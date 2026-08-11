Cú hích 1,5 tỷ bảng từ Jeff Bezos giúp Liverpool kích hoạt hàng loạt bom tấn chuyển nhượng Liên minh của tỷ phú Jeff Bezos dự kiến rót 1,5 tỷ bảng vào Liverpool, tạo đòn bẩy tài chính quan trọng để đội chủ sân Anfield chiêu mộ thêm các ngôi sao.

Liên minh đầu tư do doanh nhân Amit Bhatia dẫn đầu, cùng sự góp mặt của tỷ phú Jeff Bezos và nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin, đang tiến gần thỏa thuận mua lại khoảng một phần ba cổ phần của Liverpool với giá 1,5 tỷ bảng. Thương vụ này nâng mức định giá câu lạc bộ lên 4,4 tỷ bảng, đồng thời mở ra bước ngoặt tài chính to lớn cho nửa đỏ vùng Merseyside sau thời gian dài thuộc sở hữu của tập đoàn Fenway Sports Group.

Liên minh của Bezos đang tính mua lại một phần ba cổ phẩn của Liverpool. Ảnh: Getty.

Đòn bẩy tài chính vượt giới hạn FFP

Giám đốc điều hành Billy Hogan đã xác nhận đề nghị đầu tư từ liên minh của Jeff Bezos đang được ban lãnh đạo cân nhắc nghiêm túc. Với sự tham gia của ông chủ Amazon, Liverpool kỳ vọng sẽ gia tăng doanh thu thương mại vượt mốc kỷ lục 703 triệu bảng từng đạt được trước đó.

Dòng tiền mới này mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với khả năng mua sắm của đội bóng. Theo quy định về Tỷ lệ Chi phí Đội hình của UEFA và Ngoại hạng Anh, các câu lạc bộ chỉ được phép chi tối đa 85% doanh thu cho quỹ lương cùng chi phí bóng đá ở giải quốc nội, và bị giới hạn ở mức 70% khi thi đấu tại cúp châu Âu. Việc nới rộng doanh thu tổng thể sẽ trực tiếp mở rộng trần chi tiêu hợp pháp, giúp Liverpool thoải mái vung tiền trên thị trường chuyển nhượng mà không lo ngại vi phạm các quy tắc tài chính.

Giải bài toán nhân sự cho HLV Andoni Iraola

Nguồn lực tài chính dồi dào từ Jeff Bezos xuất hiện đúng thời điểm tân HLV Andoni Iraola đối mặt với yêu cầu nâng cấp lực lượng cấp thiết. Sau sự ra đi của ngôi sao Mo Salah sang Trabzonspor, hàng công của The Kop đang để lại khoảng trống lớn cần được lấp đầy.

Liverpool đã đưa tiền đạo Bradley Barcola của Paris Saint-Germain vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, mức định giá lên tới 128 triệu bảng từ nhà đương kim vô địch Champions League từng khiến Fenway Sports Group phải đắn đo. Tương tự, ở tuyến giữa, tiền vệ Alex Scott của Bournemouth cũng được định giá tới 80 triệu bảng. Việc liên minh của Jeff Bezos bơm nguồn vốn 1,5 tỷ bảng hứa hạn sẽ giúp Liverpool tự tin phá vỡ rào cản giá cả để sớm dứt điểm các thương vụ bom tấn này.

Liverpool vẫn muốn có thêm bom tấn sau thương vụ Ronald Araujo. Ảnh: Getty.

Tái thiết đội hình sau sự lặng lẽ trên thị trường chuyển nhượng

Kế hoạch chi tiêu mạnh tay sắp tới hoàn toàn trái ngược với sự dè dặt của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tính đến hiện tại, đội chủ sân Anfield mới bỏ ra 34,5 triệu bảng để chiêu mộ Victor Munoz từ Osasuna, cùng thương vụ 60 triệu bảng mua hậu vệ Jeremy Jacquet từ Rennes đã chốt từ tháng Giêng. Sự thắt chặt này diễn ra ngay sau mùa hè bùng nổ trước đó, thời điểm Liverpool vung tới 452,5 triệu bảng mua sắm, bao gồm bản hợp đồng kỷ lục nước Anh trị giá 130 triệu bảng dành cho Alexander Isak.

Để gia cố hàng thủ cho HLV Iraola, Liverpool vừa hoàn tất hợp đồng mượn trung vệ 27 tuổi Ronald Araujo từ Barcelona, đính kèm điều khoản mua đứt trị giá 47,1 triệu bảng. Ngôi sao người Uruguay tiếp nhận chiếc áo số 33 và bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ thủ lĩnh hàng phòng ngự Virgil van Dijk. Bản thân trung vệ 35 tuổi Van Dijk cũng công khai hoan nghênh những sự bổ sung chất lượng, khẳng định tập thể Liverpool đã sẵn sàng chào đón nguồn lực mới để tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn.