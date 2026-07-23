Cristian Romero quyết rời Tottenham: Inter Milan và Barcelona gia nhập cuộc đua Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, trung vệ Cristian Romero sẵn sàng chia tay Tottenham Hotspur để tìm kiếm danh hiệu cùng Inter Milan hoặc Barcelona.

Dù World Cup 2026 khép lại bằng nỗi buồn thất trận trước Tây Ban Nha ở trận chung kết ngày 20/7, Cristian Romero vẫn kịp khẳng định vị thế của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Ở tuổi 28, thủ lĩnh hàng phòng ngự Tottenham Hotspur đang đứng trước bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp khi quyết định tìm kiếm một thử thách mới đỉnh cao hơn.

Khát khao vươn tầm ở tuổi 28

Sự nghiệp của Cristian Romero tại Tottenham ghi dấu bằng tấm băng đội trưởng và vai trò trụ cột không thể thay thế. Tuy nhiên, việc liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu lớn khiến trung vệ người Argentina không còn muốn kéo dài thời gian gắn bó tại Bắc London. Dù trước đây nhiều thương vụ chuyển nhượng từng bất thành, bối cảnh hiện tại đã hoàn toàn thay đổi.

Màn trình diễn chắc chắn và giàu bản lĩnh trên đất Bắc Mỹ giúp Romero nâng tầm giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Bước vào độ chín sự nghiệp của một trung vệ, khao khát cạnh tranh những danh hiệu lớn như giải quốc nội hay UEFA Champions League trở thành ưu tiên hàng đầu của ngôi sao từng vô địch World Cup 2022.

Inter Milan dẫn đầu cuộc đua nhờ lợi thế Serie A

Bên cạnh tham vọng của cầu thủ, các CLB lớn cũng nhanh chóng nhập cuộc. Inter Milan hiện là đội bóng tích cực nhất trong nỗ lực chiêu mộ Romero. Đại diện Serie A đã bắt đầu các bước đàm phán chính thức và xem trung vệ 28 tuổi này là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ.

Thực tế, bóng đá Italy là môi trường quá đỗi quen thuộc với Romero. Anh từng thi đấu bùng nổ trong màu áo Genoa và Atalanta trước khi sang Ngoại hạng Anh. Sự am hiểu Serie A cùng mối quan hệ thân thiết với Lautaro Martinez – đội trưởng của Inter Milan – được coi là điểm cộng lớn giúp thương vụ này tiến triển thuận lợi.

Barcelona và bài toán nhân sự của Hansi Flick

Bên cạnh Inter Milan, Barcelona cũng đưa Romero vào tầm ngắm. HLV Hansi Flick đánh giá rất cao tư duy phòng ngự cùng khả năng tranh chấp của ngôi sao người Argentina, thậm chí xếp anh ở vị trí ưu tiên cao hơn Alessandro Bastoni.

Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalonia chưa vội đưa ra đề nghị chính thức. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona chỉ xem Romero là phương án thay thế trong trường hợp chia tay một số trung vệ hiện tại để cân bằng quỹ lương. Sự dè chừng này khiến Barca tạm thời thất thế so với sự chủ động từ Inter Milan.

Nhìn chung, vị thế của Cristian Romero đã thay đổi đáng kể sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Từ vị thế trụ cột ở một đội bóng đang tìm lại hình bóng như Tottenham, anh sẵn sàng bước vào chương mới sự nghiệp để khẳng định bản thân ở những đấu trường danh giá nhất.