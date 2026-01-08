Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng
Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác tư tưởng của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới.
Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới.
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã được thành lập để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, giác ngộ và tập hợp quần chúng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1 - 8”, tạo tiếng vang lớn, cổ vũ Nhân dân đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột và chiến tranh xâm lược.
Từ dấu mốc ấy, công tác tư tưởng luôn gắn bó mật thiết với từng bước trưởng thành của Đảng và mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, công tác tư tưởng đã góp phần biến đường lối của Đảng thành niềm tin và hành động cách mạng của hàng triệu người Việt Nam.
Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng tiếp tục làm nhiệm vụ định hướng nhận thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực tinh thần cho phát triển.
Thực tiễn 96 năm khẳng định: khi tư tưởng thông suốt thì hành động thống nhất; khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng Dân” thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ lớn, đồng thời phải đối diện nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ. Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội làm thay đổi căn bản cách tạo ra thông tin, lan truyền và tiếp nhận. Tin giả, thông tin sai lệch, nội dung xuyên tạc, thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến tâm trạng xã hội và niềm tin của Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa và vững hơn”. Vì vậy, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự “đi trước, mở đường”, lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo; chuyển từ bị động xử lý thông tin sang chủ động dự báo, định hướng từ sớm, từ xa.
Phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng. Chủ động để không xuất hiện khoảng trống thông tin; sắc bén để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thuyết phục bằng sự thật, lý lẽ, thực tiễn và kết quả; hiệu quả bằng những chuyển biến có thể kiểm chứng trong nhận thức, hành động và niềm tin xã hội.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý thông tin” sang chủ động quản trị niềm tin xã hội; từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục và thúc đẩy hành động. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phải gần dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin.
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng có không gian phát triển mới rộng lớn hơn, hội tụ các tiềm năng phát triển mới, với đặc điểm kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo đa dạng, phong phú.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực; xây dựng, phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược đó, ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng phải giữ trọng trách là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục phát huy vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết", đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, lấy niềm tin làm thước đo.
Để công tác tư tưởng thực sự trở thành nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Trước hết, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Mỗi nghị quyết phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm. Hiệu quả công tác tư tưởng không chỉ được đánh giá bằng số lượng hội nghị hay tài liệu tuyên truyền mà phải bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự chuyển biến trong đời sống Nhân dân.
Hai là, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành ngay từ quá trình xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện chính sách, nhất là đối với quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phải cung cấp thông tin sớm, chính xác, dễ hiểu; tăng cường đối thoại, không né tránh vấn đề khó và không để khoảng trống cho tin đồn.
Ba là, chủ động “đi trước một bước” trong nắm bắt và dẫn dắt dư luận xã hội. Chuyển mạnh từ “bị động ứng phó” sang “chủ động dự báo”. Mạng lưới dư luận xã hội phải vươn tới tận cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm triển khai dự án hạ tầng, quy hoạch phát triển của tỉnh; kịp thời giải tỏa băn khoăn, hóa giải những “điểm nóng” ngay từ khi mới phát sinh, tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong Nhân dân.
Bốn là, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận; phát hiện sớm những “vùng lõm” thông tin, điểm nghẽn về tư tưởng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các cơ quan truyền thông của tỉnh phải tiếp tục giữ vai trò chủ lực, cung cấp thông tin chính xác, nhân văn, có sức thuyết phục; khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi người dân.
Năm là, chuyển hóa tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử và con người Lâm Đồng trở thành nguồn lực phát triển. Công tác tư tưởng phải góp phần kết nối các vùng đất, tôn trọng sự đa dạng, làm giàu bản sắc chung; lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xây dựng quê hương.
Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, kỹ năng đối thoại và năng lực số. Mỗi cán bộ phải thực sự bám cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân; lấy sự đồng thuận xã hội, niềm tin và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.
Phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kiên trì bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; chuyển niềm tin và đồng thuận thành hành động cụ thể.
Đó chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Nội dung: Bùi Huy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Trình bày: Nguyệt Nga (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)