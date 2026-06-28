Croatia nhọc nhằn hạ Ghana 2-1: Luka Modric lập kỷ lục, giành vé vào vòng knock-out Croatia chính thức vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sau chiến thắng sát nút trước Ghana. Luka Modric đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo tại giải đấu.

Trận chạm trán nảy lửa tại vòng bảng World Cup trên sân vận động Philadelphia đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía Croatia trước Ghana. Kết quả này không chỉ định đoạt số phận của hai đội tại bảng L mà còn đánh dấu một cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp của huyền thoại Luka Modric.

Sự chủ động của Croatia và khoảnh khắc tỏa sáng của Petar Sucic

Bước vào lượt trận cuối cùng, cả Croatia và Ghana đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng cả chiến dịch. Croatia, với bản lĩnh của đội bóng từng lọt vào chung kết World Cup, đã chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic chậm rãi triển khai bóng, tận dụng khả năng điều tiết của hàng tiền vệ để tìm khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự lùi sâu của đại diện châu Phi.

Trong khi Ghana kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công dựa vào tốc độ và sức càn lướt của Antoine Semenyo, Croatia đã tìm được lời giải từ một tình huống phối hợp trung lộ ở phút 31. Mateo Kovacic có đường chuyền thuận lợi để Petar Sucic thực hiện cú dứt điểm chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Dù thủ thành Benjamin Asare đã bay người hết cỡ, trái bóng vẫn găm thẳng vào góc lưới, mở tỷ số cho đội bóng áo sọc ca-rô.

Croatia có bàn mở tỷ số do công của Petar Sucic. Ảnh: Getty Images.

Sức ép từ Ghana và kịch tính từ công nghệ VAR

Sau giờ nghỉ, cục diện trận đấu thay đổi chóng mặt khi huấn luyện viên Carlos Queiroz của Ghana tung Abdul Fatawu vào sân. Sự thay đổi nhân sự này giúp lối chơi của Ghana trở nên thanh thoát và trực diện hơn. Đại diện châu Phi liên tục vây hãm khung thành của Dominik Livakovic, buộc hàng thủ Croatia phải hoạt động hết công suất.

Thành quả đến với Ghana ở phút 73. Từ quả đá phạt của Ernest Nuamah, Derrick Luckassen có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành tung lưới Croatia. Ban đầu, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, nhưng sau 4 phút kiểm tra kỹ lưỡng từ tổ VAR, quyết định đã được đảo ngược. Tỷ số được quân bình 1-1 trong sự phấn khích tột độ của các cổ động viên Ghana trên khán đài Philadelphia.

Luka Modric và đẳng cấp của một huyền thoại

Giữa thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của các ngôi sao lớn đã lên tiếng. Phút 83, từ một quả đá phạt góc được thực hiện bởi đội trưởng Luka Modric, Nikola Vlasic đã có pha băng cắt và đánh đầu dũng mãnh, tái lập thế dẫn bàn cho Croatia. Với đường kiến tạo này, Modric chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng có đường chuyền dọn cỗ tại giải đấu.

Croatia hưởng trọn niềm vui sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Vlasic.

Trong những phút bù giờ, dù Ghana đã dồn toàn lực tấn công nhưng sự tập trung của Josko Gvardiol và các đồng đội đã giúp Croatia bảo toàn thành công lợi thế. Chiến thắng này giúp Croatia ghi tên vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L, xếp sau đội tuyển Anh. Ngược lại, Ghana sẽ phải trông chờ vào kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng đi tiếp bằng tấm vé vớt dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Kết quả chung cuộc: Croatia 2-1 Ghana