Toàn văn Công văn số 5208/BGDĐT-GDPT, ngày 7/8/2026, của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 5208/BGDĐT-GDPT ngày 07/8/2026 gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.

Theo đó, đối với nhiệm vụ chung, Bộ GDĐT yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện giáo dục bắt buộc theo quy định và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Bảo đảm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; sắp xếp hợp lí mạng lưới trường, lớp, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, thông suốt ngay từ đầu năm học.

Đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó tiếp tục triển khai học bạ số, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo; giảm hồ sơ, thủ tục hành chính.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỉ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Biên soạn phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông và đơn vị hành chính sau sắp xếp

Đối với xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, Bộ GDĐT yêu cầu phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu cần đạt của Chương trình; không cắt xén nội dung, thời lượng hoặc tổ chức thực hiện mang tính hình thức.

Rà soát, cập nhật tài liệu, học liệu; bảo đảm nội dung dạy học phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với nội dung giáo dục địa phương, sở GDĐT rà soát, cập nhật, chỉnh sửa hoặc tổ chức biên soạn, thẩm định và trình phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông và đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương đúng mục tiêu, yêu cầu cần đạt, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của địa phương.

Bộ GDĐT yêu cầu sở GDĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục bố trí giáo viên, bảo đảm thời lượng, hình thức dạy học và sử dụng học liệu; hỗ trợ học liệu dùng chung và sinh hoạt chuyên môn tại nơi còn khó khăn.

Đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, cần thiết thực, an toàn, phù hợp lứa tuổi và điều kiện thực tế; gắn với kỹ năng sống, trách nhiệm cá nhân, cộng đồng và định hướng nghề nghiệp. Hoạt động ngoài nhà trường phải có kế hoạch, phương án an toàn và phối hợp với các bên liên quan.'"

Ở cấp trung học cơ sở, giúp học sinh nhận biết sở thích, năng lực và lựa chọn lộ trình học tập sau trung học cơ sở; ở cấp trung học phổ thông, gắn hướng nghiệp với lựa chọn môn học, ngành nghề và năng lực cá nhân.

Không tổ chức giáo dục STEM theo phong trào

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, đối với giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, các hoạt động phải phù hợp với mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, điều kiện nhà trường và năng lực học sinh, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; gắn với môn học, hoạt động giáo dục, chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp STEM.

Chú trọng hình thành tư duy khoa học, tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; kết hợp giáo dục STEM với phát triển năng lực số cho học sinh thông qua các chủ đề, bài học có ứng dụng công nghệ số, công cụ số và trí tuệ nhân tạo phù hợp.

Khuyến khích khai thác hiệu quả thiết bị, học liệu hiện có và các nguồn tư liệu phù hợp tại địa phương; tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, bảo tàng, thư viện và cơ sở sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên các mô hình gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Không tổ chức giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật theo phong trào, nặng sản phẩm trình diễn, thiếu chiều sâu chuyên môn hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Đối với giáo dục năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo, các hoạt động phù hợp từng cấp học theo Khung năng lực số, Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông và các hướng dẫn liên quan.

Hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, trung thực; phòng ngừa sự phụ thuộc, lạm dụng công nghệ và các nguy cơ trên môi trường số.

Kết quả giáo dục năng lực số được xác định theo yêu cầu cần đạt tại văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định Khung năng lực số cho người học.

Từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Đối với việc tổ chức dạy học tiếng Anh và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo đề án của Chính phủ, kế hoạch của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu và đối tượng học sinh. Mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong các môn học, hoạt động giáo dục và sinh hoạt nhà trường.

Tổ chức dạy học các ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông. Đa dạng hóa ngoại ngữ được dạy học phù hợp với nhu cầu của người học và điều kiện của cơ sở giáo dục. Đối với địa bàn thiếu giáo viên ngoại ngữ, sở giáo dục và đào tạo xây dựng phương án dạy học liên trường, theo cụm trường, trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phát triển, chia sẻ học liệu dùng chung.

Bồi dưỡng, điều động và bố trí đội ngũ theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và cơ hội học ngoại ngữ của học sinh.

Khuyến khích học sinh sáng, tạo, biểu diễn, cảm thụ nghệ thuật

Tổ chức đa dạng hoạt động giáo dục nghệ thuật trong và ngoài giờ học thông qua môn học, hoạt động giáo dục, câu lạc bộ, sân chơi và trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế.

