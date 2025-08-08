Tin mới

    Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Sửa chữa phục hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b - Bồn tiền khử Silic

    KT 08/08/2025 15:16

    Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) thông báo Kết quả LCNCC Sửa chữa phục hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b - Bồn tiền khử Silic, cụ thể như sau:

    - Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Dương.

    - Tên nhà cung cấp không được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm (HSĐXCC xếp hạng hai nên không được lựa chọn); Công Ty CP Cơ khí TM&DV Thái Hà An (HSĐXCC xếp hạng ba nên không được lựa chọn).

    (Chi tiết thông báo kèm theo)

