Thông tin Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Sửa chữa phục hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b - Bồn tiền khử Silic Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Sửa chữa phục hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b - Bồn tiền khử Silic, cụ thể như sau:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Dương.

- Tên nhà cung cấp không được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm (HSĐXCC xếp hạng hai nên không được lựa chọn); Công Ty CP Cơ khí TM&DV Thái Hà An (HSĐXCC xếp hạng ba nên không được lựa chọn).

(Chi tiết thông báo kèm theo)