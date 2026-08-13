Việc tử tế CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ người phụ nữ nguy cơ đột quỵ đi cấp cứu Phát hiện một phụ nữ có biểu hiện khó thở, ngất xỉu, nguy cơ đột quỵ khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 28, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, giúp sức khỏe người bệnh dần ổn định.

Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, tình hình sức khỏe của người phụ nữ đã dần ổn định

Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 13/8/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 28, khi đến khu vực Km 226+700, thuộc địa phận xã Quảng Sơn (Lâm Đồng), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một người phụ nữ đang ở bên lề đường trong tình trạng sức khỏe yếu, khó thở, có biểu hiện ngất xỉu, nguy cơ đột quỵ cao.

Trong suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện, lực lượng CSGT đã liên tục thăm hỏi tình hình sức khỏe người phụ nữ

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của người phụ nữ có diễn biến nguy hiểm, cần được cấp cứu trong thời gian sớm nhất, tổ công tác lập tức dừng phương tiện, tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh được cấp cứu kịp thời.

Lực lượng CSGT đưa người phụ nữ đến bệnh viện

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ là bà Dương Thị Táy (SN 1972, trú tại xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế, nhận thấy cần tiếp tục điều trị chuyên sâu, tổ công tác đã nhanh chóng hỗ trợ đưa bà Dương Thị Táy đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để các y, bác sĩ thăm khám và cấp cứu.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT đường bộ số 6 đã giúp người dân được cấp cứu sớm, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT “Vì Nhân dân phục vụ”, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.