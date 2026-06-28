Croatia 2-1 Ghana: Croatia giành chiến thắng Ghana nắm lợi thế với 4 điểm và chuỗi trận bất bại trước cuộc chạm trán Croatia.

Croatia 2 - 1 Ghana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Croatia tiếp đón Ghana.



Croatia tiếp đón Ghana. 31' BÀN THẮNG! Croatia (1-0)

Phút 31': P. Sucic (Croatia) lập công (kiến tạo: M. Kovacic). Tỷ số: 1 - 0.



Phút 31': (Croatia) lập công (kiến tạo: M. Kovacic). Tỷ số: 1 - 0. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Thay người

Phút 46' (Ghana): J. Adjetey vào sân thay K. Peprah.



Phút 46' (Ghana): J. Adjetey vào sân thay K. Peprah. 46' Thay người

Phút 46' (Ghana): E. Owusu vào sân thay I. Fatawu.



Phút 46' (Ghana): E. Owusu vào sân thay I. Fatawu. 66' Thay người

Phút 66' (Croatia): A. Budimir vào sân thay I. Matanovic.



Phút 66' (Croatia): A. Budimir vào sân thay I. Matanovic. 68' Thẻ vàng

Phút 68': I. Perisic (Croatia) nhận thẻ vàng (Roughing).



Phút 68': I. Perisic (Croatia) nhận thẻ vàng (Roughing). 71' Thay người

Phút 71' (Ghana): J. Ayew vào sân thay B. Thomas-Asante.



Phút 71' (Ghana): J. Ayew vào sân thay B. Thomas-Asante. 71' Thay người

Phút 71' (Ghana): K. Sulemana vào sân thay E. Nuamah.



Phút 71' (Ghana): K. Sulemana vào sân thay E. Nuamah. 73' BÀN THẮNG! Ghana (1-1)

Phút 73': D. Luckassen (Ghana) lập công (kiến tạo: E. Nuamah). Tỷ số: 1 - 1.



Phút 73': (Ghana) lập công (kiến tạo: E. Nuamah). Tỷ số: 1 - 1. 78' Thay người

Phút 78' (Croatia): M. Kovacic vào sân thay M. Pasalic.



Phút 78' (Croatia): M. Kovacic vào sân thay M. Pasalic. 83' BÀN THẮNG! Croatia (2-1)

Phút 83': N. Vlasic (Croatia) lập công (kiến tạo: L. Modric). Tỷ số: 2 - 1.



Phút 83': (Croatia) lập công (kiến tạo: L. Modric). Tỷ số: 2 - 1. 85' Thay người

Phút 85' (Ghana): K. Sibo vào sân thay C. Yirenkyi.



Phút 85' (Ghana): K. Sibo vào sân thay C. Yirenkyi. 88' Thay người

Phút 88' (Croatia): M. Baturina vào sân thay M. Pasalic.



Phút 88' (Croatia): M. Baturina vào sân thay M. Pasalic. 88' Thay người

Phút 88' (Croatia): N. Vlasic vào sân thay J. Gvardiol.



Phút 88' (Croatia): N. Vlasic vào sân thay J. Gvardiol. 90+4' Thẻ vàng

Phút 90+4': K. Peprah (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).



Phút 90+4': K. Peprah (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping). KT Kết thúc: Croatia 2-1 Ghana

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.



Cập nhật lúc 06:00 28/06/2026

Cuộc đối đầu sinh tử tại Lincoln Financial Field

Trận đấu giữa Croatia và Ghana vào lúc 04:00 ngày 28/06/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội trong hành trình tại World Cup. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng, kết quả tại sân Lincoln Financial Field sẽ trực tiếp định đoạt cơ hội đi tiếp của hai đại diện đến từ hai châu lục khác nhau.

Ghana và lợi thế tâm lý

Ghana bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định khi đang duy trì thành tích bất bại. Với 1 trận thắng và 1 trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Phi hiện đứng thứ 2 bảng đấu với 4 điểm. Lối chơi ổn định đã giúp họ chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần một kết quả khả quan, Ghana sẽ rộng cửa đi tiếp, điều này cho phép họ có thể triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường.

Croatia trong thế chân tường

Ngược lại, Croatia đang ở tình thế khó khăn hơn. Sau 2 trận đấu, đội bóng áo caro có 1 chiến thắng nhưng cũng đã phải nhận 1 thất bại. Với 3 điểm và vị trí thứ 3, Croatia buộc phải hướng tới một chiến thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Phong độ thiếu ổn định, với việc để thua ở trận đấu gần nhất ngay sau một chiến thắng, là bài toán mà ban huấn luyện Croatia cần tìm lời giải ngay lập tức để duy trì hy vọng đi tiếp.

Nhận định thế trận

Đây sẽ là màn so tài giữa bản lĩnh của các ngôi sao Croatia và sự hưng phấn của dàn cầu thủ Ghana. Croatia nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm giải tỏa áp lực. Trong khi đó, Ghana với lợi thế về điểm số có thể sẽ chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa quyết định thành bại cho cả hai đội trong trận cầu đầy kịch tính này.

Phong độ gần đây của Croatia

24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)

08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)

01/04/2026: Brazil 3-1 Croatia (Thua)

Phong độ gần đây của Ghana

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)

03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)

23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)

31/03/2026: Đức 2-1 Ghana (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ghana 2 4 DW Croatia 3 3 WL

Phong độ và thống kê đội

Croatia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Ghana (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Croatia: Không có thông tin chấn thương

Ghana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Croatia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Croatia or draw and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 03:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Croatia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Zlatko Dalic

Đội hình xuất phát:

1. Dominik Livaković (G)

2. Josip Stanišić (D)

6. Josip Šutalo (D)

3. Marin Pongračić (D)

14. Ivan Perišić (D)

10. Luka Modrić (M)

8. Mateo Kovačić (M)

13. Nikola Vlašić (M)

17. Petar Sučić (M)

16. Martin Baturina (M)

11. Ante Budimir (F)

Dự bị:

23. Dominik Kotarski

12. Ivor Pandur

5. Duje Ćaleta-Car

4. Joško Gvardiol

22. Luka Vušković

25. Martin Erlić

18. Kristijan Jakić

21. Luka Sučić

24. Marco Pašalić

15. Mario Pašalić

7. Nikola Moro

19. Toni Fruk

9. Andrej Kramarić

20. Igor Matanović

26. Petar Musa

Ghana

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Carlos Queiroz

Đội hình xuất phát:

16. Benjamin Asare (G)

26. Marvin Senaya (D)

4. Jonas Adjei Adjetey (D)

23. Derrick Luckassen (D)

14. Gideon Mensah (D)

5. Thomas Partey (M)

15. Elisha Owusu (M)

8. Kwasi Sibo (M)

22. Kamaldeen Sulemana (F)

9. Jordan Ayew (F)

11. Antoine Semenyo (F)

Dự bị: