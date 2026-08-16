Coventry City chốt hạ thương vụ Taiwo Awoniyi từ Nottingham Forest HLV Frank Lampard tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng công Coventry City khi chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Taiwo Awoniyi.

Tân binh của Ngoại hạng Anh, Coventry City, đang tiến rất gần đến việc sở hữu chữ ký của tiền đạo Taiwo Awoniyi từ Nottingham Forest. Nguồn tin từ The Athletic xác nhận hai câu lạc bộ đang hoàn thiện các điều khoản cuối cùng trước khi chân sút người Nigeria kiểm tra y tế và chính thức ra mắt.

Awoniyi đang đến gần Coventry.

Bản hợp đồng giàu kinh nghiệm cho HLV Frank Lampard

Trở lại đấu trường cao nhất nước Anh sau 25 năm chờ đợi, Coventry City dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard đang trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy tham vọng. Việc chiêu mộ Taiwo Awoniyi được xem là bước đi chiến lược nhằm bổ sung bản lĩnh thi đấu đỉnh cao cho hàng công.

Awoniyi gia nhập Nottingham Forest vào mùa hè năm 2022 từ Union Berlin với mức giá kỷ lục của câu lạc bộ khi đó là 17,2 triệu bảng. Anh nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến dịch trụ hạng của Forest ngay mùa giải đầu tiên với 10 pha lập công, bao gồm các bàn thắng quyết định trước các đối thủ lớn như Liverpool và Arsenal.

Sự bổ sung cần thiết cho cuộc đua trụ hạng

Dù từng gặp nhiều khó khăn vì chấn thương dai dẳng và chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Chris Wood hay Igor Jesus, tiền đạo 29 tuổi vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Mùa trước, dù chỉ có 3 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, Awoniyi vẫn ghi bàn thắng quan trọng trước Tottenham Hotspur và lập cú đúp vào lưới Chelsea.

Trước khi tiếp cận Awoniyi, Coventry City đã chi tiêu mạnh tay khi mang về tiền vệ Caleb Yirenkyi, thủ môn Carl Rushworth (22,5 triệu bảng) và trung vệ Aurele Amenda (17 triệu bảng). Sự xuất hiện của chân sút người Nigeria hứa hẹn gia tăng đáng kể hỏa lực cho đội bóng của HLV Frank Lampard, nhất là khi họ chuẩn bị đối đầu đương kim vô địch Arsenal vào ngày 22/8 tới.