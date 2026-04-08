Kinh tế Cú hích cho Xuân Trường - Đà Lạt Gần 600 tỷ đồng đầu tư cho một dự án nhà ở thương mại không đơn thuần là con số về nguồn vốn hay quy mô xây dựng. Đằng sau quyết định đề xuất chủ trương đầu tư là kỳ vọng mở thêm một cực phát triển cho cửa ngõ phía Đông Đà Lạt.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt tạo dư địa phát triển tốt trong giai đoạn mới

Mở rộng không gian đô thị

Từ vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao, nơi hội tụ những đồi chè, cà phê và làng hoa đặc trưng, Xuân Trường - Đà Lạt đang dần trở thành khu vực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ lợi thế quỹ đất, cảnh quan và khả năng kết nối với trung tâm thành phố. Trong quy hoạch phát triển Đà Lạt đến năm 2050, khu vực phía Đông không còn là “vùng ven” mà được định hướng trở thành không gian phát triển mới, chia sẻ áp lực dân số, hạ tầng và dịch vụ với khu vực nội đô vốn đã quá tải.

Dự án Khu nhà ở thương mại hiện đại tại phường Xuân Trường - Đà Lạt vừa được Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư chính là một trong những bước đi như vậy.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 593 tỷ đồng, quy mô hơn 20.500 m², được triển khai thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Quy hoạch cho phép mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao công trình không quá 7 tầng, thời gian hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ ngày được giao đất. Đằng sau những thông số kỹ thuật ấy là định hướng phát triển một khu đô thị hiện đại với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, phù hợp Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Vị trí được dự kiến chọn để triển khai dự án nhà ở thương mại hiện đại phường Xuân Trường - Đà Lạt (đối diện Đảng ủy phường hiện nay).

Lịch sử phát triển của nhiều đô thị cho thấy, việc mở rộng không gian đô thị trở thành yêu cầu tất yếu nhằm tạo dư địa cho phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống và phân bổ hợp lý dân cư. Lâm Đồng ngàn hoa cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong nhiều năm, khu vực trung tâm Đà Lạt chịu áp lực lớn về giao thông, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ công cộng. Trong khi đó, các vùng cửa ngõ như Xuân Trường - Đà Lạt vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển theo hướng hiện đại nhưng hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Một dự án nhà ở thương mại được đầu tư đồng bộ không chỉ tạo nên những công trình mới. Quan trọng hơn, nó tạo nền tảng để hình thành một cộng đồng dân cư mới với đầy đủ các tiện ích, hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và các dịch vụ thiết yếu.

Ông Trần Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt chia sẻ: “Xuân Trường - Đà Lạt đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển theo định hướng quy hoạch của tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng dự án Khu nhà ở thương mại hiện đại không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Quan điểm của địa phương là mọi dự án phải được triển khai đúng quy hoạch, đúng quy định pháp luật, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường và gìn giữ bản sắc của Đà Lạt”.

Năng lượng điện gió Xuân Trường - Đà Lạt đang được khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện sạch cho lưới điện quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Động lực mới cho tăng trưởng

Một dự án gần 600 tỷ đồng luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Trước hết là nguồn vốn đầu tư được đưa vào nền kinh tế địa phương, tạo việc làm cho lực lượng lao động trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, cung ứng vật liệu, tư vấn thiết kế và nhiều ngành nghề liên quan.

Sau khi hoàn thành, dự án tiếp tục tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách thông qua các khoản thuế, phí, đồng thời góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và lực lượng lao động chất lượng cao đến làm việc tại Đà Lạt. Xa hơn, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giá trị sử dụng đất cũng được nâng lên, tạo điều kiện thu hút thêm nhiều dự án dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao tại khu vực phía Đông khu vực Đà Lạt.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự trở thành động lực khi dự án được triển khai trên nền tảng pháp lý minh bạch và quản trị hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Sở Tài chính rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình chuẩn bị dự án và tham mưu rõ hướng xử lý trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét cho thấy sự thận trọng cần thiết trong công tác quản lý đầu tư. Đó không chỉ là yêu cầu về thủ tục hành chính mà còn là nguyên tắc để bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển, mỗi dự án được phê duyệt đều cần đáp ứng đồng thời 2 yêu cầu: tạo động lực tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững. Điều đó càng có ý nghĩa đối với Đà Lạt - đô thị đặc thù có giá trị nổi bật về cảnh quan, môi trường và bản sắc kiến trúc. Mỗi công trình mới không chỉ được đánh giá bằng giá trị đầu tư mà còn bằng khả năng hòa hợp với thiên nhiên, gìn giữ không gian xanh và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.