Khuyến khích học sinh sáng, tạo, biểu diễn, cảm thụ nghệ thuật; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, bản sắc dân tộc và địa phương; tiếp cận có chọn lọc nghệ thuật đương đại phù hợp với lứa tuổi.

Tổ chức hiệu quả môn Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học; chú trọng rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống tai nạn, thương tích.

Rà soát, bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất, sân bãi và thiết bị để tổ chức các môn thể thao tự chọn được quy định trong môn Giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và điều kiện của nhà trường.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, pháp luật, kĩ năng sống và trách nhiệm công dân; xây dựng văn hóa học đường; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thành ở học sinh các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam, lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội.

Sắp xếp mạng lưới trường học, nơi thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối

Công văn của Bộ GDĐT yêu cầu bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông. Cụ thể, về mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường, cần rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường phù hợp với quy hoạch, phân bố dân cư, điều kiện đi lại, yêu cầu giáo dục bắt buộc và bảo đảm chất lượng.

Không áp dụng cơ học tỷ lệ giảm riêng đối với từng cấp học, từng địa phương. Căn cứ thực tiễn, ưu tiên tổ chức theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn có phân hiệu, điểm trường hoặc trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn.

Trường tiểu học, trung học cơ sở được sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Rà soát kĩ việc dồn ghép điểm trường tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn đi lại khó khăn; không sắp xếp cơ học làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, tăng khoảng cách đi học hoặc ảnh hưởng an toàn học sinh.

Đối với trường nhiều cấp học, trường có phân hiệu, điểm trường, bảo đảm tổ chức quản lí, cơ sở vật chất, thiết bị, vệ sinh, nước sạch, an toàn và hoạt động dạy học phù hợp với từng cấp học.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Sở GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố rà soát, đầu tư, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

Ưu tiên phòng học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện, công trình vệ sinh, nước sạch, điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bán trú, nội trú và các cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Quản lí, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu; đầu tư, mua sắm theo nhu cầu thực tế, tránh lãng phí.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục có liên quan; phát huy tính chủ động. Linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện; chủ động cập nhật nội dung dạy học, bảo đảm tính khoa học, hiện đại và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trong quá trình sử dụng sách giáo khoa.

Gắn bố trí, sử dụng đội ngũ với sắp xếp cơ sở giáo dục

Chủ trì rà soát, tham mưu UBND cấp tỉnh bảo đảm đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo cấp học, môn học, địa bàn và loại hình cơ sở giáo dục;

Gắn phương án tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng, bố trí, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ, trong đó có dạy học liên trường, liên cấp, theo cụm trường, với sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các môn học, cấp học và địa bàn khó khăn.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về giáo dục phổ thông trong mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Sở GDĐT, UBND cấp xã và cơ sở giáo dục, bảo đảm quản lí thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Chấn chỉnh và xử lí hành vi lạm thu, ép buộc đóng góp, ép buộc học thêm

Văn bản của Bộ GDĐT cũng yêu cầu phát huy quyền chủ động của hiệu trưởng gắn với trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, cải tiến chất lượng, bảo đảm an toàn, công khai và dân chủ.

Triển khai học bạ số, học liệu số, tuyển sinh trực tuyến và các ứng dụng công nghệ số trong quản lí, dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Bảo đảm toàn bộ học sinh có học bạ số được cập nhật đầy đủ, kịp thời; dữ liệu học bạ số kết nối về Cơ sở dữ liệu Học bạ số của Bộ và liên thông với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, không yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống.

Thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và giảm áp lực học tập cho học sinh.

Thực hiện đúng quy định về công khai, quản lý tài chính, thu, chi, tài trợ, huy động nguồn lực xã hội và hoạt động phối hợp, liên kết; bảo đảm tự nguyện, minh bạch, đúng mục đích, thẩm quyền.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lí hành vi lạm thu, ép buộc đóng góp, ép buộc học thêm hoặc lợi dụng hoạt động giáo dục, tài trợ và huy động nguồn lực xã hội để thu các khoản trái quy định; không lợi dụng hoạt động phối hợp, liên kết hoặc danh nghĩa tự nguyện để ép buộc học sinh tham gia, thu tiền trái quy định.