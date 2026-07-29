Thông tin Công ty Luật Hiếu Thuận khai trương chi nhánh thứ 6 tại Đức Trọng Sáng 28/7, Công ty Luật TNHH Hiếu Thuận chính thức đưa vào hoạt động chi nhánh Đức Trọng tại số 69 Trần Phú, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là chi nhánh thứ 6 trong hệ thống của công ty, đồng thời là điểm giao dịch mới nhất nhằm đưa dịch vụ pháp lý đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của ban lãnh đạo công ty, đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý cùng đông đảo đối tác và khách hàng tại địa phương.

Chi nhánh Đức Trọng được đặt tại vị trí trung tâm, thuận tiện giao thông. Chi nhánh cung cấp các dịch vụ pháp lý trọng tâm gồm: tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, lao động, doanh nghiệp; tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa án các cấp; đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư.

Công ty Luật TNHH Hiếu Thuận - Chi nhánh Đức Trọng đặt tại số 69 Trần Phú, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Thuận cho biết, việc lựa chọn Đức Trọng để mở chi nhánh thứ 6 nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của công ty.

"Đức Trọng là khu vực kinh tế năng động của tỉnh Lâm Đồng, nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh và các giao dịch dân sự, đất đai diễn ra sôi động, kéo theo nhu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng lớn. Chúng tôi mong muốn hiện diện tại đây để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xa. Hiếu Thuận cam kết hành nghề tận tâm, trung thực, đặt quyền lợi hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu", Luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Luật sư Trần Quốc Dương – Trưởng phòng Tố tụng chi nhánh Đức Trọng chia sẻ, đội ngũ luật sư, chuyên viên của chi nhánh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc ngay từ ngày đầu hoạt động.

"Chúng tôi xác định lĩnh vực tố tụng, đặc biệt là các tranh chấp về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình sẽ là mảng công việc trọng tâm tại địa bàn. Chi nhánh sẽ duy trì việc tiếp nhận, tư vấn pháp lý ban đầu miễn phí cho người dân trong thời gian đầu khai trương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trụ sở chính và các chi nhánh trong hệ thống nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ đồng bộ", Luật sư Dương cho biết.

Tập thể nhân viên chi nhánh Đức Trọng

Được biết, Hiếu Thuận là công ty luật theo đuổi hướng tư duy pháp lý hiện đại: chú trọng tư vấn phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ xử lý tranh chấp khi đã phát sinh, quy trình làm việc minh bạch, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận và quản lý hồ sơ để rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho khách hàng.

Việc khai trương chi nhánh Đức Trọng nâng tổng số điểm giao dịch của Công ty Luật TNHH Hiếu Thuận lên 6 chi nhánh. Đại diện công ty cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới tại các địa bàn có nhu cầu pháp lý cao, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, dễ tiếp cận cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.