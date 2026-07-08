Kinh tế Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn sản xuất Sáng 8/7, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về ATVSLĐ, gắn với bảo đảm an toàn sản xuất, phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và chăm lo sức khỏe người lao động.

Công ty đã chi hơn 2,36 tỷ đồng bồi dưỡng bằng hiện vật cho 890 người lao động làm việc trong môi trường độc hại; đầu tư khoảng 7,9 tỷ đồng cải thiện điều kiện làm việc tại các phân xưởng.

Công tác huấn luyện ATVSLĐ tiếp tục được tăng cường; đồng thời rà soát, nhận diện 1.203 mối nguy tại nơi làm việc, trong đó có 2 mối nguy rủi ro cao được áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh đó, công ty duy trì các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra chéo giữa các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian phân tích những tồn tại trong công tác ATVSLĐ để rút kinh nghiệm. Theo đó, công ty xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, tăng cường kiểm soát hiện trường và siết chặt việc tuân thủ quy trình an toàn trong quá trình sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong triển khai công tác ATVSLĐ; đồng thời yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các vụ việc đã xảy ra.

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác an toàn; tăng cường kiểm tra hiện trường, nhất là các công việc sửa chữa, tháo dỡ và khu vực có nguy cơ cao. Mọi công việc phải được nhận diện đầy đủ mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng biện pháp an toàn trước khi triển khai.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty đặt mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng; không để xảy ra sự cố thiết bị, công nghệ và môi trường loại I. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật lao động, hoàn thiện quy trình an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng văn hóa an toàn trong toàn đơn vị.

Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Giám đốc Công ty khẳng định, mỗi cán bộ quản lý phải xem an toàn là nhiệm vụ hàng đầu, mỗi người lao động phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật và chủ động từ chối thực hiện công việc khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm.