Kinh tế Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phấn đấu trồng mới 1.252 ha rừng Chiều 17/7, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị sơ kết

Báo cáo tại hội nghị, ông Cao Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, giá nhiên liệu tăng cao, thị trường còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhất là lĩnh vực chế biến gỗ.

Ông Cao Văn Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm

Trong bối cảnh trên, toàn thể công ty đã đoàn kết, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khả thi với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Hoạt động trồng rừng năm 2026 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

Đến thời điểm này, công ty đã đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: quản lý bảo vệ rừng, gieo ươm, khai thác rừng trồng, trồng và chăm sóc rừng trồng.

Rừng trồng đạt chứng chỉ FSC của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

Đối với công tác lâm sinh, công ty đã khởi công trồng rừng ngày 15/6/2026 và trồng hơn 160 ha rừng, đạt 13% so với kế hoạch. Trong năm, ngoài trồng rừng theo kế hoạch, công ty còn được UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế 500 ha.

Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, khai thác diện tích đợt 1 và đợt 2 với tổng diện tích hơn 21 ha rừng tự nhiên phục vụ dự án Hồ chứa nước Ka Pét. Tổng doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của công ty đạt hơn 72% kế hoạch và duy trì Chứng chỉ rừng FSC.

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận Lê Ngọc Cường phát biểu định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026, ông Lê Ngọc Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, nỗ lực hoàn thành đạt các chỉ tiêu tài chính, phấn đấu nộp ngân sách nhà nước trên 14 tỷ đồng và trồng mới rừng với tổng diện tích hơn 1.252 ha.