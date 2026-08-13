Pháp luật - Đời sống CSGT Lâm Đồng xử lý vi phạm từ clip đăng trên mạng xã hội Từ một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Lâm Đồng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản xử lý tài xế có hành vi vượt xe tại nơi có biển báo cấm vượt.

Ảnh chụp từ clip phản ánh một phương tiện ô tô tải có hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT



Ngày 13/8, Đội CSGT Đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản tài xế điều khiển xe ô tô vượt tại nơi có biển báo cấm vượt.

Trước đó, ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ CSGT Tà Đùng, thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên trang Facebook cá nhân tên “Nguyễn Việt” đăng tải 1 đoạn clip giao thông có thời lượng khoảng hơn 1 phút, phản ánh một phương tiện ô tô tải có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT) .



Nội dung clip ghi nhận xe ô tô tải biển kiểm soát 48C-136.80 có hành vi vượt xe tại khu vực có biển báo cấm vượt, tại Km 183+600 Quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những hành vi gây nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT Tà Đùng đã tiến hành xác minh nội dung clip, trích xuất dữ liệu, đối chiếu hệ thống quản lý phương tiện và mời chủ phương tiện, đồng thời là người điều khiển xe ô tô tải biển số 48C-136.80 đến trụ sở làm việc.



Qua quá trình làm việc, ông L.V.B., có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, đã thừa nhận hình ảnh trong clip phản ánh đúng sự việc, đồng thời xác nhận bản thân là người trực tiếp điều khiển phương tiện 48C-136.80 tại thời điểm xảy ra vi phạm.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tổ CSGT Tà Đùng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.B. về hành vi: “Vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt”. Với hành vi này người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định số 168/NĐ-CP của Chính phủ.



Việc kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông qua phản ánh trên không gian mạng thể hiện quyết tâm của lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn.

