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    Corsair ra mắt combo SKIFF 100 và Harpoon v2 Wireless: Chống nước IP53, pin 210 giờ

    Lê Nhân07/08/2026 18:50

    Corsair vừa trình làng bàn phím SKIFF 100 và chuột không dây Harpoon v2 Wireless với chuẩn kháng nước IP53, cảm biến 26K DPI cùng thời lượng pin đến 210 giờ.

    Corsair vừa mở rộng hệ sinh thái gaming gear với bộ đôi bàn phím màng SKIFF 100 (gồm bản tiêu chuẩn và SKIFF 100 PLUS) cùng chuột không dây Harpoon v2 Wireless. Sản phẩm hướng tới sự linh hoạt giữa làm việc và giải trí, nổi bật với chuẩn kháng bụi nước IP53, cảm biến CORSAIR MARKSMAN 26K DPI và thời lượng pin tối đa 210 giờ.

    Combo bàn phím SKIFF 100 và chuột Harpoon v2 Wireless của Corsair

    Bàn phím SKIFF 100 và SKIFF 100 PLUS: Thiết kế chống tràn IP53, tích hợp núm xoay đa năng

    Kế thừa nền tảng từ dòng K55 RGB, dòng SKIFF Series sử dụng thiết kế phím màng (Membrane) full-size. Cấu trúc màng đem lại khả năng vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn khi gõ văn bản hoặc chơi game ban đêm. Corsair trang bị dải đèn LED RGB 10 vùng có thể tùy biến cùng núm xoay đa năng giúp điều khiển âm lượng và phương tiện trực quan.

    Chi tiết bàn phím Corsair SKIFF 100 với núm xoay đa năng và dải LED RGB

    Đối với phiên bản SKIFF 100 PLUS, thiết bị có thêm 6 phím G-keys chuyên dụng ở mép trái, hỗ trợ gán macro và phím tắt thao tác nhanh. Cả hai phiên bản đều đạt chuẩn chống tràn IP53 (kháng bụi và chịu được nước phun góc tối đa 60 độ), đi kèm kê tay cao su mềm tháo rời nhằm giảm mỏi cổ tay khi thao tác kéo dài.

    Chuột Harpoon v2 Wireless: Cảm biến MARKSMAN 26K DPI, thời lượng pin 210 giờ

    Chuột Harpoon v2 Wireless sở hữu thiết kế công thái học bất đối xứng, tích hợp phần tựa ngón tay cái và bộ viền nhám tăng độ bám. Thiết bị trang bị cảm biến CORSAIR MARKSMAN đạt độ phân giải tối đa 26,000 DPI, hỗ trợ ghi nhận chuyển động chính xác trong các tác vụ đòi hỏi phản xạ nhanh.

    Chuột không dây Corsair Harpoon v2 Wireless thiết kế công thái học

    Harpoon v2 Wireless được trang bị 6 nút chức năng có thể lập trình, cùng công tắc phím bấm chính đạt tuổi thọ 100 triệu lần nhấn. Về kết nối, sản phẩm hỗ trợ 3 chế độ: SLIPSTREAM WIRELESS 2.4GHz, Bluetooth và cáp USB-C. Khi tắt hệ thống chiếu sáng RGB, thiết bị đạt thời lượng hoạt động 140 giờ qua kết nối 2.4GHz và lên tới 210 giờ khi dùng kết nối Bluetooth.

    Bảng thông số kỹ thuật bộ sản phẩm Corsair 2026

    Thông sốBàn phím SKIFF 100 / 100 PLUSChuột Harpoon v2 Wireless
    Loại thiết bị / SwitchPhím màng (Membrane full-size)Công tắc cơ (độ bền 100 triệu lần click)
    Cảm biến / Phím tắtNúm xoay đa năng, 6 phím G-keys (bản PLUS)CORSAIR MARKSMAN 26K DPI (26,000 DPI)
    Kết nốiDây cáp USBSLIPSTREAM 2.4GHz, Bluetooth, USB-C
    Thời lượng pinKhông áp dụngTối đa 140h (2.4GHz) / 210h (Bluetooth)
    Tính năng nổi bậtKháng nước/bụi IP53, LED RGB 10 vùng, kê tay cao suThiết kế công thái học, 6 nút lập trình

    Thời điểm lên kệ và chính sách bảo hành

    Bộ đôi bàn phím SKIFF 100, SKIFF 100 PLUS và chuột Harpoon v2 Wireless dự kiến chính thức mở bán toàn cầu từ ngày 28/7/2026 thông qua kênh trực tuyến của Corsair và hệ thống đại lý ủy quyền. Các sản phẩm đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 2 năm và hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu.

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      Khoa học - công nghệ
      Corsair ra mắt combo SKIFF 100 và Harpoon v2 Wireless: Chống nước IP53, pin 210 giờ
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