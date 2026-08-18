Kinh tế Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Vững vàng nội lực, ổn định sản xuất Trong điều kiện sản xuất còn nhiều thách thức, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phát huy nội lực, chủ động điều hành, tối ưu hóa nguồn lực, qua đó duy trì ổn định chuỗi sản xuất bô xít - alumin, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ duy trì vận hành ổn định, góp phần bảo đảm chuỗi sản xuất bô xít - alumin

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp sản xuất

Theo ông Nguyễn Văn Phòng - Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, hoạt động khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin mang tính liên hoàn, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa các công đoạn. Do đó, công ty thường xuyên rà soát hiện trường, cập nhật phương án sản xuất và linh hoạt bố trí thiết bị, nhân lực theo điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cũng được tăng cường nhằm hạn chế sự cố, nâng cao độ ổn định của hệ thống. Kế hoạch sản xuất được cân đối giữa khai thác, tuyển và nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy Alumin Nhân Cơ, tạo sự chủ động trong vận hành toàn chuỗi.

Tại các khu vực sản xuất, các đơn vị thường xuyên rà soát hiện trường, cập nhật phương án kỹ thuật, điều chỉnh tổ chức vận tải và chủ động phương án ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết. “Công ty bám sát thiết kế mỏ, cập nhật kịp thời chế độ khai thác theo điều kiện địa chất thực tế từng khu vực. Đồng thời, chủ động phương án ứng phó với điều kiện bất lợi nhằm hạn chế gián đoạn sản xuất, bảo đảm an toàn”, ông Nguyễn Văn Phòng cho biết.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Cùng với năng lực điều hành, khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật được công ty xác định là động lực nâng cao hiệu quả sản xuất. Tại khâu tuyển quặng, các thông số tuyển - rửa thường xuyên được rà soát, tối ưu nhằm nâng tỷ lệ thu hồi quặng tinh, giảm tổn thất tài nguyên và kiểm soát chất lượng đầu vào cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành kết nối dữ liệu với hệ thống báo cáo thông minh của tập đoàn, duy trì hệ thống MES, triển khai dashboard quản trị và hoàn thiện hồ sơ cấp độ 4 cho Hệ thống điều khiển công nghiệp Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Công ty đồng thời triển khai camera AI, nâng cấp phần mềm quản lý bảo trì thiết bị và tăng cường an toàn thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phòng, đối với hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, công ty chú trọng nghiên cứu, đánh giá kỹ giải pháp công nghệ trước khi áp dụng. Biện pháp này được thể hiện qua việc nghiên cứu các dự án cải tạo hệ thống lò nung, bồn lắng và hệ thống thu hồi nước ngưng nhiệt phục vụ duy trì sản xuất. Việc đánh giá kỹ giải pháp trước khi triển khai nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ và hạn chế rủi ro trong vận hành.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được duy trì ổn định, phát huy nội lực, nâng cao hiệu vận hành và chế biến alumin

Đầu tư trọng tâm, nâng cao nội lực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đầu tư khoảng 14,8 tỷ đồng, trên tổng kế hoạch năm 45 tỷ đồng; giá trị giải ngân khoảng 11 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho những hạng mục phục vụ trực tiếp sản xuất, nâng cao năng lực vận hành và từng bước hoàn thiện hạ tầng. Trong đó, có các dự án cải tạo hệ thống lò nung, bồn lắng, hệ thống thu hồi nước ngưng nhiệt và tuyến đường trục nội bộ phục vụ khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ.

Với những dự án có yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật, công ty dành thời gian nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế và mức độ tương thích với dây chuyền hiện hữu trước khi triển khai. Đây là cách tiếp cận nhằm bảo đảm mỗi dự án đầu tư không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành lâu dài.

Công ty Nhôm Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành sản xuất

Đáng chú ý, dự án đầu tư tuyến đường trục nội bộ phục vụ duy trì sản xuất từ năm thứ 10 đến năm thứ 14 của mỏ bô xít Nhân Cơ được điều chỉnh chiều dài từ 2,6 km lên 5,97 km. Tổng mức đầu tư dự kiến cũng được điều chỉnh từ khoảng 17 tỷ đồng lên khoảng 68,9 tỷ đồng. “Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ, kỹ thuật và hiệu quả đầu tư là cơ sở để các dự án khi đưa vào thực hiện phát huy hiệu quả, đồng bộ với dây chuyền sản xuất hiện tại”, ông Nguyễn Văn Phòng chia sẻ.

Việc điều chỉnh quy mô giúp công ty đang rà soát các phương án đầu tư theo nhu cầu sản xuất thực tế, hướng tới bảo đảm hiệu quả, tính đồng bộ và khả năng phục vụ lâu dài của công trình.

Việc đầu tư các tuyến đường nội bộ, giúp nâng cao năng lực vận chuyển, tạo nền tảng để Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV ổn định sản xuất

Vững nền tảng từ an toàn đến môi trường

Cùng với đầu tư hạ tầng, công ty tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong khai thác, tuyển quặng và xử lý môi trường, chú trọng quản lý hồ bùn đỏ, tái sử dụng nước, từng bước gắn sản xuất bô xít - alumin với định hướng kinh tế tuần hoàn. Các hồ đập được kiểm tra định kỳ, công tác quan trắc dịch động năm 2026 được triển khai theo kế hoạch. Công ty luôn tăng cường quản lý, vận hành đập, hồ chứa quặng đuôi, hồ bùn đỏ, hồ chứa nước và chủ động phương án phòng, chống thiên tai, nhất là trong điều kiện thời tiết có thể diễn biến bất lợi.

Công đoạn xử lý cô đặc bùn đỏ tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về giấy phép môi trường, tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính, duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Các giải pháp tái sử dụng nước, quản lý chất thải và kiểm soát tác động môi trường được lồng ghép vào quá trình vận hành, hướng tới sản xuất an toàn, trách nhiệm hơn.

Ở phía sau hệ thống thiết bị, công nghệ và những công trình đầu tư là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp vận hành sản xuất. Việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm của người lao động tiếp tục được xem là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng nội lực doanh nghiệp. “Chúng tôi tập trung củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả vận hành, duy trì ổn định sản xuất và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, hướng tới phát triển chuỗi bô xít - alumin bền vững”, ông Nguyễn Văn Phòng cho biết thêm.