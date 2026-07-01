Costache gỡ phút 89, Zimbru và FC Noah chia điểm tại Chisinau Zimbru hòa 1-1 FC Noah ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League tại Stadionul Zimbru, khi bàn của Costache phút 89 giúp FC Noah giành lại một điểm còn Zimbru lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế trên sân nhà.

Zimbru 1 - 1 FC Noah Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Zimbru tiếp đón FC Noah.

43' S. Bytca đưa Zimbru vượt lên Phút 43', S. Bytca lập công cho Zimbru sau đường kiến tạo của Caio Dantas, mở tỷ số 1-0.

45' S. Mambo nhận thẻ vàng phút 45 Phút 45', S. Mambo của FC Noah nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. FC Noah khép lại hiệp một trong thế bị dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Noah thay người sau bàn thua Phút 46', B. Oddei được tung vào sân thay A. Khamoyan bên phía FC Noah. Sự điều chỉnh đến ngay sau khi Zimbru vươn lên dẫn 1-0, trong bối cảnh FC Noah cần tìm cách trở lại trận đấu.

64' FC Noah thay người ở phút 64 Phút 64, FC Noah điều chỉnh nhân sự khi M. Lazetic vào sân thay M. Gonzalez. Sự thay đổi này đến trong lúc FC Noah đang bị Zimbru dẫn 1-0.

64' FC Noah điều chỉnh nhân sự phút 64 Phút 64', FC Noah đưa V. Costache vào sân thay M. Jakolis. Đội khách có thêm sự điều chỉnh khi đang bị Zimbru dẫn 1-0.

70' Zimbru điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70', Zimbru thay người: T. Ceijas vào sân, V. Stina rời cuộc chơi. Đội chủ nhà đang có lợi thế khi dẫn FC Noah 1-0.

78' Zimbru thay người ở phút 78 Phút 78, Zimbru điều chỉnh nhân sự khi Jonathas vào sân thay Caio Dantas. Đội chủ nhà đang duy trì lợi thế 1-0 trước FC Noah.

78' Zimbru thay người ở phút 78 Phút 78', E. Cociuc vào sân thay T. Butucel bên phía Zimbru. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 trước FC Noah.

82' Zimbru thay người ở phút 82 Phút 82', Zimbru đưa A. Betivu vào sân thay S. Bytca. Zimbru vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này đến ở thời điểm quan trọng của trận đấu.

83' Zimbru điều chỉnh nhân sự phút 83 Phút 83', V. Raileanu vào sân thay Matteo Amoroso bên phía Zimbru. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và có thể muốn gia cố đội hình trong những phút cuối.

83' FC Noah điều chỉnh nhân sự phút 83 Phút 83', FC Noah đưa H. Hambardzumyan vào sân thay D. Sualehe. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi Zimbru đang dẫn trước.

83' FC Noah thay người ở phút 83 Phút 83, FC Noah điều chỉnh nhân sự khi G. Manvelyan vào sân thay G. Sangare. Đội khách có thêm lựa chọn trong những phút cuối, khi đang bị Zimbru dẫn 1-0.

87' T. Ceijas nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, T. Ceijas (Zimbru) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Zimbru cần giữ sự tập trung khi đang dẫn FC Noah 1-0.

89' V. Costache gỡ hòa 1-1 cho FC Noah Phút 89, V. Costache lập công giúp FC Noah gỡ hòa 1-1 trước Zimbru. Bàn thắng đến rất muộn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

KT Kết thúc: Zimbru 1-1 FC Noah Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:54 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Zimbru sẽ đối đầu FC Noah tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadionul Zimbru, nơi đội chủ nhà có cơ hội tận dụng lợi thế quen thuộc về mặt địa điểm.

Dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được dùng để đưa ra đánh giá cụ thể trước giờ bóng lăn.

Lợi thế nghiêng về Zimbru từ đối đầu gần nhất

Zimbru đang có kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, với một chiến thắng trước FC Noah. Đây là cơ sở đáng chú ý khi đánh giá tương quan tâm lý, dù mẫu đối đầu chỉ gồm một trận và chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Zimbru có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ mang tính tham khảo, bởi diễn biến hiện tại còn phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức lối chơi và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng.

Cuộc đấu có thể được quyết định bởi sự thận trọng

Với dữ liệu hạn chế về sơ đồ và nhân sự, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động pressing, kiểm soát bóng hay triển khai phòng ngự lùi sâu. Dù vậy, Zimbru nhiều khả năng muốn tận dụng sân nhà để tạo sức ép sớm, trong khi FC Noah cần duy trì cự ly đội hình và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái bất lợi.

Điểm then chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng hai đội xử lý các pha bóng có tính bước ngoặt. Zimbru cần biến lợi thế tâm lý từ lần gặp trước thành sự chủ động trên sân, còn FC Noah phải chứng minh rằng kết quả cũ không ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Nhận định trước trận

Zimbru có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn về tinh thần nhờ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất và lợi thế sân Stadionul Zimbru. Tuy nhiên, chênh lệch thực tế giữa hai đội vẫn chưa thể xác định rõ khi thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và thành tích tại giải.

Vì vậy, đây là trận đấu mà sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội có thể quan trọng hơn những đánh giá dựa trên lịch sử đối đầu. Zimbru có thể nhập cuộc với sự tự tin, nhưng FC Noah vẫn đủ cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ và cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Zimbru · 1 thắng 0 hòa FC Noah · 0 thắng Zimbru 1 - 0 FC Noah ZIM

Zimbru 5 trận gần nhất T H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Noah 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới