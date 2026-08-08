Pháp luật - Đời sống CSGT La Gi cùng người dân dọn cây đổ, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 55 Ngay khi ghi nhận tin báo cây ngã đổ do giông lốc, ảnh hưởng giao thông, Tổ CSGT La Gi, thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp người dân dọn dẹp chướng ngại vật, bảo đảm lưu thông trên quốc lộ 55.

Lực lượng CSGT tham gia dọn cây đổ cùng người dân

Khoảng 17 giờ ngày 8/8, Tổ Cảnh sát giao thông La Gi thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc một cây xanh ngã đổ, chắn ngang đường tại Km82+500 Quốc lộ 55, đoạn qua Tổ dân phố Phước Thọ, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Cây đổ chắn một phần đường theo hướng từ xã Hàm Tân đi phường La Gi, gây cản trở giao thông trên tuyến

Video cây ngã đổ trên quốc lộ 55 khiến giao thông bị ảnh hưởng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra, kiểm soát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng và người dân xử lý cây xanh, thu dọn vật cản.

Lực lượng CSGT đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Khoảng 30 phút sau khi phát hiện sự việc, cây xanh đổ ra Quốc lộ 55 đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, giao thông trở lại bình thường.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực phường Phước Hội có mưa lớn, gió mạnh kèm giông, khiến cây xanh ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.