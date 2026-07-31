CSKA Sofia và Qarabağ bất phân thắng bại trong trận cầu cân bằng CSKA Sofia hòa Qarabağ 0-0, với tỷ số luân lưu 4-4, tại Stadion Bâlgarska Armija ở Sofia. Hai đội khép lại màn tái ngộ mà chưa thể phân định thắng bại.

CSKA Sofia 0 - 0 (pen 4-4) Qarabağ Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Qarabağ.

1' Luân lưu: 0 - 1 Marko Jankovic () sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

2' Luân lưu: 1 - 1 Ioannis Pittas () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

3' Luân lưu: sút hỏng Matheus Silva () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

4' Luân lưu: 2 - 1 Teodor Ivanov () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

5' Luân lưu: 2 - 2 Jaly Mouaddib () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

6' Luân lưu: 3 - 2 Jean-Philippe Gbamin () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

7' Luân lưu: 3 - 3 Renaldo Cephas () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

8' Luân lưu: 4 - 3 Stefano Sensi () sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

9' Luân lưu: 4 - 4 Joni Montiel () sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

12' CSKA Sofia chiếm thế chủ động Phút 12, CSKA Sofia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra 4 - 0 cú dứt điểm, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. Qarabağ phải lùi sâu chống đỡ, còn CSKA Sofia tiếp tục gây sức ép qua 2 - 0 quả phạt góc.

26' Qarabağ nhỉnh bóng, CSKA dứt điểm nhiều hơn Phút 26, Qarabağ nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 48 - 52 và có 2 - 4 quả phạt góc, nhưng CSKA Sofia lại chủ động hơn trong các pha kết thúc khi dẫn 6 - 3 về dứt điểm. Thế trận giằng co, Qarabağ gây sức ép còn CSKA Sofia vẫn tạo được những tình huống đáp trả đáng chú ý.

38' Qarabağ nhỉnh thế kiểm soát Phút 38, Qarabağ kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42 - 58 và có nhiều phạt góc hơn, 2 - 4 . Dù vậy, CSKA Sofia vẫn dứt điểm nhiều hơn, 6 - 4 , cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng về đội khách.

39' Bruno Jordão nhận thẻ vàng Phút 39', Bruno Jordão nhận thẻ vàng, trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Leandro Godoy nhận thẻ vàng Phút 48, Leandro Godoy nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong trận, trong bối cảnh hai đội vẫn chưa có bàn thắng.

50' Marko Jankovic nhận thẻ vàng Phút 50, Marko Jankovic nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ ba xuất hiện trong trận đấu.

50' Qarabağ kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Phút 50' , Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 22% so với 78% và hưởng 2 phạt góc so với 5 của CSKA Sofia. Đội chủ nhà chịu sức ép về quyền kiểm soát, nhưng vẫn có 7 pha dứt điểm so với 5 của đối thủ trong thế trận chưa có bàn thắng.

55' Bence Várkonyi nhận thẻ vàng Phút 55', Bence Várkonyi nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

62' Qarabağ kiểm soát thế trận Bước sang phút 62, Qarabağ đang kiểm soát bóng vượt trội với 22 - 78 và hưởng 2 - 5 quả phạt góc, buộc CSKA Sofia phải lùi đội hình phòng ngự. Dù vậy, CSKA Sofia vẫn tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, 7 - 5, cho thấy thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

70' Renaldo Cephas vào sân ở phút 70 Phút 70, Renaldo Cephas vào sân thay Kady Borges. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội bóng trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

71' James Eto’o vào sân ở phút 71 Phút 71, James Eto’o vào sân thay Bruno Jordão. CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

74' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia chịu trận Phút 74, Qarabağ kiểm soát thế trận vượt trội với thời lượng cầm bóng 22 - 78 và số phạt góc 2 - 8. CSKA Sofia phải lùi sâu phòng ngự, nhưng thế trận vẫn giằng co khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm trúng đích.

75' James Eto'o nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, James Eto'o nhận thẻ vàng. Tỷ số vẫn là 0-0 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

82' Bruno Langa vào sân ở phút 82 Phút 82, Bruno Langa vào sân thay Elvin Cafarquliyev. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Qarabağ trong những phút cuối, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

82' Qarabağ thay người ở phút 82 Phút 82', Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov, trong điều chỉnh nhân sự của Qarabağ. Trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số giữa CSKA Sofia và Qarabağ.

82' Jaly Mouaddib vào sân phút 82 Phút 82, Jaly Mouaddib vào sân thay Oleksiy Kashchuk. Sự điều chỉnh diễn ra khi CSKA Sofia và Qarabağ vẫn hòa 0-0.

86' Qarabağ áp đảo thế trận cuối trận Phút 86', Qarabağ đang áp đảo với thời lượng cầm bóng 20 - 80 và số phạt góc 2 - 9 , buộc CSKA Sofia lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận vẫn chưa tạo khác biệt rõ ràng khi hai đội cùng có 9 - 9 pha dứt điểm.

89' Zwarts vào sân, Godoy rời cuộc chơi Phút 89', Joël Zwarts vào sân thay Leandro Godoy. Một sự điều chỉnh muộn khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

90+2' Joni Montiel vào sân ở phút bù giờ Phút 90+2', Joni Montiel vào sân thay Abdellah Zoubir. Một sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang hòa 0-0.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

95' Ángelo Martino nhận thẻ vàng ở phút 95 Phút 95, Ángelo Martino nhận thẻ vàng. Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi CSKA Sofia và Qarabağ vẫn hòa 0-0.

