Croatia hạ Ghana 2-1: Bản lĩnh đội bóng áo caro và tấm vé đi tiếp cho cả hai Trận đấu kịch tính tại Philadelphia kết thúc với chiến thắng sát nút cho Croatia, nhưng nỗ lực của Ghana vẫn giúp đại diện châu Phi tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trong một đêm rực lửa tại Philadelphia, Croatia và Ghana đã cống hiến một màn so tài nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà cựu Á quân thế giới đối đầu với tinh thần quật khởi của những "Ngôi sao đen". Dù thất bại 1-2, Ghana vẫn có thể mỉm cười khi chính thức giành quyền vào vòng knock-out, trong khi Croatia khẳng định vị thế ứng cử viên bằng một lối chơi già rơ và hiệu quả.

Sự bế tắc bị phá vỡ bởi khoảnh khắc thiên tài

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp, cả hai đội nhập cuộc có phần thận trọng. Croatia, với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Luka Modric, chủ động kiểm soát nhịp độ nhưng vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật của Ghana. Những cơ hội đầu tiên lần lượt trôi qua trước mũi giày của Nikola Vlasic và Marin Pongracic khi bóng hết tìm đến cột dọc lại đi vọt xà trong gang tấc.

Tuy nhiên, sự khác biệt của đẳng cấp đã lên tiếng ở phút thứ 36. Từ đường kiến tạo sắc bén của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú dứt điểm tầm xa đầy quyết đoán. Bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc khiến thủ thành Ghana hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho Croatia và giải tỏa áp lực đè nặng lên đội bóng áo caro.

Ghana quật khởi và kịch tính từ VAR

Bước sang hiệp hai, Ghana buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sự thay đổi nhân sự với sự xuất hiện của Abdul Fatawu đã mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công đại diện châu Phi. Những pha xuống biên tốc độ của Ghana bắt đầu khiến hàng thủ Croatia lúng túng. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Antoine Semenyo, nỗ lực của Ghana cuối cùng cũng được đền đáp.

Từ quả đá phạt khó chịu của Ernest Nuamah, Derrick Luckassen chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới Croatia. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi sự can thiệp từ VAR, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự vỡ òa của các cổ động viên Ghana.

Bản lĩnh Modric và cái kết mãn nguyện

Niềm vui của Ghana ngắn chẳng tày gang khi Croatia một lần nữa chứng minh tại sao họ là đội bóng khó bị đánh bại nhất tại các kỳ World Cup gần đây. Chỉ ít phút sau bàn thua, từ một tình huống phạt góc do Luka Modric thực hiện, Nikola Vlasic đã có pha không chiến dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Ghana lần thứ hai, tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng châu Âu.

Chiến thắng 2-1 giúp Croatia duy trì thành tích ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại đấu trường World Cup với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa). Với 3 điểm trọn vẹn, đội bóng áo caro tiến vào vòng knock-out với tư cách đội dẫn đầu bảng đấu, sẵn sàng đối đầu với đội nhì bảng K.

Dù nhận thất bại, Ghana vẫn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 nhưng đủ điều kiện đi tiếp nhờ các chỉ số phụ thuận lợi. Hành trình của những "Ngôi sao đen" tại World Cup 2026 vẫn được tiếp tục, hứa hẹn nhiều bất ngờ phía trước cho người hâm mộ bóng đá lục địa đen.