Cristian Romero chia tay Tottenham: Ngã rẽ sự nghiệp và cuộc đấu giữa Inter Milan - Barcelona Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận trung vệ Cristian Romero sẽ rời Tottenham Hotspur ngay trong mùa hè 2026. Inter Milan và Barcelona đang là hai bến đỗ tiềm năng nhất cho ngôi sao người Argentina.

Hành trình của Cristian Romero tại London dường như đang đi đến hồi kết. Sau một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc cùng đội tuyển Argentina, nơi "Albiceleste" đã tiến rất gần đến việc bảo vệ ngai vàng nhưng thất bại sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, trung vệ sinh năm 1998 đã sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp. Việc Romero phải rời sân sớm vì chấn thương trong trận cầu quan trọng nhất tại New Jersey không làm giảm đi giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng, mà ngược lại, càng chứng minh tầm quan trọng của một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự.

Romero dự kiến sẽ rời Tottenham. Ảnh: Getty Images.

Lời xác nhận từ Fabrizio Romano và tham vọng danh hiệu

Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, kế hoạch chia tay Tottenham của Cristian Romero vẫn không thay đổi. Sau 5 năm cống hiến cho đội bóng Bắc London, cầu thủ 28 tuổi khao khát tìm kiếm một môi trường có khả năng cạnh tranh trực tiếp cho những danh hiệu lớn – điều mà Spurs vẫn đang loay hoay tìm kiếm suốt nhiều thập kỷ qua.

Romano chia sẻ: "Cristian Romero là cầu thủ lọt vào chung kết World Cup cùng Argentina và sau giải đấu, sẽ là thời điểm cho những cuộc thảo luận mới. Kế hoạch để Romero rời Tottenham vẫn được giữ nguyên. Inter đang quan tâm. Barcelona cũng muốn có Romero nhưng họ phải bán đi một trong những hậu vệ của mình. Vì vậy, đây là hai câu lạc bộ đáng theo dõi".

Inter Milan: Sự trở lại mái nhà xưa Serie A?

Inter Milan đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Romero. Đội bóng thành Milan đang đứng trước một cuộc cải tổ lớn ở hàng thủ khi hai trụ cột lâu năm là Stefan de Vrij và Francesco Acerbi dự kiến sẽ rời Giuseppe Meazza. Kinh nghiệm là thứ mà Inter đang cần, và Romero – người từng giành danh hiệu "Hậu vệ xuất sắc nhất Serie A" mùa giải 2020/21 trong màu áo Atalanta – là mảnh ghép hoàn hảo.

Lối chơi quyết liệt, khả năng đọc tình huống và sự am hiểu sâu sắc về hệ thống phòng ngự đặc sản của bóng đá Ý giúp Romero trở thành mục tiêu ưu tiên của HLV Inter. Tại Serie A, phong cách chơi bóng của Romero được đánh giá là sẽ phát huy tối đa sức mạnh, giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 28.

Barcelona và bài toán tài chính nan giải

Bên cạnh Inter Milan, Barcelona cũng không giấu giếm tham vọng đưa nhà vô địch World Cup 2022 về sân Camp Nou. Đội bóng xứ Catalonia cần một trung vệ có khả năng luân chuyển bóng tốt và tinh thần chiến đấu máu lửa để gia cố hàng thủ vốn chưa thực sự ổn định dưới áp lực lớn.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Barcelona vẫn là bài toán tài chính. Theo Romano, để có thể kích hoạt thương vụ này, Blaugrana bắt buộc phải thanh lý ít nhất một hậu vệ trong đội hình hiện tại để cân bằng quỹ lương và tạo nguồn ngân sách chuyển nhượng. Điều này khiến Barcelona có phần chậm chân hơn so với Inter Milan trong việc tiếp cận các điều khoản cá nhân với trung vệ người Argentina.

Tác động đến Tottenham Hotspur

Việc mất đi Cristian Romero sẽ là một tổn thất cực lớn đối với Tottenham. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2021, Romero không chỉ là trụ cột chuyên môn mà còn là biểu trưng cho tinh thần chiến đấu tại sân vận động Tottenham Hotspur. Sự ra đi của anh buộc câu lạc bộ phải tìm kiếm một sự thay thế xứng tầm trên thị trường chuyển nhượng, một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi giá trị của các trung vệ đẳng cấp thế giới đang ngày càng leo thang.

Cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Argentina hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Với việc Romero hoàn toàn quyết tâm rời đi, mùa hè 2026 chắc chắn sẽ chứng kiến một trong những thương vụ chuyển nhượng trung vệ đáng chú ý nhất tại châu Âu.