98' Qarabağ áp đảo thế trận Phút 98', Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36-64 và ưu thế phạt góc 2-9. CSKA Sofia chịu sức ép nhưng vẫn có nhiều pha dứt điểm hơn, 12-10, trong thế trận chưa có bàn thắng.

99' CSKA Sofia thay người ở phút 99 Phút 99, Mohamed Brahimi vào sân thay Ángelo Martino. Khi CSKA Sofia và Qarabağ vẫn hòa 0-0, sự thay đổi này diễn ra trong những phút cuối đầy căng thẳng.

100' Musa Qurbanly vào sân phút 100 Phút 100, Musa Qurbanly vào sân thay Zakaria Sawo. Trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Qarabağ ở những phút cuối.

105+3' Teodor Ivanov nhận thẻ vàng ở 105+3' Phút 105+3', Teodor Ivanov nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

107' Joni Montiel nhận thẻ vàng ở phút 107 Phút 107, Joni Montiel nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng khi CSKA Sofia hòa Qarabağ 0-0.

110' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia chống đỡ Phút 110', Qarabağ đang chiếm ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 42 - 58 và vượt trội ở phạt góc 2 - 9 . Dù vậy, CSKA Sofia vẫn giữ được thế cân bằng về dứt điểm 12 - 12 , khiến tỷ số 0-0 chưa bị phá vỡ.

112' Joël Zwarts nhận thẻ vàng ở phút 112 Phút 112, Joël Zwarts nhận thẻ vàng trong những phút cuối của hiệp phụ. Trận đấu vẫn căng thẳng khi CSKA Sofia và Qarabağ chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: CSKA Sofia 0-0 Qarabağ Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:47 31/07/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 5 Jean-Philippe Gbamin 7 Maks Ebong 8 Stefano Sensi 6 Bruno Jordão 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị CSKA Sofia 3 Andrey Yordanov 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita 80 Georgi Chorbadzhiyski Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 5 Bruno Langa 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 19 Ali Bashirov 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

CSKA Sofia Thống kê Qarabağ 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 10 26 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0

CSKA Sofia sẽ đối đầu Qarabağ tại UEFA Europa League trong trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026 trên sân Stadion Bâlgarska Armija. Dữ liệu đối đầu gần nhất cho thấy hai đội từng hòa nhau, vì vậy chưa có cơ sở để xác định bên nào đang nắm ưu thế rõ rệt.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa CSKA Sofia và Qarabağ được tổ chức tại Stadion Bâlgarska Armija. Đây là trận đấu thuộc UEFA Europa League, với thời gian thi đấu được xác định là 01:00 ngày 31/07/2026.

Việc CSKA Sofia thi đấu trên sân Stadion Bâlgarska Armija tạo ra bối cảnh đáng chú ý cho trận đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ sân nhà, thành tích sân khách hay các chỉ số chuyên môn khác, nên chưa thể đánh giá sâu hơn tác động của yếu tố địa điểm.

Thế đối đầu cân bằng

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, CSKA Sofia không giành chiến thắng và Qarabağ cũng không có được thắng lợi. Hai đội hòa nhau, cho thấy khoảng cách giữa họ trong cuộc chạm trán đó không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt về kết quả.

Điều này khiến trận đấu sắp tới mang tính thận trọng ngay từ góc nhìn đối đầu. CSKA Sofia có thể hướng tới việc tận dụng sân nhà, trong khi Qarabağ có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau khi không bị đánh bại ở lần gặp trước. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cho phép kết luận đội nào chiếm ưu thế trong toàn bộ lịch sử đối đầu.

Chưa đủ dữ liệu để xác định cách tiếp cận

Thông tin được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật dự kiến, đội hình ra sân, tình trạng lực lượng hoặc phong độ gần đây của CSKA Sofia và Qarabağ. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, lựa chọn pressing tầm cao hay ưu tiên phòng ngự phản công.

Trong bối cảnh đó, những chi tiết chiến thuật quan trọng sẽ chỉ có thể được xác định khi đội hình và cách bố trí thực tế xuất hiện. Khả năng chuyển trạng thái, mức độ an toàn trong phòng ngự và cách hai đội xử lý những thời điểm giằng co có thể trở thành yếu tố quyết định, nhưng chưa nên gán cho bất kỳ bên nào lợi thế cụ thể khi chưa có thêm dữ liệu.

Nhận định trước trận

CSKA Sofia vs Qarabağ là cuộc đối đầu khó phân định nếu chỉ dựa trên thông tin hiện có. Một lần gặp gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trong khi chưa có số liệu về phong độ, lực lượng hay chiến thuật để tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đội.

Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi bên. CSKA Sofia có điểm tựa Stadion Bâlgarska Armija, còn Qarabağ sở hữu cơ sở tâm lý tích cực từ lần đối đầu gần nhất không thua. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế, thay vì một ưu thế đã được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất CSKA Sofia · 0 thắng 1 hòa Qarabağ · 0 thắng Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Hòa

CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T Qarabağ 5 trận gần nhất H T T B B