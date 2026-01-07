Kinh tế Công ty Thủy điện Đồng Nai "Không đánh đổi an toàn để lấy tiến độ hoặc sản lượng” Công ty Thủy điện Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an toàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng, phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, mạng lưới An toàn vệ sinh viên cùng toàn thể cán bộ quản lý các đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 1, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cùng tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động, công tác an toàn tại Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục được duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Hồ Sĩ Hưng, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động điều hành phiên họp.

Công ty đã triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch về an toàn, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; diễn tập ứng cứu khẩn cấp, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; quan trắc môi trường lao động; kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và tăng cường kiểm tra hiện trường sản xuất.

Đặc biệt, Công ty đã triển khai hiệu quả Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn trong toàn thể cán bộ, người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn trình bày báo cáo sơ kết công tác an toàn

6 tháng đầu năm 2026, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, không xảy ra cháy, nổ, không xảy ra sự cố môi trường; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được kiểm định đúng quy định; công tác quản lý rủi ro, kiểm tra hiện trường, huấn luyện an toàn và phổ biến các bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn trong ngành điện được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục như: tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tự kiểm tra, nâng cao hiệu quả nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, tiếp tục củng cố văn hóa an toàn trong từng vị trí công việc và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý công tác an toàn.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý an toàn trong vận hành sản xuất, tăng cường kiểm soát hiện trường, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý an toàn và xây dựng văn hóa an toàn gắn với chuyển đổi số.

Đại biểu các phòng, phân xưởng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong việc duy trì môi trường làm việc an toàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt quan điểm "An toàn là trên hết", "Không đánh đổi an toàn để lấy tiến độ hoặc sản lượng", xem đây là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm quy định, quy trình về công tác an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường và kiểm soát các công việc có nguy cơ rủi ro cao; nâng cao chất lượng nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro trước khi thực hiện công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý an toàn; tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, PCCC&CNCH, bảo vệ môi trường của cán bộ, người lao động.

Với phương châm "Mỗi người lao động là một chiến sĩ an toàn, mỗi vị trí làm việc là một pháo đài phòng ngừa rủi ro", tập thể cán bộ, người lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai quyết tâm chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro, giữ vững mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ và sự cố môi trường.

Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.