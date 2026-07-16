CSKA Sofia ngược dòng hạ Derry City ở vòng loại Europa League CSKA Sofia ngược dòng thắng Derry City 1-2 tại Brandywell Stadium, Derry, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa League; đội khách khép lại trận đấu với chiến thắng, còn Derry City nhận thất bại trên sân nhà.

Derry City 1 - 2 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Derry City tiếp đón CSKA Sofia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Derry City thay người đầu hiệp hai Phút 46', Derry City đưa N. Twisk vào sân thay K. Santos. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

46' A. Martino nhận thẻ vàng Phút 46, A. Martino của CSKA Sofia nhận thẻ vàng, đánh dấu sự kiện đáng chú ý ngay sau giờ nghỉ.

47' E. Chapman đưa Derry City vượt lên Phút 47, E. Chapman lập công, đưa Derry City vượt lên dẫn CSKA Sofia 1-0. Derry City đã mở tỷ số ngay đầu hiệp hai.

58' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự Phút 58', CSKA Sofia thay người: J. Zwarts vào sân, L. Godoy rời sân. Đội bóng Bulgaria có sự điều chỉnh nhân sự sau khi Derry City mở tỷ số.

58' J. Eto'o vào sân cho CSKA Sofia Phút 58', CSKA Sofia đưa J. Eto'o vào sân thay P. Panayotov. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Derry City dẫn trước.

64' T. Ivanov nhận thẻ vàng Phút 64, T. Ivanov của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vừa đưa thế cân bằng trở lại.

66' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66, CSKA Sofia thay người: J. Gbamin vào sân, I. Solet rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang giằng co.

66' Derry City thay người ở phút 66 Phút 66, Derry City đưa J. Clarke vào sân thay E. Chapman. Một điều chỉnh nhân sự để đội chủ nhà làm mới thế trận trong thời gian còn lại.

67' C. Grogan nhận thẻ vàng Phút 67, C. Grogan (Derry City) nhận thẻ vàng vì Roughing. Trận đấu vẫn đang giằng co khi tỷ số là 1-1.

75' I. Pittas gỡ hòa cho CSKA Sofia Phút 75, I. Pittas dứt điểm ghi bàn cho CSKA Sofia sau đường kiến tạo của D. Evtimov, đưa tỷ số về 1-1. CSKA Sofia đã kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

77' Derry City thay người ở phút 77 Phút 77, J. Stott vào sân thay C. Grogan bên phía Derry City. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co.

77' Derry City thay người ở phút 77 Phút 77, C. Dummigan vào sân thay J. Olayinka bên phía Derry City. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà ở những phút cuối.

82' F. Rodriguez nhận thẻ vàng vì phạm lỗi Phút 82, F. Rodriguez của CSKA Sofia nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi.

90+13' S. Sensi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+13', S. Sensi của CSKA Sofia nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ. Trận đấu vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

90+16' CSKA Sofia thay người ở phút 90+16' Phút 90+16', CSKA Sofia đưa M. Brahimi vào sân thay I. Pittas.

90+18' CSKA Sofia vượt lên nhờ pha phản lưới Phút 90+18', B. Cotter (Derry City) đá phản lưới nhà, giúp CSKA Sofia vượt lên dẫn trước. Tỷ số hiện là 1-2.

KT Kết thúc: Derry City 1-2 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:38 17/07/2026

