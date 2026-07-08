Kinh tế Công ty Thủy điện Đại Ninh nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục và hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Xác định công tác ATVSLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Thủy điện Đại Ninh (Công ty) đã duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện, sinh hoạt an toàn đầu giờ; tăng cường kiểm tra hiện trường và chủ động nhận diện, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất.

Song song với đó, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định; tổ chức quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và bền vững.

Các hoạt động huấn luyện, thực tập được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng và ý thức an toàn cho người lao động

Để nâng cao năng lực ứng phó, Công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện, diễn tập và thực tập các phương án xử lý sự cố, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, người lao động được rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, quy định và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Thủy điện Đại Ninh không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ góp phần bảo đảm vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy và liên tục.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác quản lý ATVSLĐ, ứng dụng các giải pháp quản trị rủi ro và tăng cường ý thức tự giác của người lao động. Với phương châm “An toàn để sản xuất – Sản xuất phải an toàn”, Công ty Thủy điện Đại Ninh quyết tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiện đại, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026.