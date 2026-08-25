Du lịch Công viên Bãi đá Ông Địa sẵn sàng đón khách dịp 2/9 Chỉ còn vài ngày nữa, công trình Công viên Bãi đá Ông Địa, phường Phú Thủy (Lâm Đồng) chính thức khánh thành, sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9 với diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch biển mới lạ và hấp dẫn.

Sau 4 tháng khởi công, công trình công viên Bãi đá Ông Địa đã gần như hoàn thiện

Những ngày cuối tháng 8, ghi nhận tại công trình Công viên Bãi đá Ông Địa, các công nhân đang tất bật các khâu hoàn thiện cuối cùng như: lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, trồng thêm cây xanh, vệ sinh cảnh quan, cắm bảng hướng dẫn chỗ neo đậu thuyền thúng… Mọi thứ đang được khoác áo mới, đúng tiến độ đề ra.

Theo UBND phường Phú Thủy, sau 4 tháng khởi công, công trình công viên Bãi đá Ông Địa đã gần như hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 29/8 sắp tới. Công viên này được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí 11 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết tài trợ.

Du khách đến tham quan, thắp nhang tại miếu trong khuôn viên Bãi đá Ông Địa

Dự án có chủ đề “Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện”, hướng đến xây dựng không gian mở hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Những ngày cuối tuần, du khách đến vui chơi, chụp hình rất đông

Sự kiện này đánh dấu khởi đầu của một điểm đến lý tưởng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của phường Phú Thủy nói riêng và của phía Đông Lâm Đồng nói chung, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Dự án xây dựng không gian mở hài hòa giữa thiên nhiên

Theo thiết kế, công trình gồm nhiều hạng mục như quảng trường trung tâm phục vụ các hoạt động cộng đồng; không gian “Làng Gió” tái hiện đời sống ngư dân vùng biển; khu vui chơi trẻ em theo chủ đề sinh thái biển; cùng hệ thống cây xanh, chiếu sáng và các tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ.

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm chỉnh trang không gian công cộng

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm chỉnh trang không gian công cộng, không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn gìn giữ những giá trị vốn có của nơi này, tạo động lực phát triển du lịch bền vững cho khu vực Mũi Né.

Công trình nằm ngay cửa ngõ vào Khu Du lịch quốc gia Mũi Né nên được kỳ vọng sẽ nâng tầm giá trị cảnh quan tự nhiên của dải ven biển miền Trung sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Công trình đường cờ Tổ quốc với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió thu hút du khách đến tham quan

Nhiều du khách tham quan nơi đây khá ngạc nhiên với điểm nhấn kiến trúc là hàng đá 3 chân xếp dọc theo đường biển và kè chắn sóng, được sơn màu rực rỡ, tạo nên bức tường màu sắc dành cho các tín đồ thích chụp ảnh.

Không chỉ vậy, đơn vị thi công vừa hoàn thành đường cờ Tổ quốc với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió, tạo nên cảnh quan vô cùng thú vị.

Nhiều du khách rất ấn tượng đường cờ Tổ quốc chạy song song với hàng đá đủ sắc màu

Bạn Nguyễn Thanh Trung (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Em vừa ghé khu vực này cuối tuần qua, rất ấn tượng đường cờ Tổ quốc chạy song song với hàng đá đủ sắc màu, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, nhưng lại trẻ trung, năng động, phù hợp cho du khách “check - in” đúng dịp lễ 2/9".

Theo bạn Trung, công trình này khá thú vị, đường cờ Tổ quốc nằm giữa biển trời bao la giúp mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ non sông.

Địa phương đã cắm bảng quy định khu tập kết thuyền thúng

Kiểm tra thực tế tại công trình vào đầu tháng 8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo phường Phú Thủy và đánh giá cao công tác giám sát dự án của lãnh đạo phường, để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trong đợt kiểm tra công trình vào đầu tháng 8

“ Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo không gian xanh, hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí luyện tập sức khỏe của người dân và trở thành điểm đến hấp dẫn của cho người dân, du khách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Những chiếc thuyền thúng cũng được sơn màu sắc rực rỡ tạo cảnh quan tươi mát cho mọi người đến check - in

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu địa phương tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phường bố trí thêm cây xanh, nhằm tạo mảng xanh cho công viên Bãi đá Ông Địa. Đồng thời, địa phương cần bố trí thêm cọc, vận động người dân neo đậu thuyền thúng đúng nơi quy định, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.