Đội hình chính thức Derry City Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tiernan Lynch CSKA Sofia Sơ đồ 3-5-2 · HLV Hristo Yanev 1 Brian Maher 22 Conor Barr 25 Christy Grogan 3 Patrick McClean 19 Brandon Fleming 8 Adam O'Reilly 28 James Olayinka 14 Ellis Chapman 2 Barry Cotter 7 Michael Duffy 21 Kévin Santos 25 Dimitar Evtimov 14 Teodor Ivanov 30 Petko Panayotov 32 Facundo Rodríguez 2 Pastor 94 Isaac Solet 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 17 Ángelo Martino 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy Dự bị Derry City 26 Shea Callister 13 Tom Norcott 4 Jamie Stott 6 Robert Slevin 23 Cameron Dummigan 15 James Clarke 16 James McClean 17 Nick Twisk 35 Liam Kelly CSKA Sofia 31 Daniel Nikolov 91 Aleks Tunchev 5 Jean-Philippe Gbamin 19 Andrey Yordanov 3 Tamimou Ouorou 34 Vasil Kaymakanov 11 Mohamed Amine Brahimi 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Derry City sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League vào lúc 00:30 ngày 17/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân The Ryan McBride Brandywell Stadium, nơi Derry City được xác định là đội nhà.

Đây là màn so tài có sự tương phản rõ rệt về kết quả gần nhất. Derry City vừa nhận thất bại, trong khi CSKA Sofia bước vào trận đấu sau một chiến thắng. Bên cạnh đó, lần đối đầu gần nhất cũng tạo thêm lợi thế tâm lý cho đại diện Bulgaria.

Phong độ tạo khác biệt ban đầu

Derry City chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái.

Ngược lại, CSKA Sofia đang có kết quả gần nhất là chiến thắng. Điều này có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, đồng thời tạo điều kiện để họ kiên nhẫn triển khai kế hoạch thi đấu thay vì phải đẩy tốc độ ngay từ đầu.

Tuy nhiên, một kết quả tích cực trước đó không đồng nghĩa CSKA Sofia chắc chắn kiểm soát được toàn bộ thế trận. Derry City vẫn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và có thể tìm cách biến sự cổ vũ tại The Ryan McBride Brandywell Stadium thành động lực để gây sức ép.

Lợi thế đối đầu nghiêng về CSKA Sofia

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, và CSKA Sofia là đội giành chiến thắng. Derry City chưa có kết quả thắng hoặc hòa trong lần đối đầu này, vì vậy đội chủ nhà sẽ phải giải quyết sức ép tâm lý bên cạnh bài toán chuyên môn.

Với CSKA Sofia, kết quả đối đầu nói trên là cơ sở để đội khách tin vào khả năng duy trì sự hiệu quả khi gặp Derry City. Dẫu vậy, khoảng cách từ một trận đấu trước đến màn tái ngộ hiện tại vẫn đòi hỏi CSKA Sofia phải giữ được sự tập trung, thay vì chỉ dựa vào ưu thế lịch sử.

Điểm then chốt về chiến thuật

Derry City nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng. Đội chủ nhà không nên để nỗ lực tìm bàn thắng khiến cự ly giữa các tuyến bị kéo giãn, bởi CSKA Sofia có thể tận dụng những khoảng trống phát sinh khi trận đấu chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Trong khi đó, CSKA Sofia có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn sau khi đã có lợi thế về kết quả gần nhất và đối đầu. Khả năng kiểm soát không gian ở khu vực giữa sân, hạn chế các tình huống mất bóng nguy hiểm và duy trì sức ép đúng thời điểm sẽ là những yếu tố quan trọng với đội khách.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý giai đoạn đầu. Derry City cần tránh để tâm lý từ thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự chủ động, còn CSKA Sofia phải chứng minh chiến thắng trước đó có thể chuyển hóa thành màn trình diễn ổn định trong một bối cảnh khác.

Nhận định Derry City vs CSKA Sofia

CSKA Sofia đang có điểm tựa tốt hơn khi xét đến kết quả gần nhất và lần đối đầu được ghi nhận. Derry City, dù thi đấu trên sân nhà, sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và giàu kỷ luật để cân bằng cán cân.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà CSKA Sofia có cơ sở tâm lý thuận lợi hơn, trong khi Derry City phải trông chờ vào khả năng phản ứng trên sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển tiếp và duy trì được sự tỉnh táo trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Derry City · 0 thắng 0 hòa CSKA Sofia · 1 thắng CSKA Sofia 3 - 2 Derry City CS

Derry City 5 trận gần nhất B B T H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới