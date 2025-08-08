Thông tin Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống DCS toàn nhà máy Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống DCS toàn nhà máy, cụ thể như sau:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tự động Biển Đông.

- Tên nhà cung cấp không được lựa chọn: Công ty Cổ phần Cơ điện tử ASO (HSĐXCC xếp hạng hai nên không được lựa chọn); Công ty TNHH Kỹ thuật điện Thiên Tân (HSĐXCC “Không đạt” theo yêu cầu về năng lực kinh nghiệm nên không được lựa chọn).



(Chi tiết thông báo kèm theo)