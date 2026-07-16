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    CSKA Sofia ngược dòng hạ Derry City ở vòng loại Europa League

    Tuệ Nhân16/07/2026 19:48

    CSKA Sofia ngược dòng thắng Derry City 1-2 tại Brandywell Stadium, Derry, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa League; đội khách khép lại trận đấu với chiến thắng, còn Derry City nhận thất bại trên sân nhà.

    Derry City1 - 2CSKA SofiaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Derry City tiếp đón CSKA Sofia.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Derry City thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Derry City đưa N. Twisk vào sân thay K. Santos. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

    • 46'A. Martino nhận thẻ vàng

      Phút 46, A. Martino của CSKA Sofia nhận thẻ vàng, đánh dấu sự kiện đáng chú ý ngay sau giờ nghỉ.

    • 47'E. Chapman đưa Derry City vượt lên

      Phút 47, E. Chapman lập công, đưa Derry City vượt lên dẫn CSKA Sofia 1-0. Derry City đã mở tỷ số ngay đầu hiệp hai.

    • 58'CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự

      Phút 58', CSKA Sofia thay người: J. Zwarts vào sân, L. Godoy rời sân. Đội bóng Bulgaria có sự điều chỉnh nhân sự sau khi Derry City mở tỷ số.

    • 58'J. Eto'o vào sân cho CSKA Sofia

      Phút 58', CSKA Sofia đưa J. Eto'o vào sân thay P. Panayotov. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Derry City dẫn trước.

    • 64'T. Ivanov nhận thẻ vàng

      Phút 64, T. Ivanov của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vừa đưa thế cân bằng trở lại.

    • 66'CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự ở phút 66

      Phút 66, CSKA Sofia thay người: J. Gbamin vào sân, I. Solet rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang giằng co.

    • 66'Derry City thay người ở phút 66

      Phút 66, Derry City đưa J. Clarke vào sân thay E. Chapman. Một điều chỉnh nhân sự để đội chủ nhà làm mới thế trận trong thời gian còn lại.

    • 67'C. Grogan nhận thẻ vàng

      Phút 67, C. Grogan (Derry City) nhận thẻ vàng vì Roughing. Trận đấu vẫn đang giằng co khi tỷ số là 1-1.

    • 75'I. Pittas gỡ hòa cho CSKA Sofia

      Phút 75, I. Pittas dứt điểm ghi bàn cho CSKA Sofia sau đường kiến tạo của D. Evtimov, đưa tỷ số về 1-1. CSKA Sofia đã kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

    • 77'Derry City thay người ở phút 77

      Phút 77, J. Stott vào sân thay C. Grogan bên phía Derry City. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co.

    • 77'Derry City thay người ở phút 77

      Phút 77, C. Dummigan vào sân thay J. Olayinka bên phía Derry City. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà ở những phút cuối.

    • 82'F. Rodriguez nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

      Phút 82, F. Rodriguez của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi.

    • 90+13'S. Sensi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

      Phút 90+13', S. Sensi của CSKA Sofia nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ. Trận đấu vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

    • 90+16'CSKA Sofia thay người ở phút 90+16'

      Phút 90+16', CSKA Sofia đưa M. Brahimi vào sân thay I. Pittas.

    • 90+18'CSKA Sofia vượt lên nhờ pha phản lưới

      Phút 90+18', B. Cotter (Derry City) đá phản lưới nhà, giúp CSKA Sofia vượt lên dẫn trước. Tỷ số hiện là 1-2.

