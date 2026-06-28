Croatia đánh bại Ghana 2-1: Bản lĩnh Luka Modric và tấm vé đi tiếp tại World Cup 2026 Luka Modric tỏa sáng với đường kiến tạo quyết định giúp Croatia giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ghana, chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup.

Trận đấu cuối cùng bảng B World Cup 2026 giữa Croatia và Ghana đã diễn ra với đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một trận cầu sinh tử. Trong bối cảnh Ghana đã sớm giành quyền đi tiếp, Croatia bước vào cuộc đối đầu với áp lực buộc phải có điểm để tự quyết định số phận. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cựu binh dày dạn và sự bùng nổ từ các tài năng trẻ đã giúp đại diện châu Âu ca khúc khải hoàn.

Croatia và Ghana tạo nên hiệp một giằng co

Đúng như dự đoán, cả hai đội nhập cuộc đầy thận trọng với hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, Croatia là bên chủ động đẩy cao nhịp độ hơn nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Phút 17, Nikola Vlasic suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu cú dứt điểm từ xa đầy uy lực của anh không đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Khoảnh khắc thiên tài của Luka Sucic

Sự kiên trì của Croatia cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 31. Trong một thế trận phòng ngự lùi sâu và bọc lót tốt của Ghana, Luka Sucic đã tạo nên bước ngoặt bằng một quyết định táo bạo. Từ khoảng cách hơn 25m, tiền vệ này tung cú "nã đại bác" tầm thấp, bóng đi căng và găm thẳng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Asare hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò của huấn luyện viên Zlatko Dalic mà còn buộc Ghana phải từ bỏ lối chơi thực dụng. Đại diện châu Phi bắt đầu dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương nhưng Semenyo đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất để gỡ hòa ngay trong hiệp một khi đối mặt với thủ môn.

Bản lĩnh của Luka Modric và sự định đoạt

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Ghana dồn toàn lực tấn công. Phút 73, từ một tình huống dàn xếp đá phạt bài bản, bóng được treo vào vòng cấm để Luckassen băng vào dứt điểm nối cực nhanh, hạ gục thủ thành Livakovic để quân bình tỷ số 1-1. Vào thời điểm niềm tin của Croatia bị thử thách dữ dội nhất, đẳng cấp của Luka Modric đã lên tiếng đúng lúc.

Phút 83, nhạc trưởng mang áo số 10 thực hiện quả tạt bóng chuẩn xác đến từng milimet, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Ghana để Nikola Vlasic bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là minh chứng cho thấy tại sao Modric vẫn là linh hồn không thể thay thế trong lối chơi của "Vatreni" dù đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp.

Thống kê chi tiết và đội hình thi đấu

Thông số ĐT Croatia ĐT Ghana Tỷ số chung cuộc 2 1 Cầu thủ ghi bàn Sucic (31'), Vlasic (83') Luckassen (73')

Đội hình xuất phát:

ĐT Croatia: Livakovic, Perisic, Pongracic, Sutalo, Stanisic, Kovacic, Modric, Baturina, Sucic, Valsic, Budimir.

Livakovic, Perisic, Pongracic, Sutalo, Stanisic, Kovacic, Modric, Baturina, Sucic, Valsic, Budimir. ĐT Ghana: Asare, Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah, Owusu, Partey, Sibo, Semenyo, Ayew.

Chiến thắng này giúp Croatia chính thức vượt qua vòng bảng, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tại World Cup 2026. Trong khi đó, Ghana dù thất bại nhưng vẫn tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội bóng đáng xem nhất của khu vực châu Phi.