An ninh trật tự Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn tập bảo đảm an toàn hồ, đập Công ty Thủy điện Đồng Nai vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Lâm Đồng) và công an các xã Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Quảng Khê, Tà Đùng tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, bảo đảm an toàn hồ, đập tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Đại biểu tham dự diễn tập

Theo tình huống giả định, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đập tràn Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, lực lượng bảo vệ nội bộ công ty phát hiện một vật thể lạ tại đập tràn và thuyền trôi tự do qua hành lang đập chứa vật thể nghi là bom mìn.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo công ty thông báo với Công an tỉnh và công an các địa phương liên quan về sự việc; đồng thời kích hoạt phương án phòng, chống khủng bố khẩn cấp, tổ chức các phương án xử lý tình huống theo quy định.

Ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập phát biểu tại buổi diễn tập

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập cho biết, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 có công suất 180 MW và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 có công suất 340 MW. Đây là những công trình đập thủy điện quan trọng của quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, điều tiết lũ và cấp nước phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các công trình này luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tình huống giả định được triển khai tại khu vực đập tràn Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3

Buổi diễn tập không chỉ đánh giá năng lực phối hợp, hiệp đồng, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng mà còn góp phần rèn luyện nâng cao tinh thần cảnh giác, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn hồ đập tại đơn vị.