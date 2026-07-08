Công nghiệp - Xây dựng Công thương Lâm Đồng tạo động lực cho tăng trưởng "2 con số" Trước yêu cầu tăng trưởng GRDP "2 con số" trong năm 2026, ngành công thương Lâm Đồng đang tập trung phát huy lợi thế về công nghiệp, hạ tầng và thị trường, tạo giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Công nghiệp tạo nền tảng tăng trưởng

Theo ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Phần lớn doanh nghiệp ổn định sản xuất, tập trung thực hiện các đơn hàng đã ký kết.

Đáng chú ý, có 16/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Nhiều nhóm sản phẩm ghi nhận mức tăng tích cực như: đá xây dựng, thủy sản chế biến, rau, quả chế biến, đồ uống, sợi, may mặc, giày dép thể thao, phân bón, gạch xây dựng, bê tông thương phẩm, cấu kiện kim loại, điện sản xuất và điện thương phẩm.

Bên trong Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Điều này cho thấy cơ cấu công nghiệp của Lâm Đồng đang phát triển theo hướng đa dạng, từ chế biến nông sản, vật liệu xây dựng đến năng lượng và công nghiệp khoáng sản.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải nâng cao tỷ lệ chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị và phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Để tạo thêm dư địa tăng trưởng, tỉnh đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Công thương đã tham mưu thành lập Cụm công nghiệp Tân Hà 3; thẩm định hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp Lộc An, Tam Bố, Liêng Srônh và điều chỉnh phương án phát triển một số cụm công nghiệp theo hướng phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng, giao thông và khả năng thu hút đầu tư.

Việc mở rộng quỹ đất công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian cho các dự án chế biến, góp phần gia tăng năng lực sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp địa phương.

Hạ tầng cụm công nghiệp Lâm Đồng được quan tâm phát triển bắt kịp nhu cầu tăng trưởng



Song hành với hạ tầng công nghiệp là hạ tầng năng lượng. Hiện Lâm Đồng có 105 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất hơn 8.242 MW, gồm: nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời tập trung và điện diesel tại Phú Quý.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, các dự án năng lượng tái tạo và Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho công nghiệp chế biến và luyện kim trong thời gian tới.

Điểm nhấn của ngành công nghiệp năm 2026 là Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông dự kiến cho ra thỏi nhôm thương mại đầu tiên của Việt Nam trong tháng 7. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành công suất 150.000 tấn/năm từ tháng 8/2026, nâng lên 300.000 tấn/năm vào cuối năm và đạt công suất thiết kế 450.000 tấn/năm trong đầu năm 2027.

Đây là bước chuyển quan trọng khi Lâm Đồng không chỉ dừng ở khai thác bô xít và sản xuất alumin mà tiến thêm một mắt xích trong chuỗi giá trị nhôm. Sự kiện này được kỳ vọng tạo động lực phát triển các ngành cơ khí, vật liệu, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu trong những năm tới.

Mở rộng thị trường, nâng chất lượng tăng trưởng

Bên cạnh sản xuất, thị trường tiêu thụ tiếp tục là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng của ngành công thương.

6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 97.606,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 91,5% kịch bản tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6298 tỷ USD, đạt 96,8% kế hoạch nhưng giảm 0,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 936,2 triệu USD, giảm 16,4%.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong chuyến thăm và làm việc tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Các chỉ số cho thấy sức mua trong nước vẫn duy trì tích cực, song hoạt động xuất khẩu còn chịu nhiều tác động từ biến động của thị trường thế giới. Điều này đòi hỏi ngành công thương phải tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành sẽ tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo hướng thực chất hơn; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và các thị trường xuất khẩu ổn định. Mục tiêu không chỉ dừng ở các chương trình kết nối mà phải tạo ra hợp đồng, đơn hàng và thị trường tiêu thụ bền vững.

Một góc Nhà máy Alumin Tân Rai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho rằng, công nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng chế biến sâu và công nghiệp hỗ trợ; thương mại phải chuyển mạnh từ xúc tiến sang mở rộng thị trường; xuất khẩu phải giữ vững thị trường truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng giá trị.

Có thể thấy, nền tảng tăng trưởng của ngành công thương Lâm Đồng đã được hình thành từ năng lực sản xuất, hạ tầng công nghiệp, năng lượng và thị trường.

Thách thức của 6 tháng cuối năm không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn chuyển những lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và công nghiệp thành giá trị gia tăng thực chất, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững cho kinh tế địa phương.