Tin mới

    Croatia 2-1 Ghana: Croatia giành chiến thắng

    Tuệ Nhân28/06/2026 01:21

    Ghana nắm lợi thế với 4 điểm và chuỗi trận bất bại trước cuộc chạm trán Croatia.

    Croatia2 - 1GhanaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Croatia tiếp đón Ghana.
    • 31'BÀN THẮNG! Croatia (1-0)
      Phút 31': P. Sucic (Croatia) lập công (kiến tạo: M. Kovacic). Tỷ số: 1 - 0.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 46'Thay người
      Phút 46' (Ghana): J. Adjetey vào sân thay K. Peprah.
    • 46'Thay người
      Phút 46' (Ghana): E. Owusu vào sân thay I. Fatawu.
    • 66'Thay người
      Phút 66' (Croatia): A. Budimir vào sân thay I. Matanovic.
    • 68'Thẻ vàng
      Phút 68': I. Perisic (Croatia) nhận thẻ vàng (Roughing).
    • 71'Thay người
      Phút 71' (Ghana): J. Ayew vào sân thay B. Thomas-Asante.
    • 71'Thay người
      Phút 71' (Ghana): K. Sulemana vào sân thay E. Nuamah.
    • 73'BÀN THẮNG! Ghana (1-1)
      Phút 73': D. Luckassen (Ghana) lập công (kiến tạo: E. Nuamah). Tỷ số: 1 - 1.
    • 78'Thay người
      Phút 78' (Croatia): M. Kovacic vào sân thay M. Pasalic.
    • 83'BÀN THẮNG! Croatia (2-1)
      Phút 83': N. Vlasic (Croatia) lập công (kiến tạo: L. Modric). Tỷ số: 2 - 1.
    • 85'Thay người
      Phút 85' (Ghana): K. Sibo vào sân thay C. Yirenkyi.
    • 88'Thay người
      Phút 88' (Croatia): M. Baturina vào sân thay M. Pasalic.
    • 88'Thay người
      Phút 88' (Croatia): N. Vlasic vào sân thay J. Gvardiol.
    • 90+4'Thẻ vàng
      Phút 90+4': K. Peprah (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).
    • KTKết thúc: Croatia 2-1 Ghana
      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

    Cập nhật lúc 06:00 28/06/2026

    Cuộc đối đầu sinh tử tại Lincoln Financial Field

    Trận đấu giữa Croatia và Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội trong hành trình tại World Cup. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng, kết quả tại sân Lincoln Financial Field sẽ trực tiếp định đoạt cơ hội đi tiếp của hai đại diện đến từ hai châu lục khác nhau.

    Ghana và lợi thế tâm lý

    Ghana bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định khi đang duy trì thành tích bất bại. Với 1 trận thắng và 1 trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Phi hiện đứng thứ 2 bảng đấu với 4 điểm. Lối chơi ổn định đã giúp họ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần một kết quả khả quan, Ghana sẽ rộng cửa đi tiếp, điều này cho phép họ có thể triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường.

    Croatia trong thế chân tường

    Ngược lại, Croatia đang ở tình thế khó khăn hơn. Sau 2 trận đấu, đội bóng áo caro có 1 chiến thắng nhưng cũng đã phải nhận 1 thất bại. Với 3 điểm và vị trí thứ 3, Croatia buộc phải hướng tới một chiến thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Phong độ thiếu ổn định, với việc để thua ở trận đấu gần nhất ngay sau một chiến thắng, là bài toán mà ban huấn luyện Croatia cần tìm lời giải ngay lập tức để duy trì hy vọng đi tiếp.

    Nhận định thế trận

    Đây sẽ là màn so tài giữa bản lĩnh của các ngôi sao Croatia và sự hưng phấn của dàn cầu thủ Ghana. Croatia nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm giải tỏa áp lực. Trong khi đó, Ghana với lợi thế về điểm số có thể sẽ chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa quyết định thành bại cho cả hai đội trong trận cầu đầy kịch tính này.

    Phong độ gần đây của Croatia

    • 24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)
    • 18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)
    • 08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)
    • 02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)
    • 01/04/2026: Brazil 3-1 Croatia (Thua)

    Phong độ gần đây của Ghana

    • 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
    • 18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)
    • 03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)
    • 23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)
    • 31/03/2026: Đức 2-1 Ghana (Thua)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Ghana24DW
    Croatia33WL

    Phong độ và thống kê đội

    Croatia (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: LW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 1 (0 sân nhà)
    • Hòa: 0 (0 sân nhà)
    • Thua: 1 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

    Ghana (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: WD

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 1 (0 sân khách)
    • Hòa: 1 (1 sân khách)
    • Thua: 0 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Croatia: Không có thông tin chấn thương

    Ghana: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Croatia

    Win or draw

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 35%
    • Hòa: 35%
    • Khách thắng: 30%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -2.5 bàn
    • Khách: -1.5 bàn

    Lời khuyên: Combo Double chance : Croatia or draw and -3.5 goals

    Cập nhật đội hình lúc 03:25 28/06/2026

    Đội hình chính thức

    Croatia

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Zlatko Dalic

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Dominik Livaković (G)
    • 2. Josip Stanišić (D)
    • 6. Josip Šutalo (D)
    • 3. Marin Pongračić (D)
    • 14. Ivan Perišić (D)
    • 10. Luka Modrić (M)
    • 8. Mateo Kovačić (M)
    • 13. Nikola Vlašić (M)
    • 17. Petar Sučić (M)
    • 16. Martin Baturina (M)
    • 11. Ante Budimir (F)

    Dự bị:

    • 23. Dominik Kotarski
    • 12. Ivor Pandur
    • 5. Duje Ćaleta-Car
    • 4. Joško Gvardiol
    • 22. Luka Vušković
    • 25. Martin Erlić
    • 18. Kristijan Jakić
    • 21. Luka Sučić
    • 24. Marco Pašalić
    • 15. Mario Pašalić
    • 7. Nikola Moro
    • 19. Toni Fruk
    • 9. Andrej Kramarić
    • 20. Igor Matanović
    • 26. Petar Musa

    Ghana

    Sơ đồ: 4-3-3

    HLV: Carlos Queiroz

    Đội hình xuất phát:

    • 16. Benjamin Asare (G)
    • 26. Marvin Senaya (D)
    • 4. Jonas Adjei Adjetey (D)
    • 23. Derrick Luckassen (D)
    • 14. Gideon Mensah (D)
    • 5. Thomas Partey (M)
    • 15. Elisha Owusu (M)
    • 8. Kwasi Sibo (M)
    • 22. Kamaldeen Sulemana (F)
    • 9. Jordan Ayew (F)
    • 11. Antoine Semenyo (F)

    Dự bị:

    • 1. Lawrence Ati Zigi
    • 12. Joseph Anang
    • 2. Alidu Seidu
    • 6. Abdul Mumin
    • 17. Rahman Baba
    • 18. Jerome Opoku
    • 21. Kojo Peprah Oppong
    • 3. Caleb Yirenkyi
    • 7. Abdul Fatawu Issahaku
    • 13. Christopher Baah
    • 19. Iñaki Williams
    • 20. Augustine Boakye
    • 10. Brandon Thomas-Asante
    • 24. Ernest Nuamah
    • 25. Prince Kwabena Adu

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Thể thao 360
          Croatia 2-1 Ghana: Croatia giành chiến thắng
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO