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    Công trình nào được coi là công cộng để thi tuyển kiến trúc?

    01/07/2026 07:01

    Tất cả công trình trụ sở, văn phòng làm việc: các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác là công trình công cộng theo quy định pháp luật về xây dựng và thuộc công trình phải thi tuyển thiết kế kiến trúc.

    Điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc 2019 quy định công trình phải thi tuyển kiến trúc là: "a) Công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt, cấp I;".

    Theo Phụ lục 1 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, công trình công cộng là: "h) Công trình trụ sở, văn phòng làm việc: Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác".

    Ông Vũ Huy Phan (Hà Nội) hỏi, theo quy định trên thì tất cả công trình trụ sở, văn phòng làm việc: các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có phải đều là công trình công cộng hay không? Nếu vậy thì khi đạt cấp I hay đặc biệt sẽ phải thi tuyển kiến trúc theo Luật Kiến trúc có đúng không?

    Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019, công trình phải thi tuyển thiết kế kiến trúc gồm công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt, cấp I (điểm a).

    Theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình công cộng gồm có các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác (điểm h khoản 2 Mục I Phụ lục I).

    Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2026 khi Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Nghị định số 207/2026/NĐ-CP tiếp tục quy định công trình công cộng gồm các công trình như đã nêu.

    Pháp luật về kiến trúc, xây dựng quy định đối với nhóm công trình công cộng trên cơ sở tính chất, chức năng, ý nghĩa đối với xã hội, không phân biệt về chủ thể sở hữu, sử dụng.

    Do đó, tất cả công trình trụ sở, văn phòng làm việc: các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác là công trình công cộng theo quy định pháp luật về xây dựng và thuộc công trình phải thi tuyển thiết kế kiến trúc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019.


    Theo baochinhphu.vn
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