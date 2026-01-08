Emagazine-Longforms Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác tư tưởng của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới.

Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: nhandan.vn)

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã được thành lập để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, giác ngộ và tập hợp quần chúng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1 - 8”, tạo tiếng vang lớn, cổ vũ Nhân dân đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột và chiến tranh xâm lược.

Báo Việt Nam Độc Lập, số 101, ra ngày 1-8-1941 (Ảnh: Tư liệu)

Từ dấu mốc ấy, công tác tư tưởng luôn gắn bó mật thiết với từng bước trưởng thành của Đảng và mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, công tác tư tưởng đã góp phần biến đường lối của Đảng thành niềm tin và hành động cách mạng của hàng triệu người Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng tiếp tục làm nhiệm vụ định hướng nhận thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực tinh thần cho phát triển.

“Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”. Đây là lời dạy của Người trong bài phát biểu tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, ngày 1-8-1960 (Ảnh: Tư liệu)

Thực tiễn 96 năm khẳng định: khi tư tưởng thông suốt thì hành động thống nhất; khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng Dân” thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ lớn, đồng thời phải đối diện nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ. Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội làm thay đổi căn bản cách tạo ra thông tin, lan truyền và tiếp nhận. Tin giả, thông tin sai lệch, nội dung xuyên tạc, thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến tâm trạng xã hội và niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ khi hợp nhất đến nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa và vững hơn”. Vì vậy, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự “đi trước, mở đường”, lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo; chuyển từ bị động xử lý thông tin sang chủ động dự báo, định hướng từ sớm, từ xa.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu, đổi mới mạnh mẽ để giữ vai trò dẫn dắt trên mặt trận thông tin trong kỷ nguyên AI và mạng xã hội tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí ngày 30/7/2026

Phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng. Chủ động để không xuất hiện khoảng trống thông tin; sắc bén để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thuyết phục bằng sự thật, lý lẽ, thực tiễn và kết quả; hiệu quả bằng những chuyển biến có thể kiểm chứng trong nhận thức, hành động và niềm tin xã hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các gian trưng bày báo chí tại Hội báo toàn quốc 2026 (Ảnh: daidoanket.vn)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý thông tin” sang chủ động quản trị niềm tin xã hội; từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục và thúc đẩy hành động. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phải gần dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện mở đầu cho một hành trình mới của Lâm Đồng trong kỷ nguyên vươn mình

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng có không gian phát triển mới rộng lớn hơn, hội tụ các tiềm năng phát triển mới, với đặc điểm kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo đa dạng, phong phú.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với ấn phẩm Báo Lâm Đồng tại Đại hội Đảng toàn quốc

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực; xây dựng, phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Lâm Đồng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, diễn ra ngày 29/7

Để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược đó, ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng phải giữ trọng trách là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục phát huy vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết", đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, lấy niềm tin làm thước đo.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sáng 21/4

Để công tác tư tưởng thực sự trở thành nền tảng tạo sự thống nhất ý chí và hành động, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Mỗi nghị quyết phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm. Hiệu quả công tác tư tưởng không chỉ được đánh giá bằng số lượng hội nghị hay tài liệu tuyên truyền mà phải bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự chuyển biến trong đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng trao các phần quà đến gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Hai là, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành ngay từ quá trình xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện chính sách, nhất là đối với quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phải cung cấp thông tin sớm, chính xác, dễ hiểu; tăng cường đối thoại, không né tránh vấn đề khó và không để khoảng trống cho tin đồn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, tại xã Thuận An

Ba là, chủ động “đi trước một bước” trong nắm bắt và dẫn dắt dư luận xã hội. Chuyển mạnh từ “bị động ứng phó” sang “chủ động dự báo”. Mạng lưới dư luận xã hội phải vươn tới tận cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm triển khai dự án hạ tầng, quy hoạch phát triển của tỉnh; kịp thời giải tỏa băn khoăn, hóa giải những “điểm nóng” ngay từ khi mới phát sinh, tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong Nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc tại xã Đông Giang

Bốn là, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận; phát hiện sớm những “vùng lõm” thông tin, điểm nghẽn về tư tưởng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các cơ quan truyền thông của tỉnh phải tiếp tục giữ vai trò chủ lực, cung cấp thông tin chính xác, nhân văn, có sức thuyết phục; khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi người dân.

Khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, định hướng của ngành Tuyên giáo và Dân vận có vai trò quan trọng trong củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Năm là, chuyển hóa tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử và con người Lâm Đồng trở thành nguồn lực phát triển. Công tác tư tưởng phải góp phần kết nối các vùng đất, tôn trọng sự đa dạng, làm giàu bản sắc chung; lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xây dựng quê hương.

Công tác tuyên truyền ở nhiều địa phương trong tỉnh đi vào đời sống bằng các hoạt động văn hóa - văn nghệ

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, kỹ năng đối thoại và năng lực số. Mỗi cán bộ phải thực sự bám cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân; lấy sự đồng thuận xã hội, niềm tin và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt

Phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kiên trì bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; chuyển niềm tin và đồng thuận thành hành động cụ thể.

Những người trẻ tham gia ngày hội nơi buôn làng Cơ Ho, dưới chân núi Lang Biang VietGAP giúp kiểm soát tốt hơn chất lượng nước, thức ăn và quy trình chăm sóc thủy sản Đội ngũ cán bộ Nam Dong không ngừng nâng cao trình độ, thái độ phục vụ Nhân dân Đoàn viên, thanh niên xã Đức An hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở

Đó chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Nội dung: Bùi Huy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Trình bày: Nguyệt Nga (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)