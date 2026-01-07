Pháp luật - Đời sống Công ty Thủy điện Đại Ninh phối hợp lực lượng công an kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn hồ chứa Sáng 30/6, Công ty Thủy điện Đại Ninh phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an các xã Ninh Gia, Đức Trọng và Tà Hine tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực hồ chứa Thủy điện Đại Ninh.

Hoạt động được triển khai theo các kế hoạch phối hợp đã ký kết giữa Công ty Thủy điện Đại Ninh với các đơn vị công an nhằm tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình thủy điện trên địa bàn.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa lòng hồ, một số vùng phụ cận bảo vệ hồ chứa. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo vệ hồ chứa thủy điện.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa trên lòng hồ Thủy điện Đại Ninh

Bên cạnh việc kiểm tra trên mặt nước, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra các hạng mục công trình quan trọng như cửa nhận nước, đập xả tràn nhằm đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn công trình trong hoạt động sản xuất điện.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực cửa nhận nước Thủy điện Đại Ninh

Việc kiểm tra định kỳ là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng chức năng trong bảo vệ công trình thủy điện. Qua kiểm tra, các đơn vị đã đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an ninh khu vực hồ chứa, đồng thời thống nhất các giải pháp tăng cường phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Hoạt động cũng khẳng định sự chủ động của Công ty Thủy điện Đại Ninh trong phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn công trình, góp phần vận hành ổn định Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, bảo vệ tài sản nhà nước, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.