Croatia 2-1 Ghana: Croatia giành chiến thắng
Ghana nắm lợi thế với 4 điểm và chuỗi trận bất bại trước cuộc chạm trán Croatia.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Croatia tiếp đón Ghana.
- 31'BÀN THẮNG! Croatia (1-0)
Phút 31': P. Sucic (Croatia) lập công (kiến tạo: M. Kovacic). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ghana): J. Adjetey vào sân thay K. Peprah.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ghana): E. Owusu vào sân thay I. Fatawu.
- 66'Thay người
Phút 66' (Croatia): A. Budimir vào sân thay I. Matanovic.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': I. Perisic (Croatia) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 71'Thay người
Phút 71' (Ghana): J. Ayew vào sân thay B. Thomas-Asante.
- 71'Thay người
Phút 71' (Ghana): K. Sulemana vào sân thay E. Nuamah.
- 73'BÀN THẮNG! Ghana (1-1)
Phút 73': D. Luckassen (Ghana) lập công (kiến tạo: E. Nuamah). Tỷ số: 1 - 1.
- 78'Thay người
Phút 78' (Croatia): M. Kovacic vào sân thay M. Pasalic.
- 83'BÀN THẮNG! Croatia (2-1)
Phút 83': N. Vlasic (Croatia) lập công (kiến tạo: L. Modric). Tỷ số: 2 - 1.
- 85'Thay người
Phút 85' (Ghana): K. Sibo vào sân thay C. Yirenkyi.
- 88'Thay người
Phút 88' (Croatia): M. Baturina vào sân thay M. Pasalic.
- 88'Thay người
Phút 88' (Croatia): N. Vlasic vào sân thay J. Gvardiol.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': K. Peprah (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).
- KTKết thúc: Croatia 2-1 Ghana
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 06:00 28/06/2026
Cuộc đối đầu sinh tử tại Lincoln Financial Field
Trận đấu giữa Croatia và Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội trong hành trình tại World Cup. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng, kết quả tại sân Lincoln Financial Field sẽ trực tiếp định đoạt cơ hội đi tiếp của hai đại diện đến từ hai châu lục khác nhau.
Ghana và lợi thế tâm lý
Ghana bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định khi đang duy trì thành tích bất bại. Với 1 trận thắng và 1 trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Phi hiện đứng thứ 2 bảng đấu với 4 điểm. Lối chơi ổn định đã giúp họ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần một kết quả khả quan, Ghana sẽ rộng cửa đi tiếp, điều này cho phép họ có thể triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường.
Croatia trong thế chân tường
Ngược lại, Croatia đang ở tình thế khó khăn hơn. Sau 2 trận đấu, đội bóng áo caro có 1 chiến thắng nhưng cũng đã phải nhận 1 thất bại. Với 3 điểm và vị trí thứ 3, Croatia buộc phải hướng tới một chiến thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Phong độ thiếu ổn định, với việc để thua ở trận đấu gần nhất ngay sau một chiến thắng, là bài toán mà ban huấn luyện Croatia cần tìm lời giải ngay lập tức để duy trì hy vọng đi tiếp.
Nhận định thế trận
Đây sẽ là màn so tài giữa bản lĩnh của các ngôi sao Croatia và sự hưng phấn của dàn cầu thủ Ghana. Croatia nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm giải tỏa áp lực. Trong khi đó, Ghana với lợi thế về điểm số có thể sẽ chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa quyết định thành bại cho cả hai đội trong trận cầu đầy kịch tính này.
Phong độ gần đây của Croatia
- 24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)
- 18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)
- 08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)
- 02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)
- 01/04/2026: Brazil 3-1 Croatia (Thua)
Phong độ gần đây của Ghana
- 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
- 18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)
- 03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)
- 23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)
- 31/03/2026: Đức 2-1 Ghana (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Ghana
|2
|4
|DW
|Croatia
|3
|3
|WL
Phong độ và thống kê đội
Croatia (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: LW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 1 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
Ghana (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Croatia: Không có thông tin chấn thương
Ghana: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Croatia
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 35%
- Hòa: 35%
- Khách thắng: 30%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Croatia or draw and -3.5 goals
Cập nhật đội hình lúc 03:25 28/06/2026
Đội hình chính thức
Croatia
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Zlatko Dalic
Đội hình xuất phát:
- 1. Dominik Livaković (G)
- 2. Josip Stanišić (D)
- 6. Josip Šutalo (D)
- 3. Marin Pongračić (D)
- 14. Ivan Perišić (D)
- 10. Luka Modrić (M)
- 8. Mateo Kovačić (M)
- 13. Nikola Vlašić (M)
- 17. Petar Sučić (M)
- 16. Martin Baturina (M)
- 11. Ante Budimir (F)
Dự bị:
- 23. Dominik Kotarski
- 12. Ivor Pandur
- 5. Duje Ćaleta-Car
- 4. Joško Gvardiol
- 22. Luka Vušković
- 25. Martin Erlić
- 18. Kristijan Jakić
- 21. Luka Sučić
- 24. Marco Pašalić
- 15. Mario Pašalić
- 7. Nikola Moro
- 19. Toni Fruk
- 9. Andrej Kramarić
- 20. Igor Matanović
- 26. Petar Musa
Ghana
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Carlos Queiroz
Đội hình xuất phát:
- 16. Benjamin Asare (G)
- 26. Marvin Senaya (D)
- 4. Jonas Adjei Adjetey (D)
- 23. Derrick Luckassen (D)
- 14. Gideon Mensah (D)
- 5. Thomas Partey (M)
- 15. Elisha Owusu (M)
- 8. Kwasi Sibo (M)
- 22. Kamaldeen Sulemana (F)
- 9. Jordan Ayew (F)
- 11. Antoine Semenyo (F)
Dự bị:
- 1. Lawrence Ati Zigi
- 12. Joseph Anang
- 2. Alidu Seidu
- 6. Abdul Mumin
- 17. Rahman Baba
- 18. Jerome Opoku
- 21. Kojo Peprah Oppong
- 3. Caleb Yirenkyi
- 7. Abdul Fatawu Issahaku
- 13. Christopher Baah
- 19. Iñaki Williams
- 20. Augustine Boakye
- 10. Brandon Thomas-Asante
- 24. Ernest Nuamah
- 25. Prince Kwabena Adu