    • KTKết thúc: Derry City 1-2 CSKA Sofia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 02:38 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Derry City
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tiernan Lynch
    CSKA Sofia
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Hristo Yanev
    1
    Brian Maher
    22
    Conor Barr
    25
    Christy Grogan
    3
    Patrick McClean
    19
    Brandon Fleming
    8
    Adam O'Reilly
    28
    James Olayinka
    14
    Ellis Chapman
    2
    Barry Cotter
    7
    Michael Duffy
    21
    Kévin Santos
    25
    Dimitar Evtimov
    14
    Teodor Ivanov
    30
    Petko Panayotov
    32
    Facundo Rodríguez
    2
    Pastor
    94
    Isaac Solet
    6
    Bruno Jordão
    8
    Stefano Sensi
    17
    Ángelo Martino
    28
    Ioannis Pittas
    9
    Leandro Godoy
    Dự bị
    Derry City
    26 Shea Callister13 Tom Norcott4 Jamie Stott6 Robert Slevin23 Cameron Dummigan15 James Clarke16 James McClean17 Nick Twisk35 Liam Kelly
    CSKA Sofia
    31 Daniel Nikolov91 Aleks Tunchev5 Jean-Philippe Gbamin19 Andrey Yordanov3 Tamimou Ouorou34 Vasil Kaymakanov11 Mohamed Amine Brahimi38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita
    Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Derry City sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League vào lúc 00:30 ngày 17/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân The Ryan McBride Brandywell Stadium, nơi Derry City được xác định là đội nhà.

    Đây là màn so tài có sự tương phản rõ rệt về kết quả gần nhất. Derry City vừa nhận thất bại, trong khi CSKA Sofia bước vào trận đấu sau một chiến thắng. Bên cạnh đó, lần đối đầu gần nhất cũng tạo thêm lợi thế tâm lý cho đại diện Bulgaria.

    Phong độ tạo khác biệt ban đầu

    Derry City chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái.

    Ngược lại, CSKA Sofia đang có kết quả gần nhất là chiến thắng. Điều này có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, đồng thời tạo điều kiện để họ kiên nhẫn triển khai kế hoạch thi đấu thay vì phải đẩy tốc độ ngay từ đầu.

    Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước đó không đồng nghĩa CSKA Sofia chắc chắn kiểm soát được toàn bộ thế trận. Derry City vẫn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và có thể tìm cách biến sự cổ vũ tại The Ryan McBride Brandywell Stadium thành động lực để gây sức ép.

    Lợi thế đối đầu nghiêng về CSKA Sofia

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, và CSKA Sofia là đội giành chiến thắng. Derry City chưa có kết quả thắng hoặc hòa trong lần đối đầu này, vì vậy đội chủ nhà sẽ phải giải quyết sức ép tâm lý bên cạnh bài toán chuyên môn.

    Với CSKA Sofia, kết quả đối đầu nói trên là cơ sở để đội khách tin vào khả năng duy trì sự hiệu quả khi gặp Derry City. Dẫu vậy, khoảng cách từ một trận đấu trước đến màn tái ngộ hiện tại vẫn đòi hỏi CSKA Sofia phải giữ được sự tập trung, thay vì chỉ dựa vào ưu thế lịch sử.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Derry City nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội chủ nhà không nên để nỗ lực tìm bàn thắng khiến cự ly giữa các tuyến bị kéo giãn, bởi CSKA Sofia có thể tận dụng những khoảng trống phát sinh khi trận đấu chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

    Trong khi đó, CSKA Sofia có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn sau khi đã có lợi thế về kết quả gần nhất và đối đầu. Khả năng kiểm soát không gian ở khu vực giữa sân, hạn chế các tình huống mất bóng nguy hiểm và duy trì sức ép đúng thời điểm sẽ là những yếu tố quan trọng với đội khách.

    Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý giai đoạn đầu. Derry City cần tránh để tâm lý từ thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự chủ động, còn CSKA Sofia phải chứng minh chiến thắng trước đó có thể chuyển hóa thành màn trình diễn ổn định trong một bối cảnh khác.

    Nhận định Derry City vs CSKA Sofia

    CSKA Sofia đang có điểm tựa tốt hơn khi xét đến kết quả gần nhất và lần đối đầu được ghi nhận. Derry City, dù thi đấu trên sân nhà, sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và giàu kỷ luật để cân bằng cán cân.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà CSKA Sofia có cơ sở tâm lý thuận lợi hơn, trong khi Derry City phải trông chờ vào khả năng phản ứng trên sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển tiếp và duy trì được sự tỉnh táo trong suốt trận đấu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Derry City · 0 thắng0 hòaCSKA Sofia · 1 thắng
    10/07/2026
    CSKA Sofia
    3 - 2
    Derry City
    CS
    Derry City
    5 trận gần nhất
    BBTHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    CSKA Sofia
    5 trận gần nhất
    TTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      CSKA Sofia ngược dòng hạ Derry City ở vòng loại Europa League
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