợi hiện nay, Trà Tân đang đón làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế mạnh...

Đồng Chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến công tác kiểm tra nhà máy xử lý nước thải cụm công nghiệp Nam Hà

Người dân hưởng lợi từ các cụm công nghiệp

Trà Tân những ngày cuối tháng 7 trời mưa tầm tã, thế nhưng trên các tuyến đường vào các cụm công nghiệp (CCN) vẫn có hàng ngàn công nhân hối hả đi làm.

Trà Tân hiện đang là điểm sáng trong phát triển công nghiệp, bởi không chỉ các CCN đã và đang được lấp đầy mà nhiều nhà đầu tư mới đang tìm về Trà Tân để đầu tư ngày càng nhiều. 3 CCN ở Trà Tân đang triển khai có hiệu quả là CCN Nam Hà, CCN Nam Hà 2 và CCN Đông Hà.

Khi các CCN được lấp đầy bởi nhiều nhà máy từ nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế, việc đầu tiên dễ nhận thấy là hàng ngàn lao động tại chỗ của địa phương có việc làm, tăng thu nhập…

Nhà máy sản xuất bao bì ở cụm công nghiệp Nam Hà

Trưởng thôn 1A, xã Trà Tân Chu Quốc Doanh cho hay, trong thôn anh có đến hơn 300 người đi làm ở các CCN trên địa bàn xã. Đó mới chỉ là 1 thôn còn những thôn khác trong xã cũng có lượng người làm ở các CCN không “kém cạnh”.

Ở Trà Tân, những người có trình độ cao thì làm quản lý, còn lao động phổ thông thì làm công nhân. Thu nhập ổn định, có tích lũy, người dân trong xã đã xây dựng những ngôi nhà mới khang trang, khiến diện mạo vùng nông thôn Trà Tân thay đổi hẳn.

Bên cạnh giải quyết việc làm, từ vùng đất nghèo, hoang sơ ở Trà Tân khi chuyển đổi thành đất công nghiệp, giá trị tăng cao, tạo nguồn thu ngân sách tốt và bền vững. Ngoài ra, vùng đất vệ tinh xung quanh các CCN trước đây chỉ là đất ở thì giờ trở thành “đất vàng” với giá trị đất ở, đất kinh doanh và kể cả đất nông nghiệp tăng lên gấp nhiều lần giúp người dân sở hữu tài sản có giá trị.

Mặt khác, những hộ có nhà vườn cải tạo thành nơi bán cà phê, nước giải khát phục vụ cho công nhân. Những hộ có mặt tiền thì mở quán ăn vặt, ăn sáng, ăn đêm hay mở nhiều dãy nhà trọ, nhà nghỉ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân ở xa đến làm… Nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho hàng ngàn công nhân tạo nguồn thu không hề nhỏ. Thương mại - dịch vụ ở Trà Tân tăng trưởng nhanh, nâng cao đời sống người dân.

Đồng Chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động các cụm công nghiệp ở Trà Tân

Đón làn sóng đầu tư mới…

UBND xã Trà Tân thông tin, theo quy hoạch chung của tỉnh mới phê duyệt, trên địa bàn xã gồm 4 khu công nghiệp (KCN Hoài Đức, KCN Trà Tân, KCN Đức Linh và KCN Thuận Tân) và 3 CCN gồm CCN Trà Tân 2 có quy mô 52 ha; CCN Trà Tân với quy mô 74 ha; CCN Nam Hà 3, có quy mô 20,1 ha.

Mục tiêu hình thành các KCN, CCN nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, thu hút đầu tư và công nghệ mới, đồng thời chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên và lao động dồi dào.

Để thu hút đầu tư, Trà Tân ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn điện, nguồn nước sạch đảm bảo cung cấp đến từng dự án và các dự án vệ tinh xung quanh để hình thành chuỗi liên kết phát triển công nghiệp, hệ thống khu dân cư, trường học, y tế, chợ và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Trên thực tế, việc các CCN ở Trà Tân hoạt động hiệu quả như hiện nay là cả một quá trình đầy gian nan. Nhờ sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cấp nên các CCN từng bước hình thành và cho “quả ngọt”.

Hiện nay, Trà Tân đã có “nền móng” vững chắc về phát triển công nghiệp, nhất là kinh nghiệm, cộng thêm các yếu tố thuận lợi như tiếp giáp với thành phố Đồng Nai, cách đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khoảng 25 km... thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế tham gia đầu tư. Vì vậy, việc hình thành chuỗi khu, CCN ở Trà Tân là xu hướng để đón làn sóng đầu tư mới...