Cristiano Ronaldo và vũ điệu cuối cùng: Ngày chia tay tuyển Bồ Đào Nha đã cận kề? Siêu sao Cristiano Ronaldo được cho là sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Bồ Đào Nha sau trận đấu đầy cảm xúc với Xứ Wales tại Nations League 2026/27.

Sau hơn hai thập kỷ ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo dường như đã được định sẵn. Những thông tin mới nhất từ giới thạo tin cho thấy, hành trình vĩ đại của CR7 với màu áo bã trầu sắp đi đến hồi kết bằng một kịch bản đầy tính biểu tượng tại chính nơi mọi thứ bắt đầu.

Điểm dừng chân cuối cùng tại Jose Alvalade

Nhà báo thể thao Mohammed Awaad vừa tiết lộ một thông tin gây chấn động dựa trên cuộc trao đổi với người đại diện của một cầu thủ Bồ Đào Nha. Theo đó, Cristiano Ronaldo có thể sẽ chính thức giải nghệ ở cấp độ đội tuyển quốc gia sau khi thi đấu thêm một trận đấu tri ân. Trận đấu này được ấn định là cuộc đối đầu với Xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League 2026/27, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9.

Ronaldo được cho là chỉ còn một trận cuối cùng trong màu áo Bồ Đào Nha

Địa điểm được lựa chọn là sân vận động Jose Alvalade tại Lisbon. Đây không chỉ là một sân bóng đơn thuần, mà là thánh đường nơi Ronaldo đã bước những bước chân chuyên nghiệp đầu tiên trước khi vươn tầm thế giới. Việc chọn Jose Alvalade làm nơi chia tay cho thấy mong muốn khép lại một vòng lặp lịch sử hoàn hảo của siêu sao 41 tuổi.

Di sản khổng lồ và gánh nặng thời gian

Quyết định này, nếu trở thành sự thật, diễn ra ngay sau khi Bồ Đào Nha dừng bước đầy cay đắng tại vòng 1/8 World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Ở tuổi 41, Ronaldo đã thiết lập những cột mốc mà có lẽ sẽ mất nhiều thập kỷ mới có người xô đổ được. Với 146 bàn thắng sau 233 lần ra sân, anh không chỉ là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển mà còn là biểu tượng của tinh thần bền bỉ.

Trong suốt hành trình ấy, Ronaldo đã mang về cho quốc gia 1 chức vô địch EURO và 2 danh hiệu Nations League. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời gian là điều không thể phủ nhận. Dù vẫn ghi được 3 bàn thắng tại kỳ World Cup vừa qua (bao gồm cú đúp vào lưới Uzbekistan và pha lập công trước Croatia), sức ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung đã không còn như trước.

Góc nhìn từ "Người ngoài hành tinh" Ronaldo

Nhận xét về người đàn em cùng tên, huyền thoại Ronaldo Nazario của Brazil đã có những chia sẻ thẳng thắn về giới hạn thể chất. Theo nhà vô địch World Cup 2002, cả Cristiano Ronaldo và Neymar đều đang bước vào giai đoạn mà cơ thể bắt đầu lên tiếng phản đối những yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

"Cơ thể sẽ nói với bạn rằng bạn không thể tiếp tục được nữa. Đẳng cấp tại World Cup cao hơn rất nhiều so với bóng đá ở Saudi Arabia. Dù đam mê đến đâu, cuối cùng chính cơ thể sẽ đưa ra quyết định thay cho bộ não", huyền thoại người Brazil nhận định. Đây có lẽ cũng là lý do khiến CR7 cân nhắc việc dừng lại để tập trung cho những mục tiêu cá nhân cuối cùng.

Khát vọng 1.000 bàn thắng

Dù có thể chia tay đội tuyển, nhưng ngọn lửa chinh phục của Ronaldo vẫn chưa tắt hẳn. Anh hiện vẫn đang hướng tới cột mốc vô tiền khoáng hậu: 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Việc giảm bớt gánh nặng ở cấp độ quốc tế sẽ giúp anh tập trung tối đa thể lực để hoàn thành mục tiêu này trong màu áo câu lạc bộ.

Hiện tại, phía Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và bản thân Ronaldo vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Tuy nhiên, với một cầu thủ luôn coi trọng tính biểu tượng và di sản như CR7, một màn chia tay tại Jose Alvalade vào tháng 9 tới chắc chắn sẽ là đoạn kết đẹp nhất cho một thiên sử thi bóng đá kéo dài hơn 20 năm.