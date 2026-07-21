Thời sự Lâm Đồng Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi chú trọng công tác phòng chống thiên tai Ngày 21/7, Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có ông Đặng Văn Cường, Tổng giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và TP. Đồng Nai. Các xã thuộc hạ du hồ Đơn Dương, hồ Hàm Thuận – Đa Mi, Đài khí tượng thủy văn tỉnh và Nam bộ.

Ông Đỗ Minh Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi điều hành thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2025, khu vực công trình và lưu vực các hồ chứa thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành công trình. Tuy nhiên, Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó thiên tai, thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, thiết bị, vật tư dự phòng; tổ chức diễn tập các tình huống ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại xã D'Ran

Hằng năm, vào đầu mùa cạn (tháng 12 đối với hồ Hàm Thuận - Đa Mi và tháng 1 đối với hồ Đơn Dương), Công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa thống nhất kế hoạch cấp nước cho hạ du; đồng thời gửi kế hoạch đến Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Cục Quản lý tài nguyên nước và UBND các cấp để phối hợp thực hiện.

Công ty đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) triển khai công tác điều tiết và cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du trong mùa cạn.

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam bộ phát biểu tại hội nghị

Công ty hiện đang quản lý, vận hành các công trình thủy điện Đa Nhim (bao gồm Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng), Sông Pha, Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi.

Trong năm 2025, hồ Đơn Dương xuất hiện 3 đợt lũ; trong đó, đợt lũ số 2 có lưu lượng nước về hồ lớn nhất kể từ khi công trình đưa vào vận hành năm 1964. Cụm công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi không xuất hiện lũ về hồ.

Nhà máy thủy điện Đa Nhim thuộc Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Sau mùa lũ, các công trình và thiết bị do công ty quản lý cơ bản vận hành an toàn, ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng khu vực hạ lưu đập tràn Đơn Dương, do vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng lớn nhất 2.007 m³/s (lớn nhất kể từ khi công trình đưa vào vận hành năm 1964), một số hạng mục như hàng rào bảo vệ, cầu công vụ hạ lưu đập tràn... bị hư hỏng và đã được công ty lập kế hoạch khắc phục theo quy định.

Cán bộ, nhân viên Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi vận hành, bảo trì máy móc, phương tiện

Công ty đã thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì các hồ chứa thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, Quy trình vận hành hồ chứa và Quy trình bảo trì công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy PTDS và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập Tiểu ban thường trực công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực Đa Nhim và Hàm Thuận - Đa Mi.

Công ty duy trì lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai. Công ty đã xây dựng phương án và tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai tại các công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi phù hợp với điều kiện vận hành, sản xuất nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ông Lê Quang Vĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và tài nguyên nước phát biểu tại hội nghị

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du đập Đơn Dương. Đến thời điểm báo cáo, Công ty đã vận hành xả nước qua tràn theo từng đợt với lưu lượng trung bình khoảng 2,1 m³/s, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước của địa phương.

Trước mùa mưa, lũ, Công ty đã kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng kế hoạch bổ sung vật tư, dự trữ lương thực, vật tư y tế; đồng thời kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành thử các thiết bị, phương tiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai…

Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi phối hợp cùng các lực lượng trong các đợt diễn tập tại xã La Dạ

Hiện, Công ty đã thành lập Ban Chỉ huy PTDS với 21 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập Tiểu ban thường trực công tác PCTT khu vực Đa Nhim và khu vực Hàm Thuận - Đa Mi; thành lập Đội xung kích PCTT nhằm ứng phó kịp thời khi lũ bão xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu tại hội nghị

Nhiều ý kiến tham luận đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng chống thiên tai; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị quản lý vận hành thủy điện với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện; yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tăng cường kiểm tra hiện trường; bổ sung vật tư, thiết bị dự phòng; nâng cao năng lực của lực lượng xung kích và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khắc phục hậu quả sau lũ, sạt lở dọc các bờ sông…

Ông Trương Quang Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã D'ran phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai năm 2026 với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, người lao động và Nhân dân khu vực hạ du; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hồ chứa; chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Đặng Văn Cường,Tổng Giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập.

Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi kiểm tra vùng hạ du của thủy điện vào tháng 6/2026

Tuân thủ thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa, quy trình bảo trì công trình và quy trình quan trắc công trình thủy công. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện nghiêm túc các công tác kiểm tra, bảo trì định kỳ các công trình thủy công. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PTDS các xã vùng hạ du đập, hồ chứa Đơn Dương, Hàm Thuận - Đa Mi kiểm tra hiện trạng dòng chảy sông Đa Nhim và La Ngà.

Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống thiên tai năm 2025

Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Chỉ huy PTDS các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Qua đó góp phần bảo đảm vận hành an toàn các công trình đầu mối và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đối với vùng hạ du các công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi trong mùa mưa lũ...